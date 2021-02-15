Финансовые новости
- |
- 15.02.21
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6
08:35 15.02.2021 |
Как сообщает "Украинский милитарный портал", гранатомет предназначен для отстрела 40-мм выстрелов обломочных гранат ВОГ-25 или других аналогичных боеприпасов. Предприятие уже провело заводские испытания полицейской версии, применение которой - отстрел дымовых и светошумовых гранат в форм-факторе ВОГ-25.
По принципу действия барабанный гранатомет "Шустер-40" похож на свои аналоги - южно-африканский MGL и российский РГ-6. Но, в отличие от российского образца, на "Шустер-40" используют ряд полимерных деталей, что облегчает вес гранатомета.
Гранатомет состоит из регулируемого приклада, барабанного блока стволов, корпуса с осью и силовой штангой, ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой. "Шустер-40" имеет фронтальное питания боеприпасов, барабан рассчитан на шесть выстрелов. Дальность стрельбы соответствует штатному подствольному гранатомету ГП-25, прицельные устройства устанавливаются на планке Вивера.
ВСУ в этом году вооружат на 10 млрд грн
Благодаря выполнению государственного оборонного заказа прошлого года, в 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 миллиардов гривен. По словам министра обороны Андрея Тарана, в этом году ВСУ получат 10 млн штук боеприпасов, 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов.
Министр также отметил, что процедуры закупки по действующим контрактам продолжаются в соответствии с прежним законодательством, но сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществляется переход на планирование мероприятий и бюджета.
Украина модернизирует советские авиационные ракеты Х-58В
Как сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации ВВТ, вместе с ракетой прорабатывается модернизация составных частей системы обнаружения, прицеливания и целеуказания самолета Су-24М.
Ракета Х-58В предназначена для поражения радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов без вхождения самолета-носителя в их зону поражения. По заявленным тактико-техническим характеристикам, боевое применение ракеты обеспечивается при любых метеорологических условиях (дождь, снег, туман), в любое время года без ограничения по географической широте места пуска.
Высота пусков составляет от 100 метров до 22 км. Максимальная дальность пуска с высоты 100 метров составляет 60 км, с 10 км - 250 км. Скорость полета ракеты - 4200 км / час. Стартовый вес - 650 кг, боевой - 149 кг с которой 58,5 кг вес взрывчатого вещества.
В состав ракетного комплекса входит сама ракета, универсальный подвесной контейнер, авиационный катапультный прибор, пульт оператора и индикатор цели. Ракета Х-58В программируется перед пуском встроенной спецаппаратурой разведки и целеуказания "Фантасмагория" или "Вьюга".
Наш спутник запустят ракетой-носителем от SpaceX
По словам главы Минстратегпрома Олега Уруского, государство ведет переговоры с американской компанией Илона Маска SpaceX по запуску отечественного спутника "Сич 2-30 (2-1)". "У нас реально есть возможность запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - рассказал Уруский в эфире одного из телеканалов.
Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску.
Кроме того, как сообщает "Ukrainian military pages", в течение следующих десяти лет Украина потратит 3,9 млрд. грн. (около $140 млн) на разработку вертолета взлетной массой 4-5 тонн и комплектующих для вертолетов различных типов. Об этом говорится в проектах "Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы", обнародованном Минстратегпромом.
"Укрспецтехника" завершила заводские испытания РЛС РСВШ-112L4
Отечественные оружейники АО "ХК "Укрспецтехника" завершили все виды заводских испытаний малогабаритной РЛС измерения скорости снарядов РСВШ-112L4. Как сообщает Defense Express, во время тестов, с помощью изделия, проверили начальную скорость (и провели ряд дополнительных расчетов) снарядов и пуль разных калибров (буксируемых гаубиц, САУ, минометов, стрелкового оружия и т.д.). Полученная информация в автоматическом режиме предоставлялась расчетам и стрелкам для корректировки огня.
Отмечается, что украинская радиолокационная станция имеет небольшие размеры и вес, оснащена встроенной системой самотестирования и контроля работоспособности, а также приемником GPS. РСВШ-112L4 работает в миллиметровом диапазоне частот, в режиме непрерывного излучения, что делает изделие безопасным для людей и работы другой аппаратуры, устойчивым к излучению других радиотехнических средств, а также малозаметным для радиотехнической разведки противника. Кроме того, РЛС может быть интегрирована в различные системы артиллерийского огня.
Разработчики отмечают, что подобными системами, которые могут быть установлены как непосредственно на стволе артустановок, так и использоваться на треноге, оснащены многие ведущие армии мира, поскольку использование таких РЛС значительно улучшает и упрощает расчеты стрельб, их точность и время, необходимое на поражение цели.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Виртуальная миссия МВФ закончилась. Закончилась ничем
|Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6
|Отработанный материал. Когда на подвале окажется «стыдящийся за Донбасс» Гиркин
|Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Шесть лет после «Минска-2». Почему Зеленский вопреки срыву переговоров анонсировал «Минск-3»
|Реформы, зе-ошибки, война и вода для Крыма: решение Европарламента об Украине
|Довыборы в Раду. Почему «слуги» втянули Вирастюка в плохую игру
|Доллар опустили на межбанке 11 февраля благодаря новым валютным распродажам иностранцев и экспортеров
|Уверовали в вечность пандемии: Как «слуги» взялись защищать бизнес от украинского языка
|«Бенефициар схемы – Медведчук». НАБУ вручило подозрение эксперту в деле нефтепровода
Это интересно
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин