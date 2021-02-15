Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6

Как сообщает "Украинский милитарный портал", гранатомет предназначен для отстрела 40-мм выстрелов обломочных гранат ВОГ-25 или других аналогичных боеприпасов. Предприятие уже провело заводские испытания полицейской версии, применение которой - отстрел дымовых и светошумовых гранат в форм-факторе ВОГ-25.

По принципу действия барабанный гранатомет "Шустер-40" похож на свои аналоги - южно-африканский MGL и российский РГ-6. Но, в отличие от российского образца, на "Шустер-40" используют ряд полимерных деталей, что облегчает вес гранатомета.

Гранатомет состоит из регулируемого приклада, барабанного блока стволов, корпуса с осью и силовой штангой, ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой. "Шустер-40" имеет фронтальное питания боеприпасов, барабан рассчитан на шесть выстрелов. Дальность стрельбы соответствует штатному подствольному гранатомету ГП-25, прицельные устройства устанавливаются на планке Вивера.

ВСУ в этом году вооружат на 10 млрд грн

Благодаря выполнению государственного оборонного заказа прошлого года, в 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 миллиардов гривен. По словам министра обороны Андрея Тарана, в этом году ВСУ получат 10 млн штук боеприпасов, 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов.

Министр также отметил, что процедуры закупки по действующим контрактам продолжаются в соответствии с прежним законодательством, но сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществляется переход на планирование мероприятий и бюджета.

Украина модернизирует советские авиационные ракеты Х-58В

Как сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации ВВТ, вместе с ракетой прорабатывается модернизация составных частей системы обнаружения, прицеливания и целеуказания самолета Су-24М.

Ракета Х-58В предназначена для поражения радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов без вхождения самолета-носителя в их зону поражения. По заявленным тактико-техническим характеристикам, боевое применение ракеты обеспечивается при любых метеорологических условиях (дождь, снег, туман), в любое время года без ограничения по географической широте места пуска.

Высота пусков составляет от 100 метров до 22 км. Максимальная дальность пуска с высоты 100 метров составляет 60 км, с 10 км - 250 км. Скорость полета ракеты - 4200 км / час. Стартовый вес - 650 кг, боевой - 149 кг с которой 58,5 кг вес взрывчатого вещества.

В состав ракетного комплекса входит сама ракета, универсальный подвесной контейнер, авиационный катапультный прибор, пульт оператора и индикатор цели. Ракета Х-58В программируется перед пуском встроенной спецаппаратурой разведки и целеуказания "Фантасмагория" или "Вьюга".

Наш спутник запустят ракетой-носителем от SpaceX

По словам главы Минстратегпрома Олега Уруского, государство ведет переговоры с американской компанией Илона Маска SpaceX по запуску отечественного спутника "Сич 2-30 (2-1)". "У нас реально есть возможность запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - рассказал Уруский в эфире одного из телеканалов.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску.

Кроме того, как сообщает "Ukrainian military pages", в течение следующих десяти лет Украина потратит 3,9 млрд. грн. (около $140 млн) на разработку вертолета взлетной массой 4-5 тонн и комплектующих для вертолетов различных типов. Об этом говорится в проектах "Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы", обнародованном Минстратегпромом.

"Укрспецтехника" завершила заводские испытания РЛС РСВШ-112L4

Отечественные оружейники АО "ХК "Укрспецтехника" завершили все виды заводских испытаний малогабаритной РЛС измерения скорости снарядов РСВШ-112L4. Как сообщает Defense Express, во время тестов, с помощью изделия, проверили начальную скорость (и провели ряд дополнительных расчетов) снарядов и пуль разных калибров (буксируемых гаубиц, САУ, минометов, стрелкового оружия и т.д.). Полученная информация в автоматическом режиме предоставлялась расчетам и стрелкам для корректировки огня.

Отмечается, что украинская радиолокационная станция имеет небольшие размеры и вес, оснащена встроенной системой самотестирования и контроля работоспособности, а также приемником GPS. РСВШ-112L4 работает в миллиметровом диапазоне частот, в режиме непрерывного излучения, что делает изделие безопасным для людей и работы другой аппаратуры, устойчивым к излучению других радиотехнических средств, а также малозаметным для радиотехнической разведки противника. Кроме того, РЛС может быть интегрирована в различные системы артиллерийского огня.

Разработчики отмечают, что подобными системами, которые могут быть установлены как непосредственно на стволе артустановок, так и использоваться на треноге, оснащены многие ведущие армии мира, поскольку использование таких РЛС значительно улучшает и упрощает расчеты стрельб, их точность и время, необходимое на поражение цели.