Отработанный материал. Когда на подвале окажется «стыдящийся за Донбасс» Гиркин

Олег Полищук / Деловая столица

На прошлой неделе в теме оккупированной Россией части украинских Донецкой и Луганской областей ключевым днем стал четверг, 11 февраля, причем по трем причинам. Во-первых, лишь за одни сутки на фронте погибли двое украинских армейцев. Так, утром в районе Зайцево выстрелом российского снайпера был смертельно ранен 36-летний воин Александр Глушко из 81-й отдельной аэромобильной бригады, а в тот же вечер в результате вражеского пулеметного огня вблизи Новомихайловки погиб 24-летний боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Владислав Лященко.

А за несколько дней до этого на взрывном устройстве подорвались военнослужащие этой же 28-й бригады, двое из которых - Назарий Полищук и Алексей Подвезенный - лишились жизни. Мрачное итого: пять боевых смертей сил ООС только с начала февраля (неделей ранее снайперская пуля убила Дмитрия Власенко из 503-го отдельного батальона морской пехоты) и восемь - с начала года.

Во-вторых, 11 февраля посмотреть, как в реальности российские оккупанты не соблюдают на Донбассе хваленый «режим тишины», непосредственно на линию соприкосновения специально прибыл президент Владимир Зеленский с послами стран G7. И дипломаты воочию убедились, о чем было сказано в официальном сообщении посольства США в Киеве, «как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников». А послу Германии в Украине Анке Фельдгузен пришлось констатировать, что спустя шесть лет с момента начала переговоров в формате «Минск-2» до наступления мира тут еще очень далеко: «Мне очень жаль, что мы пока не успели закончить эту войну, и сегодня еще один украинский солдат погиб от снайперского огня на линии соприкосновения. Вечная память ему».

Нарвались на "комплимент"

Ну а в-третьих, в тот же день состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Москвы как раз по случаю шестой годовщины подписания Вторых минских соглашений. Впрочем, российские дипломаты лишь нарвались на совместное заявление коллективного Запада о «глубокой обеспокоенности присутствием российской военной техники и военнослужащих в неподконтрольных правительству районах Украины» и рассказ спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау о тупике любых обсуждений на встречах в ТКГ. А также на озвучивание четкой позиции новой американской администрации Джо Байдена.

«Россия должна немедленно остановить агрессию на востоке Украины и прекратить оккупацию Крыма. Мы призываем Россию вывести свои войска из Украины, прекратить поддержку своих марионеток и других вооруженных групп, а также выполнить все обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений», - сказал от имени делегации США Рид Таккер. Ничего, в принципе, нового, однако с точки зрения подтверждения Вашингтоном своей позиции данная риторика весьма знаковая. Тем более что политический координатор американской миссии при ООН Родни Хантер дополнил своего коллегу, заявив, что в течение последнего года Кремль не только не сделал шагов по урегулированию конфликта, но еще больше активизировал усилия по дестабилизации Украины и подрыву ее суверенитета.

Тем временем в Москве на закрытой встрече Путина с главредами российских СМИ, состоявшейся на минувшей неделе в режиме видеоконференции, тема Донбасса также присутствовала. О чем поведали западным СМИ на условиях анонимности сами же присутствовавшие на встрече ее участники. Собравшиеся в пяти отдельных залах топ-пропагандисты слушали, не перебивая, преимущественно трактовку кремлевским хозяином сложившейся ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. А под занавес глава RT Маргарита Симоньян якобы прямо спросила у Путина о том, планирует ли Россия продолжать поддерживать самопровозглашенные «республики» на востоке Украины. И единственное, чего добилась, так это короткого путинского обещания, что «Донбасс не бросят».

Судьба отработанного материала

Кстати, примеры того, как «русские своих не бросают», стали появляться в последнее время довольно часто, когда вернувшиеся из ОРДЛО на российские просторы покалеченные «добровольцы» влачат нищенское существование, и это - счастливчики в прямом понимании этого слова. Ведь иные ихтамнеты, неизвестные никому, кроме своих родичей, гниют на подвалах в оккупированных Донецке, Луганске и окрестностях, а им компанию составляют, напротив, известные на весь «русский мир» персонажи. Как тот же гражданин РФ Роман Манекин, приехавший в ОРДО еще в 2014-м для пропагандистского прославления донбасского варианта «русской весны», но под конец 2020-го оказавшийся в застенках «МГБ ДНР» по обвинению в «сотрудничестве с агентом украинских спецслужб». И все потому, что в своем угарном блогерстве этот идейный российский империалист стал позволять себе лишнее, критикуя местных гауляйтеров.

Всю прошлую неделю о судьбе данного отработанного материала, коим является Манекин, поступала довольно противоречивая информация. Сначала в ватных соцсетях пошла волна, что, мол, его труп с выколотыми глазами найден в Буденновском районе Донецка на пустыре. Кстати, подобным образом «хоронили» Манекина еще в 2017-м, хотя он тогда всего лишь отделался некоторыми увечьями после пыток чекистов. Так что более правдоподобной кажется версия, что горе-пропагандист все еще жив и находится в новеньком СИЗО «МГБ ДНР», расположенном на территории колонии №97 в Макеевке, правда, в изуродованном виде - тамошние мастера пыточных дел своим ремеслом владеют в совершенстве. Одним словом, в лучшем случае Манекина теперь ждет тихое и многолетнее зализывание ран где-нибудь в РФ, а в худшем - безымянная могила в донецких степях.

Кстати, еще один любитель красного словца, известный военный преступник Гиркин по прозвищу Стрелков намедни разошелся до такой степени, что стал говорить о своем стыде: «Да, мне стыдно за Донбасс, за то, что там происходит. Мне реально стыдно, не потому что я в этом виноват. Мне стыдно за всех нас, ну и, наверное, за себя тоже стыдно». А на реплику собеседника, так чего же он, такой всепропальщик, не рвется назад в ОРДЛО, отреагировал весьма логично: «Максимум, что я смогу сделать на Донбассе, это попасть на подвал». Поэтому, сидя в теплой московской квартире и продолжая ходить на маргинальные тщеславные эфиры, Гиркин не устает себя тешить надеждой, что пока не перешел в категорию отработанного материала.