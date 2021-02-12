Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

На валютном рынке продолжаются курсовые качели. 12 февраля безналичный курс доллара подскочил сразу на 17 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,90-27,95 грн/$. При этом средние наличные курсы поднялись лишь на 5 копеек:

* 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Перед выходными и Днем святого Валентина люди активнее сдавали валюту и не очень активно ее покупали.

На межбанке шла живая торговля, хотя общий объем сделок на площадке Bloomberg несколько сократился - с $177 млн до $145 млн.

Казначеи долго спорили, можно ли ставить закрытие торгов на уровне 27,90-27,95 грн/$, ведь если и были сделки по высшей границе курсового коридора, то единичные. Но все-таки поставили, ссылаясь на курс продажи, который стоял вечером.

В начале дня ожидалось укрепление гривны. На протяжении дня реальные сделки заключались в основном в рамках 27,84-27,86 грн/$, а с утра межбанк вообще проваливался на 27,75 грн/$. Предполагалось, что иностранцы будут продавать доллар под покупку облигаций внутреннего госзайма в будущий вторник, 16 февраля. Однако они проигнорировали торги, и главными валютными продавцами стали наши экспортеры.

Что провернули нерезиденты - так это диверсионную вылазку вечером. Под занавес торгов "Ситибанк", который обычно продает доллар, вышел его скупать. Это переполошило рынок, и котировки взлетели.

"На протяжении дня рынок был в целом спокойный и ровный. Да, не было огромных объемов продажи, но и спрос был умеренный. Хотя сделки старались закрыть немного дороже перед выходными и подстраховаться: все готовились к выходному в США в понедельник (в этот день не будет ходить доллар). Но все без ажиотажа. Если бы не вечернее появление заявок на покупку со стороны иностранцев, то рынок не пошел бы на 27,90-27,95 грн/$. Но когда нетто-продавцы выходят покупать, это обычно толкает рынок наверх. Ничего с этим не поделать - это естественная реакция, поэтому доллар и поднялся", - объяснил подорожание валюты финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Вылазку "Ситибанка" с покупкой доллара объясняли по-разному. Кто-то это связывал с ситуативной потребностью клиентов: мол, кому-то из его импортеров неожиданно потребовалась валюта. А кто-то - с игрой на повышение, которую решил устроить "Сити" перед заводом доллара на будущей неделе под покупку ОВГЗ. Чем выше курс - тем выгоднее смогут конвертировать свои капиталы иностранцы.

На следующей неделе на валютный рынок и курс доллара будут влиять сразу несколько факторов:

* Выходной в США 15 февраля, из-за которого не будут работать американские банки и не будет ходить доллар. Будут малообъемные торги: сделки станут заключать на условиях tom (поставка на следующий день) или через евро. В последнее время такие моменты используют, чтобы задрать валютный курс на неликвидном рынке.

* Размещение Минфином новых выпусков ОВГЗ во вторник, 16 февраля. Чиновники заявили на продажу две новые валютные бумаги: в евро на 12 месяцев и в долларе на 2 года. А также пять видов гривневых гособлигаций, причем по трем поставили лимиты: на 3 месяца (до 500 тыс. грн), на 12 месяцев (до 1 млрд грн), на 1,5 года (до 1,5 млрд грн), на 2 года и на 3,2 года. Устанавливая ограничения, правительство пытается опустить процентные ставки и загнать иностранцев в долгосрочные ОВГЗ. Однако нет уверенности, что они захотят в них вкладываться.

* Наступает крайний срок уплаты налогов - до 19 февраля, что должно стимулировать продажу валюты бизнесом. Платится единый налог физлицами (ФЛП, ФОП) за квартал, рентная плата за пользование недрами, лесами и водными ресурсами, а также экологический налог.

Выплата по госдолгу будет одна и не очень большая. 17 февраля Минфин выплатит процентов по ОВГЗ на 613 млн.

В понедельник казначеи ждут открытия межбанка в рамках 27,90-27,95 грн/$ и допускают раскачку рынка с ростом курса доллара. После чего все прогнозируют обратный курсовой откат. Ведь, как показала практика, после подорожания валюты появляется больше желающих ее продать по максимальной цене. А дальше включается эффект домино: доллар начинает дешеветь.

"Подъем курса простимулирует продавцов. В целом же рынок готовится к сезонному укреплению гривны. Тем более что учетная ставка, возможно, пойдет на повышение, ведь инфляция растет. А подъемы курса доллара будут использоваться для его продажи", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

С оглядкой на размещение ОВГЗ и налоговый период казначеи допускают на будущей неделе снижение курса доллара как минимум до 27,65-27,70 грн/$. Не исключаются и более существенными просадки.

"Можем получить рабочий коридора в рамках 27,5-27,70 грн/$", - считает Василий Невмержицкий.