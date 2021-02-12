Финансовые новости
- |
- 12.02.21
- |
- 23:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»
23:14 12.02.2021 |
На валютном рынке продолжаются курсовые качели. 12 февраля безналичный курс доллара подскочил сразу на 17 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,90-27,95 грн/$. При этом средние наличные курсы поднялись лишь на 5 копеек:
* 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;
* 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.
Перед выходными и Днем святого Валентина люди активнее сдавали валюту и не очень активно ее покупали.
На межбанке шла живая торговля, хотя общий объем сделок на площадке Bloomberg несколько сократился - с $177 млн до $145 млн.
Казначеи долго спорили, можно ли ставить закрытие торгов на уровне 27,90-27,95 грн/$, ведь если и были сделки по высшей границе курсового коридора, то единичные. Но все-таки поставили, ссылаясь на курс продажи, который стоял вечером.
В начале дня ожидалось укрепление гривны. На протяжении дня реальные сделки заключались в основном в рамках 27,84-27,86 грн/$, а с утра межбанк вообще проваливался на 27,75 грн/$. Предполагалось, что иностранцы будут продавать доллар под покупку облигаций внутреннего госзайма в будущий вторник, 16 февраля. Однако они проигнорировали торги, и главными валютными продавцами стали наши экспортеры.
Что провернули нерезиденты - так это диверсионную вылазку вечером. Под занавес торгов "Ситибанк", который обычно продает доллар, вышел его скупать. Это переполошило рынок, и котировки взлетели.
"На протяжении дня рынок был в целом спокойный и ровный. Да, не было огромных объемов продажи, но и спрос был умеренный. Хотя сделки старались закрыть немного дороже перед выходными и подстраховаться: все готовились к выходному в США в понедельник (в этот день не будет ходить доллар). Но все без ажиотажа. Если бы не вечернее появление заявок на покупку со стороны иностранцев, то рынок не пошел бы на 27,90-27,95 грн/$. Но когда нетто-продавцы выходят покупать, это обычно толкает рынок наверх. Ничего с этим не поделать - это естественная реакция, поэтому доллар и поднялся", - объяснил подорожание валюты финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Вылазку "Ситибанка" с покупкой доллара объясняли по-разному. Кто-то это связывал с ситуативной потребностью клиентов: мол, кому-то из его импортеров неожиданно потребовалась валюта. А кто-то - с игрой на повышение, которую решил устроить "Сити" перед заводом доллара на будущей неделе под покупку ОВГЗ. Чем выше курс - тем выгоднее смогут конвертировать свои капиталы иностранцы.
На следующей неделе на валютный рынок и курс доллара будут влиять сразу несколько факторов:
* Выходной в США 15 февраля, из-за которого не будут работать американские банки и не будет ходить доллар. Будут малообъемные торги: сделки станут заключать на условиях tom (поставка на следующий день) или через евро. В последнее время такие моменты используют, чтобы задрать валютный курс на неликвидном рынке.
* Размещение Минфином новых выпусков ОВГЗ во вторник, 16 февраля. Чиновники заявили на продажу две новые валютные бумаги: в евро на 12 месяцев и в долларе на 2 года. А также пять видов гривневых гособлигаций, причем по трем поставили лимиты: на 3 месяца (до 500 тыс. грн), на 12 месяцев (до 1 млрд грн), на 1,5 года (до 1,5 млрд грн), на 2 года и на 3,2 года. Устанавливая ограничения, правительство пытается опустить процентные ставки и загнать иностранцев в долгосрочные ОВГЗ. Однако нет уверенности, что они захотят в них вкладываться.
* Наступает крайний срок уплаты налогов - до 19 февраля, что должно стимулировать продажу валюты бизнесом. Платится единый налог физлицами (ФЛП, ФОП) за квартал, рентная плата за пользование недрами, лесами и водными ресурсами, а также экологический налог.
Выплата по госдолгу будет одна и не очень большая. 17 февраля Минфин выплатит процентов по ОВГЗ на 613 млн.
В понедельник казначеи ждут открытия межбанка в рамках 27,90-27,95 грн/$ и допускают раскачку рынка с ростом курса доллара. После чего все прогнозируют обратный курсовой откат. Ведь, как показала практика, после подорожания валюты появляется больше желающих ее продать по максимальной цене. А дальше включается эффект домино: доллар начинает дешеветь.
"Подъем курса простимулирует продавцов. В целом же рынок готовится к сезонному укреплению гривны. Тем более что учетная ставка, возможно, пойдет на повышение, ведь инфляция растет. А подъемы курса доллара будут использоваться для его продажи", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
С оглядкой на размещение ОВГЗ и налоговый период казначеи допускают на будущей неделе снижение курса доллара как минимум до 27,65-27,70 грн/$. Не исключаются и более существенными просадки.
"Можем получить рабочий коридора в рамках 27,5-27,70 грн/$", - считает Василий Невмержицкий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение на Донбассе: Почему украинская власть вспомнила про ОБСЕ
|Шесть лет после «Минска-2». Почему Зеленский вопреки срыву переговоров анонсировал «Минск-3»
|Реформы, зе-ошибки, война и вода для Крыма: решение Европарламента об Украине
|Довыборы в Раду. Почему «слуги» втянули Вирастюка в плохую игру
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Уверовали в вечность пандемии: Как «слуги» взялись защищать бизнес от украинского языка
|«Бенефициар схемы – Медведчук». НАБУ вручило подозрение эксперту в деле нефтепровода
|Кива и гранаты для Зеленского. Как скоро Медведчук сбежит в Москву
|Головатый вместо Тупицкого: Правда ли, что Конституционный Суд скоро заработает
|Рейтинг, да не тот. Смогут ли Кличко и Разумков встретиться во втором туре президентских выборов
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
Это интересно
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
|Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США