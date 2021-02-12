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Обострение на Донбассе: Почему украинская власть вспомнила про ОБСЕ
18:23 12.02.2021 |
Недолгое улучшение отношений украинской власти с ОБСЕ, высшей точкой которого, наверное, стало посещение Донбасса председателем организации, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, очень скоро подошло к концу.
Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ пожаловался, что спецмиссия организации скромно молчит о снайперском огне со стороны россиян и сепаратистов по украинским военным, который приводит к существенному количеству жертв. Украинская делегация в Общем центре контроля и координации также отправила ноту в СММ ОБСЕ относительно конкретного случая - убийства военнослужащего ВСУ российским снайпером, которое произошло вчера вечером.
Также вчера украинская делегация при ОБСЕ проинформировала страны-участницы об оценке угроз нацбезопасности Украины и безопасности Европы в целом, которые исходят от России, - отчет о таких угрозах был составлен в "Белой книге" Службы внешней разведки Украины.
Вместе с невиданной активностью Банковой и украинского МИД в деле доставки иностранных дипломатов и чиновников на Донбасс создается впечатление, что действующая украинская власть делает все возможное, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников и международных организаций в момент очередного вооруженного обострения на Донбассе. Представители ОБСЕ более или менее энергично оправдываются за неспособность организации хоть как-то реагировать на эскалацию насилия. Например, глава СММ ОБСЕ в Украине Халит Чевик вчера на Совбезе ООН рассказал, что в нынешних эпидемиологических условиях СММ полагается, главным образом, на технические средства наблюдения. Чтобы "компенсировать уменьшение возможностей наземного патрулирования". А с беспилотников, видите, не все видно. И, кроме того, их обстреливают неустановленные лица. Все это вместе "оказывает вредное воздействие на проведение миссии".
А еще он подтвердил, что нарушения режима прекращения огня пока вообще никак не расследуются. Поскольку стороны не договорились о совместном механизме для подобных расследований.
Судя по уровню этих ответов ключевого для нас представителя ОБСЕ, в организации не имеют никакого реалистического представления, что делать с обострением на Донбассе. Особенно если обострение является не результатом самодеятельности пары командиров на передовой, а системным решением Кремля, призванным как усилить давление на Зеленского, так и отвлечь внимание от событий внутри России.
К сожалению, аналогичной будет и реакция европейских дипломатов. Которые, безусловно, посочувствуют Украине. И даже, возможно, помогут увеличению размеров технической или инфраструктурной помощи для поддержки прифронтовых территорий.
Ситуация, похоже, требует каких-то достаточно радикальных решений именно от украинского президента. Принимать которые Зеленский банально не желает. Судя по его заявлениям о том, что "стойкость украинских военных не позволит сорвать перемирие", он все еще надеется "пропетлять", продолжая делать вид, что речь идет не о системном обострении на передовой, а об отдельных "эпизодах". Но с каждым новым "инцидентом", после которого приходится хоронить очередного украинского воина, необходимость делать выбор становится все более жесткой и неотложной. Зеленскому вскоре придется либо прислушаться к Кравчуку и отдать приказ "отвечать выстрелом на выстрел", либо оплаченная кровью "стойкость украинских военных" может закончиться. В таком случае президент имеет все шансы банально потерять контроль над ситуацией. Как политической - в Киеве, так и военной - на Донбассе.
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