Шесть лет после «Минска-2». Почему Зеленский вопреки срыву переговоров анонсировал «Минск-3»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сказка о якобы скором подписании нового документа по Донбассу предназначена исключительно для украинского электората, а не для западных столиц.

Шесть лет назад, 12 февраля 2015 г., был подписан так называемый «Минск-2» - Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, а также была обнародована декларация президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии в поддержку этого Комплекса мер.

Шестая годовщина - хоть и не круглая дата, но к ней были приурочены два важных события. Совет Безопасности ООН 11 февраля провел заседание по видеосвязи в открытом формате именно в связи с шестилетием Комплекса мер. В тот же день Владимир Зеленский свозил на линию фронта руководителей посольств Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции.

США констатируют срыв переговоров

Оба эти события, конечно, во многом носили протокольный характер. То есть все делали и говорили то, что от них ожидалось. Но все же были два неожиданных момента.

На заседании Совбеза ООН впервые прозвучала оценка ситуации на Донбассе со стороны команды нового президента США Джо Байдена. Представитель новой администрации США, политический координатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что в течение последнего года Россия не только не сделала шагов по урегулированию конфликта, но еще больше активизировала усилия по дестабилизации Украины и подрыву ее суверенитета. «Россия продолжает отрицать, что это она контролирует конфликт на востоке Украины, и ложно называет себя посредником в этом конфликте, хотя на самом деле она является подстрекателем», - отметил Хантер.

Он подчеркнул, что Москва «заблокировала значимый прогресс в дипломатических переговорах» и продолжает вооружать, готовить, финансировать и управлять своими силами на оккупированных территориях, а также поддерживать самопровозглашенную «власть» на местах. Также представитель США обратил внимание на то, что российская сторона продолжает пренебрегать договоренностями, достигнутыми во время переговоров.

Как ни удивительно, но новая администрация США уже прекрасно осведомлена о нынешней ситуации в переговорном процессе по Донбассе. И не только осведомлена, но и публично дает резкую оценку: имеющиеся договоренности Москвой не выполняются, и дальнейшие переговоры ею заблокированы.

Зеленский анонсирует "Минск-3"

Контрастом к этим словам Родни Хантера прозвучало заявление Зеленского на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область. Примечательно, что в сообщении Офиса Зеленского об этом брифинге вообще ни разу не упоминаются ни Россия, ни оккупационные войска на Донбассе. И также не сказано о блокировании переговоров Москвой.

Вместо этого Зеленский вдруг поведал о новых надеждах. «К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали», - рассказал он. По его словам, политические советники лидеров «Нормандской четверки» (в т.ч. руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак) работали над подготовкой соответствующего документа с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей. «Сейчас последняя версия документа отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу "Нормандской четверки"», - добавил он.

Если воспринимать эти слова буквально, то получается, что уже в ближайшее время может быть подписан «Минск-3», который будет подтвержден декларацией лидеров «Нормандской четверки» (как это было сделано с «Минском-2»). Такая себе «Дорожная карта по выполнению Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». И до подписания этого документа остались какие-то технические пустяки - как выразился Зеленский, «акцептирование».

Идея «прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять» не нова. Еще в сентябре 2016 г. в Киеве на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES) Петр Порошенко объявил, что украинская сторона предложила в рамках Минского процесса «дорожную карту» урегулирования на Донбассе. «Я предложил очень простой подход - "дорожную карту", которая содержит последовательность шагов», - сообщил тогда Порошенко. Как видим, нынешние слова Зеленского о простом подходе и последовательности шагов лишь повторяют то, о чем говорил Порошенко еще более четырех лет назад.

Два варианта

Конечно, это не означает, что у Порошенко и Зеленского одинаковое представление о том, на какую «дорожную карту» можно согласиться. Наверное, Зеленский решился пойти на значительно более существенные уступки пожеланиям Кремля. В принципе, если «Минск-3» будет подписан и выполнен Москвой, то Зеленский сможет представить это как свою политическую победу: «Я обещал вам мир - и вот я принес вам мир».

Однако на самом деле реальны только два варианта событий. Кстати, на Банковой это уже достаточно хорошо осознали за полтора год «заглядываний в глаза Путину».

Первый вариант заключается в том, что Россия попросту откажется подписывать какой-либо документ, где будут четко записаны обязательства именно России в конкретные сроки. По той простой причине, что Россия принципиально не собирается выводить свои войска с оккупированных территорий.

Второй вариант еще хуже. Он возможен, если Киев согласился сначала сам выполнить целый ряд пунктов и только после этого должна наступить очередь Москвы. В таком случае Россия может подписать документ, дождаться выполнения Киевом своих обязательств, а затем сказать: «Следующие пункты Киев должен согласовать с Донецком и Луганском путем прямых переговоров, мы не можем указывать этим молодым и гордым республикам, что им делать». Закончится все, например, тем, что «молодые и гордые республики» (то есть оккупационные войска РФ) займут серую зону, из которой Зеленский отведет наши войска в рамках выполнения своих обязательств перед Путиным.

В чем логика Зеленского

Поездка Зеленского на линию фронта вместе с руководителями шести западных посольств была организована не ради того, чтобы рассказать там послам о грядущем акцептировании «Минска-3». Нет, как подчеркнул Ермак, «очень важно, чтобы послы дружественных и партнерских стран видели собственными глазами, что происходит на Донбассе и к каким последствиям привела война». «Западные дипломаты должны получить из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня, которого не придерживается противоположная сторона», - также сказал Ермак, старательно избегая упоминать Россию. И даже заявил, что «любые дальнейшие переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей». Но опять же, старательно умолчал о блокировании переговорного процесса Москвой.

«Слуги народа» постоянно напоминают, что нельзя цитаты выдергивать из контекста. Поэтому упомянем о контексте той поездки Зеленского и Ермака с западными послами на линию фронта.

В тот же день, 11 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выслушивал в Брюсселе от руководителей Евросоюза претензии к Киеву. Едва ли не ключевая претензия касается Игоря Коломойского. «Мы продолжаем настаивать на полном расследовании мошенничества с "Приватбанком", имевшего место шесть лет назад», - заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ассоциации Украина - ЕС. Эта претензия высказывалась Киеву многократно за время президентства Зеленского, но сейчас проблема накалилась до такой степени, что руководство ЕС озвучило ее публично прямо на совместной пресс-конференции с украинским премьером.

В этом контексте поездка Зеленского и Ермака с западными послами на линию фронта выглядит как способ надавить на жалость. То есть как способ напомнить Западу о том, что Украина уже семь лет несет громадные лишения из-за войны, и поэтому ей нужно оказывать много помощи и поддержки, а не напоминать о мелочах типа чьего-то мошенничества с «Приватбанком».

Ну и конечно, не западным послам адресовалась тема «Минска-3». Тем более что не только в западных посольствах в Украине, но и в западных столицах прекрасно знают о реальной ситуации в переговорном процессе по Донбассу. И эту прекрасную осведомленность продемонстрировал Родни Хантер на заседании Совбеза ООН.

Сказка о якобы скором подписании «Минска-3» предназначена исключительно для украинского электората. Ибо Банковая так и не решилась до сих пор ни на какой план «Б». И даже если она его готовит, то все еще боится признаться людям в том, что никакого мира в глазах Путина нет - и никогда не было.

