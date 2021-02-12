Довыборы в Раду. Почему «слуги» втянули Вирастюка в плохую игру

Денис Сарбей / Деловая столица

4 марта продут перевыборы на двух мажоритарных округах - в Прикарпатье и на Донбассе. Ведущие партии и заинтересованные олигархи определились со своими кандидатами. Разберемся, у кого какие шансы.

После перевыборов на бывшем округе скончавшегося "слуги" Валерия Давыденко на Черниговщине, новая избирательная гонка на западе и на востоке страны обещает быть достаточно напряженной: ресурсов основных ФПГ и политических игроков в них будет вложено немало.

Шевченко, Вирастюк и патриоты

В округе №87 4 марта будут избирать народного депутата вместо представителя "Слуги народа" Зиновия Андрийовича, который осенью избрался мэром города Надворная Ивано-Франковской области, выступающего центром округа.

На бордах вдоль больших дорог на Прикарпатье уже красуется бывший народный депутат и глава партии "УКРОП", а ныне депутат Ивано-Франковского облсовета от партии "За майбутнє" Александр Шевченко. Он завешал своими изображениями (пока без прямых призывов проголоосвать за себя) Надворную и Яремче и активно проводит встречи в селах и городах округа. Присутствуют на бордах также "свободовец" Руслан Кошулинский и известная волонтер, представитель "Европейской солидарности" Маруся Звиробий.

Кошулинский, бывший вице-спикер парламента, а ныне глава фракции "Свободы" во Львовском горсовете, оригинально позиционирует себя как "единого кандидата от людей". А его соратница Ирина Фарион уже помогает ему с публикацией якобы компромата на Марусю Звиробий, которая, по информации Фарион, организовывала удостоверения участников боевых действий для детей известных политиков.

Противостояние с Кошулинским - серьезная проблема для Звиробий, считает политолог Александр Черненко. "Кошулинский и Звиробий будут топтаться на одном электоральном поле. Тут важно, что представитель "Свободы" был в АТО, у него есть и политический опыт, и бренд его партии, но Маруся тоже помогала фронту и стала довольно медийной в последнее время, поэтому сложно сказать, кто из них у кого отберет баллы, но ситуация играет против обоих", - говорит он, добавляя, что в случае патриотических кандидатов бренд партии будет означать больше, чем для представителя "слуг" на округе.

"Слуги" же решили выдвинуть известного силача Василия Вирастюка. "Выдвижение Вирастюка свидетельствует, что "слуги" действительно собираются бороться за округ, да и как технический кандидат он вряд ли захотел бы принимать участие в гонке. Кроме того, в парламенте очевидный конфликт между СН и "За майбутнє", которая больше не дает голосов для поддержки проектов "слуг" - следовательно, нужно бороться за каждый мандат. В случае Звиробий и Кошулинского будет важен бренд партии. А в случае с СН он уже не такой капитализированный, как раньше, и в том регионе он мало весит, поэтому ставят на Вирастюка", - говорит Черненко.

Безусловно, всемирно известный спортсмен пользуется большой популярностью, особенно в местах, откуда он родом, но его конкурент в лице Александра Шевченко - явный фаворит выборов, и это признают даже в СН.

Партнер Игоря Коломойского, Шевченко давно и хорошо известен на округе, и не только тем, что в свое время возглавлял менеджмент курорта "Буковель". "На округе Шевченко много сделал для людей - дороги, инфраструктуру - и опросы, которые ранее проводили, показывают его высокую поддержку. Что касается "слуг", то их рейтинг падает, и сейчас баллотироваться от этой партии - похоронить свою репутацию, это касается и Вирастюка, который популярен в патриотической среде. Я не думаю, что у него есть шансы победить", - говорит политтехнолог Денис Богуш.

Скепсис Богуша разделяет его коллега по профессии Сергей Гайдай, который прогнозирует жесткую борьбу на округе. "На любых довыборах идет концентрация усилий. У "За майбутнє" много ресурсов, есть они и у "слуг", да и "Евросолидарность" не отстает, поэтому результат таких выборов непредсказуемый. Вместе с тем среди известных кандидатов у Вирастюка шансы наименьшие, потому что игра в хорошего человека не из политики, как показали выборы в Одессе с участием Олега Филимонова и результат Притулы в Киеве, больше не действует. В это сыграл только Зеленский и обесценил таким образом. Словом, Вирастюка втянули в плохую игру, а "слуги" удивительно неэффективно работают с кадровым потенциалом", - считает Гайдай.

Пока Звиробий, Вирастюк и Кушулинский, кандидаты яркие и харизматичные, будут драться друг с другом за патриотический электорат, в нише "крепкого хозяйственника" будет одиноко и комфортно сидеть один Шевченко. На сегодня большинство экспертов именно его называет фаворитом на округе №87.

Три кандидата от олигархов

Округ №50 освободился в связи с тем, что мэром города Покровск Донецкой области был избран внефракционный депутат Руслан Требушкин.

"Слуга народа" уже давно утратила популярность на Донбассе, поэтому баллотирующийся от партии власти глава Покровской РГА Андрей Бондаренко, вероятнее всего, кандидат "для галочки".

Во всяком случае, трудно представить, как он будет конкурировать с руководителем молодежного крыла ОПЗЖ, генпродюсером закрытого канала "112 Украина" Артемом Марчевским. Он уже баллотировался на прошлых выборах по округу № 60 с центром в Волновахе, но проиграл самовыдвиженцу Дмитрию Лубенцу, который в Раде вошел в группу "За майбутнє". Естественно, Марчевского будет поддерживать партийное руководство, да и в общем рейтинг ОПЗЖ на Донбассе сейчас довольно высокий. Кроме того, в пользу Марчевского может сыграть скандал с закрытием телеканала.

"Все важно, и медиаподдержка знаковых фигур и работа на округе, но сотня встреч на местах, конечно, сыграет большую роль, чем разговор по телевизору. Тем более своих каналов у медведчуковского крыла ОПЗЖ не осталось", - отмечает Сергей Гайдай.

Конкуренцию выдвиженцу от ОПЗЖ может составить народный депутат нескольких созывов, экс-"регионал" Евгений Геллер, который в 2014 году уже проходил от этого округа в Раду, где пребывал в депутатской группе "Відродження", бенефициаром которой считался Игорь Коломойский. Помогать Геллеру будет сложивший мандат нынешний мэр Покровска Руслан Требушкин, тоже связанный с Коломойским: на выборах мэра он баллотировался от партии "За майбутнє".

Третий кандидат, у которого есть шансы на победу благодаря хорошей поддержке, это мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого вскоре может выдвинуть местный политический проект Рината Ахметова "Порядок". Аксенова собирается поддержать влиятельный Леонид Байсаров, руководитель местного шахтоуправления "Покровское", которое принадлежит ДТЭК . Говорят, в округе уже висят билборды "Байсаров - за Аксенова".

Конечно, зарегистрировались еще далеко не все кандидаты, но основная борьба, похоже, будет идти между Марчевским, Геллером и Аксеновым, и в ней будут важны и медиа, и "гречка". "На Донбассе идет речь скорее не о медиаподдержке кандидатов, сколько о прикорме округа, и основные кандидаты на нем довольно ресурсные, это касается и Геллера, и Марчевского, за которым стоит Медведчук, и человека Ахметова. Но бренд ОПЗЖ, под которым будет идти Марчевский, добавит ему шансов, как и закрытие "112 канала", на чем он будет строить свою кампанию", - полагает Александр Черненко.