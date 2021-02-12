Доллар опустили на межбанке 11 февраля благодаря новым валютным распродажам иностранцев и экспортеров

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

11 февраля курс доллара на межбанке резко просел после двух дней роста курса - на 12 копеек. Межбанк завершил торги в рамках 27,76-27,78 грн/$. Но наличный рынок на это никак не отреагировал, там средние курсы не изменились:

27,90-28,10 грн/$ - на продаже;

27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорят о небольшом спросе на валюту со стороны населения.

На межбанке третий день к ряду держится средний объем торгов: он лишь немного приподнялся - с $175 млн до $177 млн в системе Bloomberg.

С самого утра спекулянты пытались задрать безналичный курс - торговля начиналась на 27,90-27,93 грн/$. Однако, когда стало ясно, что иностранцы вместе с экспортерами готовы достаточно активно продавать доллар, его котировки пошли скатываться вниз. Сначала на 27,82-27,86 грн/$, а затем и на 27,78-27,80 грн/$.

Движение на 27,76-27,78 грн/$ наметилось уже на небольших объемах сделок, и уже после появления Нацбанка. Регулятор после 15 часов вышел с покупкой валюты по 27,78 грн/$, и приобрел около $20 млн.

Межбанк выровнялся под его ценник.

"Нацбанк вышел сдержать откат. Сейчас рынок тонкий, похоже снегопады многих обездвижили, и теперь работают только те, кому нужна гривна", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Крупных покупок от Укрэксимбанка под закупку вакцины от коронавируса, казначеи сегодня не отмечали. Вероятно, госбанк завершил свои приобретения.

"Иностранцы с самого утра достаточно активно продавать валюту, но они не были единственной движущей силой рынка. Агроэкспортеры и металлурги также достаточно активно конвертировали свою выручку. Покупали доллар в основном банки, меньше - импортеры", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Активизацию валютных продавцов после вчерашнего подорожания доллара назвали совершенно естественным явлением.

"Создается ощущение, что продавцы воспользовались отскоком, чтобы продать по нормальной цене. То есть они все-же сильнее, а подорожание доллара было ситуативным техническим отскоком", - заметил Андрей Шевчишин.

Насколько активно иностранцы продолжат продавать валюту финансисты пока не берутся предсказывать. Минфин сегодня не выдал привычную заявку по размещению новых выпусков облигаций внутреннего госзайма на ближайший вторник, 16 февраля, хотя раньше делал это каждый четверг. Но из предварительной информации известно, что чиновники планировали продавать гривневые бумаги на 3 и 12 месяцев, а также на 2 и 3 года.

На завтра, 12 февраля, финансисты дают ровные прогнозы. Старта межбанковских торгов ждут в рамках 27,74-27,77 грн/$, а после допускают движение котировок возле этих отметок.

"Рынок устаканился в районе 27,70-27,80 грн/$, и, скорее всего, будет оставаться в этом рабочем коридоре. Не думаю, что котировки раскачают сильнее. Спрос и предложение, скорее всего, будут сбалансированными", - считает Василий Невмержицкий.

При этом эксперты допускают достаточно активную торговлю накануне выходного в США: там 15 февраля будут отмечать День Президента, потому американские банки не будут работать и украинские компании не смогут проводить долларовые платежи.

"Завтра пятница, а в США в понедельник выходной. Потому участники рынка будут стараться закрыть все срочные контракты, и сложно предположить кого будет больше. Но покупатели валюты вряд ли появятся, поэтому склоняюсь к волатильности с ослаблением доллара - укреплением гривны", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.