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Уверовали в вечность пандемии: Как «слуги» взялись защищать бизнес от украинского языка
17:56 11.02.2021 |
Отдельные "слуги народа" считают, что бизнес нельзя наказывать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке, потому что в стране - эпидемия коронавируса. Об этом они написали аж два законопроекта.
Народный депутат от оппозиционной "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявляет об очередной атаке "слуг" на закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". На этот раз речь идет об инициированных "слугами" законопроектах №4638 и 4638-2. По мнению бывшего директора Института национальной памяти, эти документы "предусматривают уничтожение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке". Он также напомнил данные соцопроса Киевского международного института социологии, согласно которым более 61% граждан поддерживает обслуживание на государственном языке.
Итак, о каких законопроектах идет речь. Первый зарегистрирован 25 января этого года многочисленным авторским коллективом, в состав которого входит и знаменитый "советчик по продаже собак" Евгений Брагарь. Законодатели предлагают внести изменения в статью 57, которой регулируется порядок наложения штрафов на субъектов хозяйствования за нарушение закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей. В пояснительной записке находим мотивацию: введение практически обязательного обслуживания потребителей на государственном языке затрагивает очень чувствительную тему - использование языков национальных меньшинств, в частности русского в Украине. Авторы вспоминают Конституцию, Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств и... пандемию ковида.
"Введение новых денежных взысканий во время распространения коронавируса COVID-19 в Украине приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине", отмечают законодатели. То есть, они считают, что эпидемия ковида не закончится никогда? Ведь законы не принимаются на месяц, или даже на год ...
Второй законопроект - 4638-2 - подготовлен пятью "слугами" во главе с Никитой Потураевым. Он зарегистрирован во вторник. Авторы также обеспокоены той же 57-й статьей, однако их предложения менее радикальны. Если коротко, они предлагают отсрочить штрафы. Чем мотивируют свои инициативы? Коронавирусом.
"В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 государство ослабляет государственный надзор и контроль в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая это и с целью унификации сроков вступления в силу норм закона, устанавливающих штрафные санкции за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "предлагаются изменения предусмотренные этим законопроектом", пишут авторы документа. Если бы монобольшинство также защищало малый и средний бизнес в других вопросах, то не было бы акций протеста ФЛП.
В Раде есть третий законопроект, который касается этой же тематики. Его инициатор - депутат от "ЕС" Николай Княжицкий, один из соавторов закона о языке. Он лишь предлагает уточнить сроки обжалования субъектами хозяйственной деятельности наложенного на них штрафа. Нажаловаться в админсуд они смогут в течение 14 дней. Впрочем шансы на прохождение этой инициативы, как и подавляющего большинства других законопроектов оппозиции при существовании в парламенте монобильшенства - минимальные. А вот у законопроектов "слуг" шансы на попадание в повестку дня ВР куда выше. Особенно на первый взгляд безобидной инициативы Потураева с соавторами. Почему на первый взгляд?
Любой закон должен пройти проверку временем, тогда в него можно вносить изменения или уточнения. Норма об обслуживании украинцев вступила в действие 16 января этого года, то есть не прошло и месяца, а депутаты хотят уже что-то менять. При этом мотивация относительно пандемии выглядит анекдотично: карантин никак не влияет на желание или не желание части наших сограждан оказывать услуги на государственном языке. Медицина не придумала и не придумает прививки от украинофобии, зато человечество давно знает методы "лечения" нарушителей закона, один из них - штрафы. Тем более, закон либеральный, штрафы невысокие, существует возможность обжаловать их в суде.
Законодательные инициативы "слуг" удивляют еще и потому, что, с одной стороны, президент по решению СНБО своим указом блокирует три телеканала, провластные спикеры нахваливают это решение как пример борьбы с пророссийской пропагандой, а с другой - в парламенте регистрируются законопроекты, которые дают основания оппонентам власти обвинять ее в двойных стандартах. Ведь нельзя одновременно говорить о противодействии гибридной агрессии со стороны России и тут же пытаться "подрезать" один из ключевых законов в арсенале борьбы с этой агрессией.
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