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«Бенефициар схемы – Медведчук». НАБУ вручило подозрение эксперту в деле нефтепровода
17:02 11.02.2021 |
Бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" (Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза) вручили подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями. Это дело связано с передачей в собственность компании ПрикарпатЗападтранс части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Об этом сказано в сообщении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По данным следствия, подозреваемая составила заведомо ложный вывод эксперта в суде, на основании которого хозсуд в Ровно отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
На основании решения суда контроль над частью трубопровода перешел ООО "Прикарпатзападтранс", которое связывают с окружением народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Экс-замдиректора УкрДИАП подозревают в соответствии с ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями), ч.2 ст.384 (введение суда в заблуждение).
"Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО "ПрикарпатЗападтранс" и руководителями компаний, правопреемником которого является это ООО, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы - Виктор Медведчук", - сообщил LIGA.net источник в правоохранительных органах.
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