Кива и гранаты для Зеленского. Как скоро Медведчук сбежит в Москву

Юрий Вишневский / Деловая столица

Блокирование трех телеканалов, связанных с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком, было лишь первой серией. Теперь началась вторая - охота на самого Медведчука, причем с разных сторон. Конечно, мы имеем в виду охоту в политическом смысле, а не в буквальном.

Обмен ударами

Суть сюжета в том, что люди Медведчука после закрытия каналов «112 Украина», Newsone и ZIK предприняли контрнаступление по трем направлениям.

Во-первых, это оспаривание указа Владимира Зеленского в судебном порядке. Чем оно завершится, пока предугадать нельзя, ибо обе стороны, Банковая и Медведчук, располагают весомыми рычагами влияния на суды.

Второе направление - создание нового телеканала на базе закрытых. По оценкам экспертов, новый канал Медведчука может начать вещание уже в марте. А блокировать его по той же схеме у Зеленского, скорее всего, не получится.

Третий вектор контрнаступления - организация акций протеста в защиту закрытых каналов. К примеру, 8 февраля состоялась акция «Свобода без слова» под столичным конференц-центром «Парковый», где проходил форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» с участием Зеленского.

Банковая оказалась перед перспективой, что Медведчук в конечном счете окажется в выигрыше, а Зеленский получит политический проигрыш. Более того, в соцсетях начали распространяться слухи о том, что Банковая и ОПЗЖ разыграли спектакль с целью прокачать Медведчука.

Поэтому Банковая вынуждена искать дополнительные методы воздействия на медведчуковское крыло ОПЗЖ. То есть власть поставлена в ситуацию, когда после А (закрытие каналов) придется говорить какое-то Б, а то и В, чтобы пиар-эффект не получился обратным ожидаемому.

Гранаты для Зеленского

Усиление противостояния засвидетельствовали события 10 февраля. Активисты «Национального корпуса» заблокировали на автобазе в Тверском переулке в Киеве представителей организации «Патриоты - За жизнь», которые прибыли в столицу для поддержки телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIК. Названная организация - это фактически боевая фаланга медведчуковского крыла ОПЗЖ, а возглавляет ее нардеп Илья Кива. Так вот, Кива и его «спортсмены» вляпались серьезно.

Активисты «Нацкорпуса» задержали одного из бригадиров «спортсменов» Кивы и обнаружили у него тетрадь с записями, где упоминается ОПЗЖ и указанные расценки за работу. Бригадир не отрицал, что одной из задач, которые давали кураторы, было участие в платных митингах ОПЗЖ.

Далее за дело взялась Нацполиция. Полицейские вывели боевиков из здания. Задержанных было больше сотни, их автозаками доставили в Печерское управления полиции. На базе боевиков правоохранители обнаружили оружие и гранаты. В полиции сообщают, что следственным отделом Печерского управления расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовному правонарушению) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации правонарушения. Оружие и гранаты направлены на исследование. Будут устанавливаться их происхождение и цель хранения.

А теперь вопрос знатокам: как быстро Зеленскому сообщили о том, что к месту проведения очередного мероприятия с личным участием президента собирались прийти «спортсмены» с оружием и гранатами «для отстаивания свободы слова»? И какую реакцию это вызвало у Зеленского, известного гипертрофированным вниманием к любым угрозам в свой адрес.

Охота с разных сторон

Судя по всему, эти события еще больше подтолкнут Банковую к варианту системной войны с Медведчуком. Эта сюжетная линия развивается прямо сейчас. Вопрос в том, удастся ли довести дело до ареста Кивы. Если да, то это поможет раскручивать в медиа версию о подготовке терактов и воспользоваться этим для запрета организации «Патриоты - За жизнь». Ну и вообще лепить ОПЗЖ имидж террористов, побуждая эту партию избавиться от Медведчука и Кивы как персонажей, которые стали чересчур токсичными.

С другой стороны, в тот же день, 10 февраля, с жестким заявлением против Медведчука выступил Петр Порошенко, а фракция «Европейской солидарности» презентовала законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам. Также предлагается уголовная ответственность для физических лиц, политических партий и общественных организаций, которые финансируются страной-агрессором.

В поддержку этого законопроекта уже выступил экс-премьер Арсений Яценюк. То есть охота на Медведчука становится, так сказать, народной забавой.

Конечно, сомнительно, чтобы «слуги народа» поддержали законодательные инициативы Порошенко. Но это означает лишь то, что политическая конкуренция будет вынуждать команду Зеленского предлагать собственные законопроекты на ту же тему. Тем более что объективно власть заинтересована в том, чтобы довести дело до логического конца, то есть выдавить Медведчука из Украины.

Почему Медведчук слаб, как никогда

До сих пор влиятельность Медведчука базировалась на его особом статусе кума Путина. И действительно, если бы сейчас переговоры по Донбассу в Минском и Нормандском формате шли хотя бы в том минимальном варианте, который устраивает Банковую (обе стороны делают вид, что стараются договориться о мире), то вряд ли бы кто-то Медведчука тронул. Все же мирный процесс - это слишком важное дело, чтобы рисковать им ради создания неприятностей Медведчуку.

Однако перемирие уже две недели как фактически сорвано. И это стало очевидно еще до блокирования каналов Медведчука (точнее, именно это и стало одним из поводов для решения СНБО).

Еще раньше Кремль сам поставил на паузу мирный процесс и фактически прервал переговоры по Донбассу в Нормандском формате. И даже обмен пленными Кремль заблокировал, вознамерившись передать его под контроль Медведчуку для его пиара.

Так что сейчас Путин, по сути, не имеет способа наказать Украину за унижения, которым подвергся его кум. Конечно, у него есть вариант очень крупных провокаций на фронте, но все же вряд ли Путин пойдет на это именно из-за Медведчука. Другое дело, что Путин может потребовать от Банковой оставить Медведчука в покое, но тогда он должен будет и что-то предложить Зеленскому, например, какие-то уступки по Донбассу. А пока этого нет - охота на Медведчука может продолжаться.

И еще один важный момент. Медведчук в крайне невыгодной психологической ситуации. Ему никто не верит. Ибо он взывает одновременно к двум несовместимым вещам: свобода слова и любовь к России. Хуже того, любовь к России в его исполнении - это любовь к путинской России, где свободные медиа и свободные журналисты давно уничтожены, причем не только в политическом смысле, но и в буквальном.

Именно поэтому, пользуясь тем, что Медведчук сейчас слаб, как никогда, власть имеет гораздо большие возможности диктовать ему свою игру. Если ситуация будет развиваться так, как это сейчас можно предположить, то сам персонаж, наверное, предпочтет проживание в Москве. Ибо власть властью, а активисты - они такие непредсказуемые.

