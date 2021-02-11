Головатый вместо Тупицкого: Правда ли, что Конституционный Суд скоро заработает

Ігор Петренко / Depo.ua

Кризис вокруг Конституционного Суда, похоже, понемногу завершается: отстраненного председателя суда Тупицкого все-таки дожимают. Новым председателем суда, пусть пока и без должности, становится Сергей Головатый - юрист и политик с большим опытом. Ходят слухи, что КСУ "слуги" теперь будут считать если не подконтрольным, то более управляемым.

По многочисленным сообщениям, в последние недели в жизни отстраненного президентом председателя КСУ Александра Тупицкого наблюдается некая сплошная черная полоса. Он остался без государственной охраны. Действующего пока руководителя Конституционного Суда Украины (КСУ) не пускают не только в служебный кабинет, но и в помещение суда на улице Жилянской в столице - приходится работать дистанционно. Государственное казначейство заблокировало его подпись на финансовых документах. Лишили Тупицкого также права распоряжаться печатью КСУ. Пришлось передать ее заместителю председателя Конституционного Суда Сергею Головатому.

"Вишенкой" стал жилищный вопрос, испортивший многих людей, и не только судей. Со ссылкой на представителей Госуправления делами СМИ сообщили, что Тупицкому рекомендовали покинуть государственный коттедж в Конча-Заспе: председатель суда должен за коммуналку в арендованном коттедже почти 80 тыс. грн (при зарплате за год около 5 млн грн). Долг он в конце концов заплатил, но и после расторжения договора аренды не освобождает помещение.

Вот так может завершиться карьера судьи-конституционщика. Отметим: законный срок работы Тупицкого как судьи КСУ истекает в 2022 году, и неизвестно, дадут ли ему доработать этот год хотя бы в статусе рядового служителя Фемиды этого суда.

Что происходит с КСУ и Тупицким

Напомним, 27 октября 2020 года Большая палата Конституционного Суда признала неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за представление заведомо недостоверных сведений в декларации. Также суд отменил важные функции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции: НАПК лишили права проверять декларации чиновников, изучать их образ жизни и при необходимости выписывать админпротоколы. Среди других спорных моментов в этом вердикте прослеживается конфликт интересов: еще до принятия решения КСУ, 1 октября 2020 года, НАПК направило Александру Тупицкого просьбу объяснить, почему он не указал в своей декларации участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. И тут же КСУ ограничил Нацагентство в праве проверять декларации, в частности судей. В конце концов, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК (одновременно Рада в более мягком варианте вернула и ответственность за ложь в декларациях), в агентстве составили два админпротокола на Тупицкого - об умышленном неуказании участка в декларации и о конфликте интересов.

Скандальное решение КСУ, принятое по представлению 47 нардепов, преимущественно от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", поставило на грань развала систему противодействия топ-коррупции в нашем государстве. Это возмутило западных партнеров Киева и активную часть украинского общества. Возмущение стало таким громким, что государственной власти пришлось реагировать. При этом Банковая прибегла к нервным и, по мнению специалистов, не менее незаконным шагам - президент Владимир Зеленский пообещал просто разогнать действующий состав Конституционного Суда. Это решение было названо сугубо политическим. Внесенный главой государства в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" депутаты даже не стали рассматривать - президент отозвал его для доработки.

В конце января Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4533 "О конституционной процедуре", наработанный рабочей группой парламента по урегулированию конституционного кризиса. В первом чтении проект поддержали 197 нардепов (для принятия нужно 226 голосов). Он должен заложить новую модель регулирования деятельности КСУ. После этого председатель Верховной Рады обратился к европейским юристам из Венецианской комиссии относительно двух законопроектов о деятельности Конституционного Суда - упомянутого "О конституционной процедуре" и альтернативного ему проекта авторства членов фракции "Европейской солидарности" "О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины". Заключения в Киеве ожидают на днях, 19-20 марта.

Между тем 29 декабря 2020 года президент Зеленский своим указом отстранил Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. Решение главы государства имело в основе ходатайство Офиса генерального прокурора. В свою очередь, прокуратура подозревает председателя Конституционного Суда в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

19 января, когда после зимних каникул, которые Тупицкий провел в Дубае, он пришел было на работу. Но сотрудники Управления государственной охраны не пропустили его в здание КСУ, действуя на основании запроса Государственного бюро расследований. В ГБР же заявили, что председатель Конституционного Суда препятствует расследованию производства по нему. А вот в КСУ настаивали, что своим решением об отстранении председателя суда Зеленский нарушил Конституцию. Зато на Банковой говорят, что суд может работать и без Тупицкого.

Указ о своем отстранении Александр Тупицкий попытался обжаловать в Верховном Суде. Но и здесь его постигла неудача: 3 февраля Верховный Суд по формальным основаниям отказался открывать соответствующее производство. Но опальный судья, кажется, так просто мириться с неизбежным не собирается и продолжит выяснять отношения с президентом. Этот процесс вряд ли поможет восстановить нормальную работу Конституционного Суда, зато хорошенько уничтожит имиджи всех сторон конфликта.

Кто такой Сергей Головатый

В этом контексте особое внимание заслуживает личность нового "держателя печати КСУ". Это Сергей Головатый, которого назначил судьей Конституционного Суда 27 февраля 2018 года еще президент Петр Порошенко. Человек с очень большим политическим опытом. Бывший член КПСС, был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, народным депутатом II-VI созывов, неоднократно меняя партийные цвета. В Верховной Раде он был депутатом от фракций Блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина". А потом оказался в Партии регионов, где, правда, тоже надолго не задержался.

Уже в 2015 году Головатый стал членом Конституционной комиссии. В начале декабря 2017 года был избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Интересный момент - в 2018 году, примерно через неделю после назначения Порошенко Головатого судьей Конституционного Суда, суд принял решение по представлению 57 народных депутатов относительно неконституционности закона "Об основах государственной языковой политики", более известного в широких кругах как скандальный закон Кивалова - Колесниченко. Принятие такого решения стало возможным из-за пополнения состава судей КС Головатым и его коллегой Лемаком. Таким образом суд, который до этого дня был фактически парализован, получил по квоте президента два дополнительных голоса, с помощью которых и стало возможным принятие таких решений.

Поэтому, можем предположить, Головатому с его талантом находить общий язык с широким кругом политиков снова досталась роль того, кто разблокирует работу Конституционного Суда...

В 2019 году он был избран заместителем председателя КС. Головатый был одним из четырех судей КСУ, которые в октябре 2020 года проголосовали против скандального решения этого суда относительно декларирования. Остальные - это судьи Виктор Колесник, Василий Лемак и Олег Первомайский. Эта четверка временно отказалась от работы в КС.

Парадоксально, но тогда же появилась неприятная информация и о самом Головатом. Глава НАПК Александр Новиков заявил в интервью, что заместитель председателя Конституционного Суда не поддержал решение КСУ о неконституционности наказания за недостоверное декларирование, потому что хотел скрыть свое недостоверное декларирование. Получается, о конфликте интересов можно говорить не только относительно Тупицкого, но и в отношении его пока временного преемника. Более того, в НАПК ранее высказывали претензии и к ряду других судей Конституционного Суда.

Почему Тупицкий передал печать Головатому

Но если уже дошло до передачи печати КСУ Головатому, то работа суда все же может быть разблокирована. При условии, если к работе вернется вся упомянутая четверка "уклонистов". Не исключено, что сделать они это могут по результатам негромких консультаций с президентским офисом, ведь ходят слухи, что и демарш проходил по согласованию с ОП, а сам Головатый - в неплохих отношениях с Ермаком и Тищенко.

Пока не решится вопрос с Тупицким, Сергей Головатый будет фактическим руководителем Конституционного Суда.

И вот, наконец, ключевой вопрос: для чего на Банковой сейчас решили возобновить деятельность Конституционного Суда, когда еще вчера пытались если не разогнать его, то через процедурные препятствия, внесенные в законопроекты, заблокировать его работу? Возможно, команда Зеленского все-таки смогла договориться с судьями, чтобы они стали более внимательными к пожеланиям нынешней власти. Лояльный к президенту КСУ - это очень важно, особенно когда тот стал со скоростью гепарда реализовывать (ну, по крайней мере, делать какие-то громкие шаги) данные избирателям обещания. Напомним, что Конституционный Суд наделен полномочиями отменять законодательные акты, окончательно и без права на обжалование.

Что с Головатым и Тупицким решили на Банковой, угадывать пока не будем, но точно можно сказать, что последние телодвижения похожи на возможную реанимацию конституционной инстанции. В таком случае скоро увидим определенные политические решения, которые необходимо будет легитимизировать через одобрительный вердикт КСУ.