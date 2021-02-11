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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рейтинг, да не тот. Смогут ли Кличко и Разумков встретиться во втором туре президентских выборов

09:07 11.02.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Спикер парламента Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталий Кличко очень похожи в своей тактике. Оба ждут, когда «мимо проплывет труп врага», то есть когда рейтинг Владимира Зеленского опустится настолько, что в обществе возникнет запрос на нового кандидата.

Разумкову уже создает этот имидж Центр Разумкова. Кличко надеется возобновить былую славу своей партии УДАР. Каждый рассчитывает, что трамплином к президентству станет его нынешняя должность. И оба видят позитивные сигналы в рейтингах.

Мы оценим, что в их надеждах оправдано, а что - нет.

Игры с рейтингами

Банковую давно беспокоят президентские амбиции Разумкова. Эти опасения уже начали подтверждаться тем фактом, что Разумков стал фигурировать в президентских рейтингах сразу двух социологических компаний: Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова (ЦР). Что касается Кличко, то его фамилию и раньше вносили в списки возможных кандидатов на президентский пост.

Правда, пока что результаты у обоих скромные. По данным КМИС, Разумков на девятом месте с 4% поддержки (среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором), Кличко - на 11-12 месте с 1,5% сторонников. Центр Разумкова (он назван, напомним, в честь Александра Разумкова - отца Дмитрия Разумкова) дает спикеру парламента тоже девятое место, но только с 2,1% поддержки, а мэру столицы - 12-е место и 1,2% приверженцев.

Однако и Разумков, и Кличко видят для себя позитивные сигналы в других рейтингах - так называемых рейтингах доверия. Мы не будем пересказывать все цифры, скажем главное. Практически у всех политиков баланс доверия-недоверия плохой, то есть отрицательный: процент тех, кто им доверяет, меньше процента тех, кто им не доверяет. Особенно плох этот баланс у четверки лидеров президентской гонки. Это означает, что каждый из них уже накопил очень много негатива и не может от него избавиться. А Разумков и Кличко на их фоне выглядят весьма симпатично.


Так, у Владимира Зеленского баланс доверия-недоверия составил -24% по данным КМИС и -39% по данным ЦР. У Юрия Бойко соответственно -19,5 и -47,7%. У Петра Порошенко еще хуже: -51,7 и -56%. У Юлии Тимошенко тоже плохо: -42,8 и -56,3%.

А Разумков имеет баланс доверия-недоверия всего лишь -2,1% по данным КМИС и -21,4% по данным ЦР. Для Кличко соответствующие цифры приводит только КМИС: -14,3%, а у ЦР нет данных.

В общем, оба они имеют основания обращаться к потенциальным спонсорам. Мол, смотрите, рейтинг Зеленского падает, недоверие к нему растет, а к кому уйдут его разочарованные бывшие избиратели? Наверное, для многих будет неприемлемо голосовать за Бойко, Порошенко, Тимошенко. Для них был бы предпочтительнее тот, кто не вызывает в обществе отторжения (но при этом уже имеет немалый опыт политика и государственного деятеля). Если, конечно, вложить в его пиар-раскрутку и организационную поддержку достойные суммы денег.

Короче, и у Разумкова, и у Кличко сейчас есть шанс конвертировать свой сравнительно высокий рейтинг доверия в высокие места в президентском рейтинге. Но иметь шанс и реализовать его - это две большие разницы.

Перспективы Разумкова

Особенно сомнительно выглядят возможности Разумкова, который в большой политике всего-то два года и в роли политического лидера себя, по сути, еще не испытывал. Формально он возглавлял партию «Слуга народа» и ее список на парламентских выборах 21 июля 2019 г. Однако все понимают, что люди голосовали за этот список не потому, что его возглавляет Разумков, а потому, что это партия Зеленского.

Тем не менее, раскруткой Разумкова уже занялись серьезные люди. Об этом красноречиво свидетельствует один изумительный факт. В упомянутом выше социсследовании ЦР респондентам предлагалось сказать, за кого они проголосуют во втором туре президентских выборов, если там окажутся Разумков и Зеленский; Разумков и Бойко; Разумков и Порошенко. Понятно, что за просто так подобные вещи не делаются. Социологи должны быть надлежаще простимулированы, чтобы у них возникло желание задавать людям столь странные вопросы.

Кстати, и ответы оказались весьма интересными. Если бы такой второй тур состоялся сейчас, то Разумков проиграл бы Зеленскому со счетом 40% против 60%, но выиграл бы у Бойко со счетом 57,6% против 42,4% и у Порошенко со счетом 54,8% против 45,2%.

То есть Разумков уже имеет для спонсоров подтверждение, что он якобы более приемлем для избирателей, чем Бойко и Порошенко, и осталось только как следует его распиарить и профинансировать предвыборные штабы. Ну а что касается Зеленского, который пока еще выигрывает у Разумкова, то нужно просто дождаться, когда «мимо проплывет труп врага», то есть когда очередные провалы Зеленского похоронят его президентские шансы.

Подчеркнем, что на Банковой все эти игры с рейтингами взвали немалый переполох. Если говорить о публичной реакции, то показательное признание сделал советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии для «Радио Свобода». «Рейтинги - это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно - как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики, это же всегда у нас было на протяжении многих лет», - заявил Подоляк, наверное, вспоминая, как два года назад сам Зеленский подобным образом, «в рамках старой политики» (по терминологии Подоляка), был включен в президентские рейтинги.

Если же говорить о реакции непубличной, то она не более удачна. В окружении Зеленского говорят, что президент хочет заменить Разумкова на Руслана Стефанчука - нынешнего первого вице-спикера. Правда, по словам тех же источников, ОП не уверен в том, что найдутся голоса за такую замену, и потому решил не форсировать отставку Разумкова, а для начала медийно прокачать Стефанчука.

Фактически Разумкову четко дали понять, что в партии «Слуга народа», которую он раньше возглавлял, ему уже ничего не светит. Так что можно уже не сомневаться: он в любом случае будет создавать собственный политпроект. И уже от его политтехнологов будет зависеть, сумеет ли Разумков максимально выгодно использовать в медийной плоскости попытки выдернуть из-под него кресло спикера.

Перспективы Кличко

В отличие от Разумкова, Кличко имеет большой опыт в большой политике. На парламентских выборах в 2012-м его партия УДАР заняла третье место, набрав почти 14%. Сам Кличко трижды (в 2014, 2015 и 2020 гг.) выигрывал выборы мэра столицы. То есть у него, несомненно, есть свой электорат, причем не только в Киеве.

И если два года назад Кличко благоразумно предпочел не участвовать в президентских выборах, то сейчас он, наоборот, может решить, что пришло время померять свои силы. Говорят, что в его окружении это уже вопрос принципиально решенный, и теперь идет его практическая проработка в организационном, технологическом и финансовом планах. Также очевидно желание Кличко выйти за пределы столицы и освоить общеукраинскую тематику. Совсем свежий пример: 10 февраля Кличко обратился к премьеру с призывом создать Антикризисный штаб, чтобы утвердить план действий по финансовому оздоровлению предприятий ТЭК. И порадовал украинцев: «Мы - мэры украинских городов - добились того, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне не увеличатся!»

Президентские амбиции Кличко тоже вызывают большое неудовольствие на Банковой. Говорят, что это выльется в медиа-кампанию против Кличко, включая всякий компромат в соцсетях. Но скорее всего, до радикальных мер не дойдет.

Теоретически Зеленский, конечно, может попробовать провернуть затею с разделением должностей Киевского городского головы и председателя Киевской городской госадминистрации. Соответствующий законопроект №2143-3, напомним, был принят в первом чтении 3 октября 2019 г., но так и не добрался до второго. С тех пор утекло много воды, и если сейчас Зеленский попробует провернуть этот фокус, то просто-напросто окончательно убьет свой рейтинг в столице и развяжет руки Кличко. Ибо Кличко в таком случае сможет, сохраняя за собой пост городского головы (а значит, и главы Киевсовета), списывать все проблемы города на Зеленского и его главу КГГА.

Общая беда Кличко и Разумкова

Но в действительности главное препятствие на пути реализации президентских амбиций Разумкова и Кличко - это все-таки не козни Банковой. И даже не планы Зеленского остановить падение своего рейтинга с помощью референдума. Главное, что вынуждает скептически смотреть на их перспективы выйти во второй тур президентских выборов, - это размытость имиджа, отсутствие у обоих выразительного политического облика.

По сути, оба они эксплуатируют имидж «хорошего парня». С той только разницей, что Кличко - парень с Майдана, а Разумков - наоборот. Наверное, какая-то часть электората Зеленского действительно к ним перетечет. Но чтобы активно переманивать электорат, уводить его у других, не дать ему перетечь к другим, нужно быть кем-то большим, чем просто «политиком, не вызывающим отторжения». Короче, просто «не отталкивать» мало, нужно притягивать. А с этим у обоих проблемы.
 

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