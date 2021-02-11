Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

10 февраля безналичный курс доллара подскочил сразу на 18,5 копеек, и межбанк вышел на 27,88-27,90 грн/$.

Это спровоцировало подорожание в кассах. Средний наличный курс доллара на продаже людям поднялся сразу на 20 копеек, а на покупке - на 15. Цены оказались в таких диапазонах:

* 27,90-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

Люди стали немного активнее покупать валюту, но ажиотажа финансисты пока не отметили.

Активная скупка "американца" сегодня шла на межбанке, хотя общий объем торгов остался почти на вчерашнем уровне: составил $175 млн в системе Bloomberg.

Валютное подорожание началось с самого утра: еще до полудня котировки поднялись с 27,70-27,74 грн/$ до 27,75-27,77 грн/$, а после обеда они доросли до 27,81-27,86 грн/$. Итоговый курсовой скачок произошел уже под вечер на небольшом объеме торгов.

"Это коррекция после быстрого и сильного укрепления гривны. Думал, что мы вернемся к 27,90-28,0 грн/$, чтобы проверить, действительно ли этот уровень рынку не интересен", - прокомментировал ситуацию на торгах руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Произошло одновременно два события:

* сократились валютные продажи со стороны иностранцев;

* подрос спрос на валюту, который пока называют ситуативным.

"Нерезиденты, которые заводят в Украину доллар под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма (вчера их разместили на 13,1 млрд грн), размазали свои валютные продажи на целую неделю. Они больше не устраивают валютные сбросы за два дня - вторник и среду. Поэтому сегодня продавали доллар не очень активно. Не потому, что не продавали его в принципе, а потому что провели свои продажи в другие дни. Совокупно под вчерашнее размещение ОВГЗ в Украину завели около $150 млн, но сегодня их почти не осталось. А из-за того, что спрос на валюту был и рынок почувствовал сокращение предложения, случился сегодняшний рост курса. Валюту стали активнее брать банки и импортеры", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Из числа скупщиков доллара сегодня более всего выделялся государственный "Укрэксимбанк". Он собирает валюту на межбанке уже несколько дней, начал еще на прошлой неделе. Но, по словам казначеев, сегодня вышел на пик своих приобретений - купил около $60 млн.

Банкиры долго гадали, для кого "Укрэксимбанк" планомерно закупает доллар, и в обед появилась первая неофициальная информация на этот счет. Говорят, что он скупается по поручению Минздрава (его компании-импортера), а валюта нужна на оплату импортной вакцины. Какой именно - финансисты не знают.

По одним оценкам, "Укрэксимбанк" совокупно за несколько дней купил для Министерства здравоохранения около $100-120 млн, по другим - $180-200 млн. Официальных данных на этот счет нет.

"Убежден, что в Нацбанке знали об этой валютной потребности Минздрава и, по-хорошему, могли бы уступить "Укрэксимбанку" свое место на межбанке. Ведь еще вчера и позавчера НБУ закупал доллар, пока его активно продавали иностранцы. А мог бы отойти в сторону и дать скупиться "Эксиму" под такую важную задачу, как вакцинация населения. Однако регулятор решил этого не делать. Либо там продолжают продвигать свою генеральную идею о том, что преференций не должно быть ни для кого и все сделки должны совершаться на открытом рынке публично - даже с учетом того, что Минздрав потеряет на курсе и из бюджета придется больше гривны заплатить за вакцины. Либо Нацбанк решил подыграть иностранцам: создать условия для роста курса на 28,0 грн/$, чтобы они могли выгоднее конвертировать заводимый под ОВГЗ доллар и заработали на курсовой разнице", - сказал "Стране" заместитель председателя правления одного из крупных банков.

Опрошенные "Страной" казначеи уверены, что, завтра, 11 февраля межбанк будет открываться ростом курса доллара до 27,90-27,95 грн/$, а дальше ожидается поход на 28,0 грн/$.

"Завтра посмотрим, сколько продавцов подключится к распродажам доллара при движении на 28 грн/$. Если достаточно много, тогда курс откатится и аналитики скажут, что мы в новом торговом горизонте - 27,5-28 грн/$. Вверху усиливаются продажи валюты, подключаются нерезиденты, но и внизу достаточно спроса, чтобы вытянуть цену бакса, в то время как продавцы еще не готовы продавать так дешево", - резюмировал Андрей Шевчишин.