Украина рвется в НАТО: Удастся ли Зеленскому и Шмыгалю получить ПДЧ

Тарас Паньо / Depo.ua

На фоне проседания рейтингов на Банковой, кажется, приняли решение активизировать внешнеполитические усилия для достижения эффектного результата. Которым вполне мог бы стать План действий относительно членства в НАТО. Но для достижения желаемого следует сделать немало дипломатических и внутриполитических телодвижений, не все из которых будут легкими или популярными.

Вчерашний визит премьер-министра Дениса Шмыгаля в Брюссель хоть и предусматривал немало встреч с чиновниками ЕС разных уровней, наибольший резонанс в Украине вызвал именно благодаря переговорам с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время которых украинский чиновник задекларировал большое желание "не отставать от Грузии" в процессе интеграции в Североатлантический альянс - в частности, в вопросе получения Плана действий относительно членства в НАТО.

Можно, конечно, усомниться в том, что именно имелось в виду - то ли ускорение украинской интеграции в НАТО, то ли, наоборот, замедление грузинской. Но, в общем, понятно одно - на нынешнем саммите лидеров НАТО в Брюсселе, где будет обсуждаться вопрос о целесообразности дальнейшего расширения военного альянса, Украина рассчитывает на какие-то положительные сдвиги.

Речь генсека альянса на эту тему была сдержанной, но и каких-то прямых возражений относительно украинского плана форсировать получение ПДЧ не содержала. Как всегда, Столтенберг сосредоточился на необходимости продолжать реформы в украинской армии, приближая ее к стандартам НАТО, обеспечивать "демократический политический контроль над оборонными институтами" и продолжать "борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

При этом генсек напомнил, что в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение о том, что Украина в будущем станет членом альянса - и никто его не отменял. "Двери НАТО остаются открытыми" - привычно резюмировал он, дав таким образом "заочный" ответ на вопрос Зеленского относительно того, "Почему Украина до сих пор не в НАТО".

При этом от какой-то конкретики в виде дат новых этапов интеграции между Украиной и альянсом Столтенберг, конечно, воздержался.

Удастся ли украинской власти получить План действий относительно членства в НАТО в этом или следующем году? Вопрос неоднозначный, но ответ на него, к сожалению, скорее отрицательный.

Среди причин можно назвать немало истинно украинских факторов. Как, например, отставание (а злые языки говорят - что и некий "откат") в реформировании оборонной инфраструктуры, и наши перманентные проблемы в борьбе с коррупцией. Есть и внешнеполитические преграды, среди которых - конфликт с Венгрией, которая продолжает блокировать нашу интеграцию с НАТО.

Формально ПДЧ, конечно, это административно-технический документ. Который определяет механизмы и процедуры, выполнение которых обеспечит, опять-таки, техническую совместимость оборонной структуры страны-претендента с соответствующей инфраструктурой НАТО. ПДЧ не является гарантией вступления, и тем более не предусматривает каких-либо гарантий безопасности. Но и для его принятия требуется политическая воля всех членов альянса. И для достижения такого результата Киеву придется хорошо поработать, чтобы снять возражения Будапешта.

Но тот факт, что на Банковой, похоже, всерьез решили ускорить движение Украины в направлении ПДЧ, является позитивом даже независимо от полученного результата.

В первую очередь потому, что политическое намерение президентской команды может заметно увеличить усилия исполнительной власти, направленные на достижение этой цели. С другой стороны, и руководство альянса, которое будет вынуждено в течение ближайшего времени на вопросы Украины относительно ПДЧ отвечать деликатным отказом, захочет подсластить эту пилюлю какими-то заметными бонусами - начиная от увеличения количества совместных учений и более тесного сотрудничества, в частности, в черноморском регионе, и заканчивая увеличением материально-технической поддержки украинских вооруженных сил, созданием совместных тренировочных центров и тому подобное. И учитывая тот факт, что именно активная дипломатическая позиция обеспечила Грузии существенный прогресс в отношениях с НАТО (несмотря на наличие близких к украинским проблем в виде оккупированных территорий и также ненулевого уровня коррупции) - имеются существенные шансы подозревать, что активизация работы украинского правительства на этом направлении тоже будет далеко не бесплодной.