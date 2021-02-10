Бессмысленная услуга. Почему Зеленскому не стоило сливать компромат на Джулиани в Time

Владислав Гирман / Деловая столица

Бывший советник президента Украины передал изданию Time стенограмму разговора с адвокатом Дональда Трампа.

9 февраля Сенат США 56-ю голосами из 100 поддержал конституционность процедуры импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа. В этот же день журнал Time сбросил на голову Трампа и его адвоката Руди Джулиани бомбу украинского происхождения, заботливо собранную и переданную изданию 3 февраля главой украинского филиала американского Института сингулярности, бывшим советником президента Украины Владимира Зеленского - Игорем Новиковым.

Бомба - это стенограмма 40-минутного телефонного разговора Джулиани с Новиковым и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который состоялся 22 июля 2019 г.

Как пишет автор публикации Саймон Шустер, ссылаясь на стенограмму, адвокат Трампа, порой опускаясь до завуалированных угроз, давил на руководство Украины, добиваясь от Банковой помощи в преследовании главного на то время конкурента Трампа - Джо Байдена, в итоге все же ставшего 46-м президентом США.

А спустя три дня после этого разговора уже Трамп позвонил Зеленскому, чтобы "просить об одолжении".

Да-да, это та самая телефонная беседа, положившая начало первой процедуре импичмента Трампа.

Но до расследования в Конгрессе прошли еще месяцы давления на Киев со стороны администрации 45-го президента. Причем, чтобы сделать Зеленского сговорчивее, Трамп распорядился заморозить предоставление Украине пакета помощи на сумму в $400 млн.

Саймон Шустер пишет, что Зеленский и его окружение, "узнав об этом решении", уже было приготовились объявить о запуске расследований в отношении Байденов (Джо и Хантера), которых добивались президент США и его адвокат, но спасла их жалоба осведомителя Александра Виндмана, поданная в связи с попыткой администрации давить на руководство иностранного государства.

Что было дальше, хорошо известно: начало расследования 24 сентября, а 31 декабря Палата представителей проголосовала за резолюцию об официальном старте процедуры импичмента.

Но еще до ее начала была "ревизия" дел в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден, о которой объявил "на 100% человек" Зеленского - тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка.

От импичмента Трамп уберегся, не в последнюю очередь благодаря помощи генпрокурора Уильяма Барра.

Виндман лишился должности советника, а возня вокруг "кейса Байдена" не утихала. Особенно после того, как Джулиани предпринял вояж в Украину в поисках компромата на Байдена.

С этого начинается история "пленок Деркача" - скомпилированных аудиозаписей переговоров Байдена и Порошенко.

В мае Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора открыть дело о "неправомерном вмешательстве" Байдена в деятельность Виктора Шокина, бывшего генпрокурором в президентство Петра Порошенко.

Со временем, как известно, все сошло на нет. И, что важно, президент Зеленский и его окружение все это время твердили, что в дела США вмешиваться не будут. Действия же украинских правоохранителей и судов свидетельствуют как раз об обратном.

Вот вам сделка

Сбросив медиабомбу на страницы Time, Новиков и Ермак в комментариях изданию рассказывают о том, насколько ужасным был тот телефонный разговор с Джулиани. По словам Новикова, повесив трубку, он сразу понял, в какой серьезной ситуации они оказались. А Ермак подчеркивает, что последствия расследований в отношении Байденов "могли быть катастрофическими". И Киев, мол, всячески избегал вмешательства во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Зеленский же 4 февраля сказал журналистам Time, что все прошлом, и его в первую очередь беспокоит "будущее наших отношений с Соединенными Штатами".

Но, видимо, это будущее Банковая решила создавать, наступая на те же грабли. Просто теперь она пытается играть для нового победителя американских выборов - Джо Байдена.

Чтобы убедить его в своей готовности к сотрудничеству, Офис президента, в частности Андрей Ермак после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Деркача и Дубинского в связи с вмешательством в выборы США в Twitter заверил американцев в том, что Банковая "сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь" их "к ответственности".

В тот же день, 13 января, пресс-служба ОПУ выдала короткое сообщение, в котором отмечается среди прочего: "Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время". Что это за шаги, уже ясно: единственным (слегка) пострадавшим стал Александр Дубинский, которого исключили из фракции, в то время как Банковая через американское издание решила "притопить" Трампа через Джулиани.

В связи с чем возникает довольно простой вопрос: разве кто-то в Вашингтоне просил ОПУ не обнародовать даже, а хотя бы передавать стенограмму беседы по делу, закрытому год назад?

Вброс в отношении Джулиани, которого тот же Новиков готов как свидетель помочь лишить адвокатской лицензии, никак не повлияет на вторую процедуру импичмента. В Сенате банально нет голосов, чтобы объявить его Трампу. На стороне демократов сегодня лишь 6 из 17 республиканцев, чья поддержка нужна для этого.

Республиканская партия в целом твердо намерена отстоять Трампа ради сохранения собственной целостности и электоральной базы. Поэтому ее представители заинтересованы в том, чтобы публичная порка прошла быстро и с минимальными унижениями.

Инициаторами ее являются демократы, однако их главный приоритет - приступить к реализации повестки дня новой администрации и начать преодолевать царящий в американском обществе раскол.

И тут на горизонте появляется бывший советник украинского президента (Что за громкий хлопок? Это звук множества фейспалмов в Вашингтоне) со своим, как он полагает, весьма уместным и нужным предложением помощи с осуществлением мести Трампу. Учитывая, что Конгрессу важнее завершить эту главу, то больше похоже, что мести ищет сам Зеленский. К слову, здесь никак не обойти вниманием вопрос о двойных стандартах: если он всячески ратовал за расследование насчет записей разговоров Порошенко с Байденом, будет ли он столь же рьяно добиваться расследования обстоятельств публикации конфиденциального разговора в своем собственном Офисе?

Во-вторых, очевидно, что Банковая хочет выслужиться перед Белым домом и заверить его в своей вечной дружбе.

Но делает это грубо, ориентируясь, как и прежде, не на четкое понимание международной политики и основ взаимоотношений между Украиной и США, а на стремление вызвать хайп.

Не пора ли тогда уже создать должность советника президента по хайпу и Министерство хайпа, заменив им слишком консервативный для подобной политики МИД? А всех дипломатов-профессионалов - разогнать под сурдинку экономии ресурсов, чтобы не мешали "творить историю".

Проблема в том, что никакой выгоды этот выпад в адрес бывшего президента США ни государство Украина, ни руководство государства Украина в целом, ни лично Владимир Зеленский не получат.

Наоборот, он рискует усугубить раскол в Соединенных Штатах и настроить против себя обе партии, которые получили возможность убедиться в том, что политика Зеленского - откровенное флюгерство и что украинский президент готов услужливо "работать" против любой американской партии. Хотя лучше было бы просто постоять в сторонке, раз уж нет действительно серьезных и значительных предложений для американской стороны.

Есть такое известное изречение, приписываемое и The Washington Post, и американскому конгрессмену Билли Броку, и актеру Уиллу Роджерсу: "Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать - это перестать копать".

Так вот. Тут все даже занятнее, ведь по сути получается, что Джо Байден спустил лестницу в эту яму, а сидящие в ней товарищи с Банковой, подмигивая ему, с энтузиазмом схватились за ножовку.

