И Разумков... Какие выводы можно сделать из последнего опроса избирателей

Юрій Васильченко / Depo.ua

По опросу Центра Разумкова, у Дмитрия Разумкова лучший баланс доверия-недоверия. При этом за него как за президента проголосовали бы всего 2%. То есть в сознании граждан спикер Верховной Рады - хороший парень, но не президент.

Похожая картина и с рейтингом столичного мэра Виталия Кличко: если бы выборы состоялись сейчас, то его поддержали бы 1,2% от тех, кто уже определился. Это, собственно, и есть ответ тем, кто видит перспективность фигур и Разумкова, и Кличко как потенциальных лидеров нации. Конечно, все еще может для них измениться, однако этот опрос и все предыдущие демонстрируют общую тенденцию: в случае досрочной перезагрузки власти лидерами гонки будут Зеленский и трио "старых лиц" - Юрий Бойко, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Кстати, в опроснике Центра Разумкова Дмитрия Разумкова мерили сразу по нескольким позициям. По этим замерам, политик, которого на президентских выборах поддержали бы не более двух процентов от тех, кто определился, и 1,3% от всех, побеждает во втором туре и Бойко, и Порошенко! Зеленскому, правда, пока проигрывает. Сейчас хорошо видно, что господина спикера определенные силы постоянно подталкивают к старту персонального политического проекта, и не исключено, что такой проект вот-вот состоится, ведь у председателя ВР четко обозначилась отличительная от президента позиция по многим вопросам. Но это немного напоминает недавнюю историю с выборов столичного мэра, когда одному из кандидатов социологи рисовали как минимум выход во второй тур, а в итоге он занял место вне первой пятерки...

Среди других диковинок - очень плохой баланс доверия-недоверия у Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича на фоне существенного роста рейтинга ОПЗЖ. Получается, что каким-то непостижимым образом респонденты не ассоциируют "Оппозиционную платформу - За жизнь" с Медведчуком и Рабиновичем.

Краткий вывод относительно показателей партий: если бы парламентские выборы состоялись в конце января - в первых числах февраля, то в Верховную Раду попал бы только квартет из "слуг", ОПЗЖ, которая все сильнее теснит "зеленых", "Евросолидарности" и "Батькивщины". 4,7% сейчас у партии Игоря Смешко "Сила и Честь", однако очень заметен ее отрыв от партии Тимошенко. Все остальные полипроекты имеют совсем мало, чтобы претендовать на свои фракции в ВР. То есть о появлении какой-то интересной для избирателей "третьей силы" в настоящее время речь не идет, никто за эту нишу даже не пытается серьезно бороться, да и избиратели, похоже, сильно обожглись в 2019-м и поэтому все активнее возвращают свою приверженность к традиционным для Украины политическим проектам.

Учитывая такую тенденцию, можно прогнозировать дальнейшее падение рейтинга правящей партии. У нас укоренились ровно три идеологические направления: прозападное, оно же национально-патриотическое, пророссийское и социально-популистское. Ни одному из них правящая партия в полной мере не отвечает. А идеология "какая разница" или еще "полного холодильника" имели бы право на жизнь, если бы было все в порядке с экономикой. Как свидетельствует постоянное снижение поддержки "зеленой" власти, "какая разница" потерпела крах. Чем и можно объяснить попытки Зе-команды найти себе новую идеологическую опору.

Depo.ua предполагал, что активизация президента Зеленского, его форумы, его желание на самом высоком уровне провести празднование 30-летия Дня Независимости и т. д. могут быть подготовкой к досрочной перезагрузке власти. Но вот цифры, которые мы видим в опросе Центра Разумкова, свидетельствуют не в пользу такой идеи. 54,3% поддержали бы отставку правительства Дениса Шмыгаля, 52,1% - досрочные выборы парламента и 48,8% - досрочные выборы президента. То есть запрос общества на перезапуск власти растет. Но есть ли у Зеленского чудо, которое даст ему возможность в случае досрочного переизбрания всех остаться на коне? Ответ на этот вопрос находим в опросе Центра Разумкова: 69,8% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, и столько же оценивают экономическую ситуацию как достаточно плохую и очень плохую.

Поэтому рецепт чуда нужно искать в социально-экономической сфере, а не, например, в абсолютно популистском намерении сократить количество депутатов Верховной Рады до трехсот и после этого ее переизбрать. Или провести референдум по вопросам, которые, выражаясь языком отдельных медийщиков, на хлеб не намажешь.

До тех пор, пока гражданам не дадут несколько убедительных рецептов, как им быстро улучшить личное благосостояние, в соцопросах и дальше будет расти показатель недовольства курсом государства. Таких рецептов ни на Банковой, ни у правительства, ни у парламентских "слуг" нету. Да и у оппозиции тоже, но она в этом никогда не признается. Остается, конечно, вариант просто раздать той категории граждан, которая регулярно голосует, очередную пиар-тысячу и особо не заморачиваться с креативом. Но хватит ли этого, чтобы рассчитывать хотя бы на приостановление рейтингового пике, не говоря уже об успехе в случае перевыборов?