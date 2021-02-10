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Действия НБУ на межбанке 8 февраля развернули курс доллара
23:26 09.02.2021 |
Безналичный доллар неожиданно подорожал 9 февраля: его курс подскочил на 7,5 копеек, и межбанк закрылся на 27,68-27,7150 грн/$. Однако на кассах это не сказалось. Средние наличные курсы опустились на продаже на 5 копеек, а на покупке не изменились. Вечерние ценники были такими:
* 27,80-27,90 грн/$ - на продаже;
* 27,45-27,65 грн/$ - на покупке.
Банкиры не отмечали сегодня заметных валютных продаж или спроса на доллар со стороны населения, говорили о его пассивности.
Зато межбанк торговал очень резво, объем сделок поднялся с $159 млн до $176 млн. В торговле четвертый день подряд принимал участие Нацбанк. Регулятор с самого утра заявил о скупке доллара, поставил цену на уровне 27,59 грн/$ и выкупил около $20 млн.
"Очень показательно, что регулятор прямо на открытии торгов вышел с покупкой валюты, показав, куда идти дальше не надо", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Второй раз НБУ предлагал сдавать ему доллар по 27,57 грн/$, но желающих уже не было, и регулятор больше ничего не приобрел. Ведь после его выпада котировки межбанка пошли наверх: со стартовых 27,58-27,60 грн/$ они сразу подскочили на 27,60-27,64 грн/$, а после непродолжительной коррекции ушли сначала на 27,65-27,6750 грн/$, а затем вообще на 27,70-27,72 грн/$. Итоговые 27,68-27,7150 грн/$ - это результат небольшого отката.
"Подорожание доллара - это адекватная реакция на сигнал регулятора. Когда он с утра указал новый ценовой ориентир, банки пошли закрывать свои короткие валютные позиции. Это клиентский доллар (вкладчиков), который они продали по более высокому курсу, а сегодня решили на всякий случай откупить назад. Эти сделки дали импульс рынку, и курс пошел в обратную сторону", - объяснил подорожание доллара финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Как и прежде, из числа валютных продавцов выделяли иностранцев, которые покупают гривневые облигации внутреннего госзайма, а из покупателей (кроме НБУ) - банки. Более всего государственный "Укрэксимбанк".
Долги Украины дорожают
Минфин сегодня разместил новую порцию ОВГЗ на общую сумму 13,1 млрд грн. Иностранцы, по разным оценкам, взяли из этого объема около 4 млрд грн - где-то на $150 млн. Они активнее всего скупали облигации на 1,5 года и немного прикупили 6-летних бумаг.
Если выстраивать рейтинг популярности гривневых ОВГЗ по сегодняшнему размещению Минфина, то он будет выглядеть следующим образом:
на 4 млрд грн - продали гособлигаций на 1,5 года под 11,74% годовых;
на 964 млн грн - на 6 лет под 12,5% годовых;
на 902 млн грн - на 12 месяцев под 11,15% годовых;
на 538 млн грн - на 3 года под 12,15% годовых;
на 515 млн грн - на 6 месяцев под 9,89% годовых;
на 398 млн грн - на 2 года под 11,90% годовых.
Еще правительство разместило долларовых бумаг на 1,2 года на $207 млн под 3,9% годовых.
Это, кстати, на 0,1% годовых больше, чем в январе, и на 0,4% выше декабрьских ставок. Четко просматривается потребность Минфина в средствах: он смог добиться снижения доходности лишь по одной среднесрочной облигации - это гривневое размещение на 12 месяцев, которое подешевело с 11,4% до 11,15%. В то же время сразу по нескольким ОВГЗ (на 6 месяцев, а также на 1,5 и 2 года) произошло повышение доходностей.
Это объясняют предстоящими платежами по госдолгу.
"Нельзя забывать, что завтра-послезавтра Кабмин гасит крупные гривневые и долларовые выпуски гособлигаций. Вместе с процентами ему предстоит выплатить держателям 3,9 млрд грн и $483 млн", - заметил финансовый эксперт Владислав Кравец.
Аналитики не исключают дальнейшего подорожания украинского госдолга.
"Если в мире продолжит расти инфляция, то и нам придется на нее реагировать. По 30-летним казначейским обязательствам США (US treasuries) ставки сегодня подняли до 2% годовых. А они могут задавать мировой тренд на подорожание, под который и нам придется подстраиваться, если мы ходим привлекать капиталы нерезидентов", - считает Василий Невмержицкий.
Что будет с долларом
Главный вопрос на текущий момент - продолжат ли иностранцы и завтра активно продавать доллар на межбанке или они уже конвертировали основную часть валюты под покупку ОВГЗ? На него нет четкого ответа, и все теряются догадках. От ответа зависят дальнейшие курсовые прогнозы. Оценки есть разные.
Казначеи ждут открытия межбанка в рамках 27,70-27,75 грн/$. Но дальше одни рассчитывают на повторное движение на 27,65 грн/$ и ниже, если нерезиденты продолжат сброс доллара. А другие допускают повышение на 27,75 грн/$, если иностранцы быстро завершат валютную распродажу.
"Все, конечно, неоднозначно, и НБУ помогал рынку с покупками. Но похоже, что 27,5 грн/$ надо отложить пока", - сказал Андрей Шевчишин.
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