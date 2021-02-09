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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Бандеровцы Зеленского»? Зачем Банковая готовит перезагрузку «Слуги народа»

18:21 09.02.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Уже через несколько недель партия «Слуга народа» будет переформатирована в идеологическом плане. Якобы так сильно, что ее полюбят даже во Львове.

На конец февраля «слуги народа» готовят еще один партийный съезд (в дополнение к съезду, который должен пройти 10 февраля для выдвижения двух кандидатов в народные депутаты в округах №50 и 87 вместо выбывших нардепов). Telegram-каналы уже вовсю обсуждают утечки информации с Банковой: дескать, на съезде партию ждет серьезная перезагрузка. В частности, будет официально утверждена новая идеология партии. Также будет произведена замена руководства ряда региональных парторганизаций.

Однако все эти изменения, как идеологические, так и кадровые, - готовятся не просто так. Они будут подчинены более важной задаче, ради которой, собственно, и созывается съезд. Эта задача - подготовка к референдуму и досрочным выборам.

Тройной апофеоз народовластия

На Банковой всерьез рассчитывают вслед за партийной перезагрузкой произвести перезагрузку всей системы власти. Для этого будет использован закон «О всеукраинском референдуме», принятый 26 января.

Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко поделился информацией о том, что уже 24 августа, на 30-летие Независимости, нам предложат изменения в Конституцию, которые должен принять не парламент (точнее, парламент их провалит), а народ на референдуме. А после этого пройдут досрочные выборы и парламента, и президента. Правда, в свежепринятом законе говорится, что всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами. Но в закон будут внесены изменения, и все выборы и референдум состоятся в один день. В Конституции никаких запретов на сей счет нет.

Тем не менее, этот сценарий неконституционен по другой причине. В Конституции отсутствуют какие-либо возможности внести изменения в Конституцию без согласия конституционного большинства (300 из 450) народных депутатов. Это фундаментальная проблема для Банковой и «слуг народа». Если Владимир Зеленский своим указом назначит референдум по вопросу о внесении изменений в Конституцию в обход парламента, он нарвется на политические обвинения в антиконституционном государственном перевороте. И тогда сам референдум и досрочные выборы президента и парламента разделят страну на два лагеря: тех, кто за узурпацию власти Зеленским и «слугами», и тех, кто против этого и за то, чтобы всех зачинщиков попытки госпереворота посадить.

Такая перспектива, конечно, может расхолодить сторонников этого сценария (но может, впрочем, и подзадорить, если они решат, что им нечего терять и хуже не будет). Поэтому возможен и более мягкий вариант, абсолютно вписывающийся в Конституцию: провести внеочередные выборы президента и парламента и одновременно с ними - референдум по народной инициативе, но не о внесении изменений в Конституцию, а просто «по вопросу общегосударственного значения».

Такой референдум вообще не имеет никакой юридической силы (особенно для Верховной Рады), его результаты всего лишь «являются обязательными для рассмотрения и принятия решения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины». Но это обстоятельство, конечно, не помешает Зеленскому и «слугам народа» воспользоваться референдумом для самопиара.

Партийная сверхзадача

Так или иначе, по жесткому сценарию или по мягкому, но организация тройного праздника народовластия становится главнейшей задачей всех партийных структур «слуг народа». Закон о референдуме как раз для того и принимался, чтобы дать в руки Зеленскому и «слугам» механизм для поднятия своего рейтинга. Причем закон написан так, что де-факто референдум возможен только по тем вопросам, которые выгодны власти. Инициативы любых других политических сил легко зарубить по формальным причинам. Именно поэтому свежепринятый закон не был поддержан ни одной из парламентских партий, кроме «Слуги народа».

Мы сейчас не будем обсуждать возможные варианты вопросов для вынесения на референдум, которые могут дискутироваться на Банковой. В любом случае Банковая будет искать такие формулировки, которые после одобрения их народом можно будет трактовать как народную поддержку усилению полномочий президента Зеленского.

Досрочные выборы президента будут обосновываться именно тем, что это плебисцит в поддержку укрепления власти Зеленского. И донести это до сознания и подсознания избирателей будет для всех партийных структур «слуг народа» сверхзадачей. Ибо от выполнения этой сверхзадачи будет прямо зависеть результат Зеленского и «слуг» на внеочередных выборах.

"Вечный двигатель" от Банковой

В соцсетях обсуждаются слухи о том, что партия «Слуга народа» на съезде в конце февраля будет переформатирована в идеологическом плане. Невнятные центризм и либертарианство - в прошлом. Теперь партия будет базироваться на национал-демократии с сильным акцентом на первой компоненте. В качестве приоритета будет взята на вооружение «патриотическая» риторика, а всех несогласных постепенно уберут из партии. Дескать, на Банковой убедили Зеленского, что новое позиционирование позволит привлечь электорат западных и центральных регионов и не допустить таким образом усиления Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность».

Также с помощью этого съезда власть хочет показать свою монолитность и поддержку Зеленского со стороны партии. Поэтому можно ожидать, что новые руководители региональных парторганизаций будут отбираться по двум главным критериям: личной преданности Зеленскому и способности организовать всю предвыборную кампанию вместе с подготовкой референдума.

Все это вполне вписывается в стратегию Банковой, нацеленную на то, чтобы обеспечить Зеленскому соперником во втором туре Юрия Бойко, а не Петра Порошенко. Примечательная деталь: по задумке Банковой, партия «Слуга народа» должна не просто сменить идеологию (это можно делать тихо, плавно, постепенно), а громогласно объявить об этом на съезде. Для этого же будет и военный парад 24 августа, после двухлетнего перерыва.

Патриотическая риторика нужна для того, чтобы сбить волну критики со стороны Порошенко и «Европейской солидарности», а также ветеранов войны с Россией и «Руху опору капітуляції». Мол, мы не готовим никакой капитуляции через референдум, мы будем проводить референдум для усиления президентской вертикали и укрепления государства. То есть референдум будет использоваться для обоснования новой идеологии «слуг народа», и в то же время эта идеология будет служить обоснованием референдуму. Такой себе «вечный двигатель» от Банковой.

Эксцессы исполнителя

Все эти грандиозные планы, конечно, не могут не впечатлять, однако реалистичность их вызывает большие сомнения. Особенно если вспомнить, что совсем недавно, на местных выборах 25 октября, Зе-власть уже разыгрывала карту народовластия, проведя крайне сомнительный «всеукраинский опрос». Конечно, референдум по сравнению с тем «опросом» будет более законным (при условии, что он будет проводиться не вопреки Конституции). Но ведь его нужно правильно организовать.

В частности, для проведения референдума по народной инициативе необходимо за 90 дней собрать подписи не менее трех миллионов граждан Украины. Причем подписи должны быть собраны не менее чем в 16 областях и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.

Если весь этот процесс будет сопровождаться грубыми нарушениями и фальсификациями, это может очень серьезно ударить по рейтингу Зеленского и «слуг народа». То есть результат может оказаться обратным ожидаемому.

Также сомнительна и стратегия «лишь бы не Порошенко». Конечно, если Зеленский и «слуги народа» добровольно «сдадут» Юрию Бойко и ОПЗЖ южные и восточные области, то Бойко и ОПЗЖ радостно этим подарком воспользуются. Съедят все и потребуют добавки. Но не факт, что это обеспечит Зеленскому второй тур с Бойко. Ибо результат первого тура может получиться, например, таким: Бойко, Порошенко, Тимошенко, Зеленский. И аналогично - на парламентских выборах.

На самом деле у Зеленского и «слуг народа» совершенно нет успешного опыта политической борьбы. В 2019-м они выиграли президентские и парламентские выборы исключительно благодаря тому, что позиционировали себя как внесистемные игроки, которые пришли сломать систему. Но сейчас они сами - система, которую все остальные хотят сломать. А поскольку опыта защиты своей системы у «слуг» нет, то высока вероятность того, что они наделают грубых ошибок. Подобные эксцессы исполнителя будут чреваты эксцессами над исполнителями. Ну, то есть народовластием в действии.

 

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