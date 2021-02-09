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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

АрМоВир от Зеленского: Поверят ли избиратели в новую идеологию «слуг»

09:51 09.02.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В СМИ и анонимных Телеграм-каналах вчера пошли слухи, что президентская партия "Слуга народа" якобы планирует еще раз сменить идеологию. Если это произойдет, то общество получит очередное доказательство, что реальной идеологической основы у этой партии не было, нет и не будет. Ибо "куда ветер дует" - это не идеология.

В этом месяце "слуги народа" соберутся на свой форум даже дважды. Сначала состоится закрытый для внешнего глаза "технический" съезд, где партия власти займется тактическими вопросами: назовёт кандидатов на довыборах в парламент по двум избирательным округам (Ивано-Франковская и Донецкая области), а также, с большой вероятностью, выгонит из своих рядов и лишит статуса председателя Киевской областной парторганизации "слуг" подсанкционного нардепа Александра Дубинского. По окончании месяца председатель партии власти и первый заместитель руководителя фракции "СН" в Раде Александр Корниенко анонсировал "большой съезд", где команда Владимира Зеленского будет принимать уже стратегические решения. И это значительно интереснее, чем судьба Дубинского или двух депутатских мандатов, тем более что будущие депутаты вряд ли будут "слугами", судя по нынешним политическим предпочтениям избирателей Ивано-Франковской и Донецкой областей.

"Слуга народа" и "зеленый национализм"

Источники Depo.ua подтверждают информацию некоторых СМИ, что на "стратегическом" съезде лидеры "Слуги народа" озвучат название новой идеологической "обертки", которую они предложат утвердить партийцам. А вот дальше, с вариантами этой идеологии, есть разногласия. Некоторые из посвященных в кулуарные тайны поговаривают, будто неожиданное противостояние хозяина Банковой с пророссийской политической средой в Украине, пока вылившееся в закрытие трех телеканалов с "пула Медведчука", может привести даже к переходу "слуг" на рельсы умеренного национализма (возможно, под менее раздражающим для избирателя юго-востока страны названием).

Как формально назовут этот "зеленый национализм" - неважно. Важно, какую "начинку" для электората положат в эту упаковку. Правда, скептики видят в ситуации вокруг каналов только политтехнологию и не ждут слишком разительных перемен в мировоззренческих ориентирах партии, лидеру и многим нардепам от которой еще вчера было "какая разница" на все, что на хлеб не намажешь.

Реалисты напоминают, что "слуги" уже не раз переодевались на полном ходу, меняя идеологический "наряд". Начали с либертарианства, о чем еще на заре своей головокружительной карьеры, в мае 2019-го, гордо сообщили стране, удивив немногочисленных специалистов. Страна о либертарианстве знала откровенно немного, но кредит доверия на парламентских выборах молодой партии смело дала. И не потому, что полюбила либерализм и одно из его идеологических течений. Как не раз уже говорилось, каждый избиратель наливал в стерильно чистые меха ЗЕкоманды свое понимание справедливого и счастливого будущего.

Впрочем, партийные лидеры "слуг" откровенно признавали, что основная их миссия - "сломать систему". А для этого любая идеологическая основа пригодится. Лучше даже та, которая попроще для восприятия гражданами, а последние уже через полгода после выборов начали с удивлением чувствовать: либертарианство не работает. Точнее, дело не в идеологии, а в уровне исполнителей. Не Карузо плохой певец, а у провинциального лавочника, который напел его песню товарищу, с музыкальными данными что-то не то.

Выбирали среди вариантов недолго. Уже осенью того же 2019 года только что избранный председателем "Слуги народа" Александр Корниенко в кулуарах партсъезда заявил, что идеология либертарианства будет изменена его коллегами на другую, причем другую радикально. "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - вдруг поразил специалистов молодой политик.

Почему "слуги" отказались от либертарианства

А отказались, кроме громадного расстояния между этим понятием и настроениями большинства избирателей, еще и потому, что действия "зеленых" правительств (тогда Алексея Гончарука, затем Дениса Шмыгаля) и фракции в парламенте обычно противоречат этой философии. Тогда Depo.ua заметил: для либертарианцев закон о кассовых аппаратах является наступлением на права бизнеса, а правительство, обязанное обеспечить поступления в бюджет, чтобы финансировать пенсии и другие расходы, хотело бы немного прижать часть предпринимателей, которые хитрят с налогами или прибегают к схемам уклонения от них. Кстати, это противоречие, заложенное изначально ложным принципом рекрутирования в команду "слуг" из очень разношерстной среды, от либералов до консерваторов, от прозападных общественных активистов до "ватников", так и не ликвидировано. Продолжающийся конфликт с ФЛП является тому свидетельством. А можно было давно избавиться от этой ненужной линии напряжения в стране, если бы командой Зеленского была выбрана хоть какая-то идеология, осознанная как направление движения.

Еще одной причиной изменения идеологического наряда могла стать попытка "слуг" войти в клуб левых популистов. Именно полусоциалистические идеи остаются наиболее популярными в нашем обществе. Чтобы получить поддержку, избирателю достаточно сказать, что строишь для него какое-то абстрактное справедливое общество. Но на этом поле "Слуга народа" не одинока: и "Оппозиционная платформа - За жизнь", и "Батькивщина", и другие их коллеги давно работают со своим электоратом через соответствующие лозунги. Более того, левый оттенок прослеживается и в тезисах, которые декларируют некоторые украинские националисты.

Партия без идеологии

На марше от либертарианства к социализму "слуги" продолжили терять свой рейтинг, поэтому не стоит удивляться, что поиски себя продолжились. Год назад, в феврале 2020-го, упомянутый Александр Корниенко опять-таки на партийном съезде озвучил направление нового разворота "слуг": "партия новых лиц" пришла к выводу, что "ни одна идеология не сработала". Вот его обширная цитата, из которой каждый может взять то, что ему ближе: "Мы должны пойти по третьему пути. Мы можем стать той партией, которая будет свободной от идеологических предрассудков прошлого... Мы - патриоты и даже националисты, когда речь идет о защите нашего государства. Но мы гуманисты, когда речь идет о защите прав человека жить таким способом, который он выбрал. Мы - либертарианцы, когда открываем рынки земли, янтаря, игорного бизнеса. Но при этом мы - государственники, когда требуем соблюдать налоговую дисциплину, когда ликвидируем коррупционные схемы. Мы - либералы, когда защищаем экономическую свободу человека. При этом мы - социалисты, когда речь идет о защите малообеспеченных, пенсионеров".

Отсюда можно наконец перебросить мостик к предположению о намерении партии "Слуга народа" на этот раз стать националистами - не радикальными, но такими, немного социалистическими. Почему бы "третьему пути" не завести партию власти именно сюда, вправо, политическим спектром, где есть свой постоянный избиратель? Но не все так просто.

Почему "слуги" берут немного вправо

На первый взгляд, такое изменение идеологии укладывается в контекст как уже реализованных действий Зеленского против Медведчука и ko, так и будущих, о которых можно только догадываться. Не исключено, что в этом пылу Банковая попытается перетянуть на себя и легендарную триаду предшественника "Армия, язык, вера"(сокращенно - АрМоВир), с которой ЗЕкоманда так боролась и которую обесценивала на президентских выборах. По крайней мере, соответствующие страшилки уже распространяют пророссийские сайты в Украине. Пишут об "атаке на УПЦ" (в данном контексте речь идет о филиале Русской православной церкви в Украине), которую власть якобы готовит вторым тактом после закрытия трех каналов. Якобы Банковая готовит возвращение к идеологии закона № 2662 от 20 декабря 2018 года, принятого во времена Петра Порошенко, который имел целью обязать УПЦ МП изменить свое название и отразить в нем принадлежность к государству-агрессору. Вот, мол, что задумали у Зеленского. Впрочем, подобные "пророчества" пока больше напоминают фейки.

Однако версии о поправении идеологии "слуг" воспринимаются немного в другом свете, если предположить, что сейчас начинает реализовываться сценарий подготовки к внеочередным выборам Верховной Рады и, возможно, переизбранию президента Зеленского на новый срок с новой Конституцией, которую народ должен поддержать на референдуме. Тогда все логично. Украинский избиратель вновь вернулся к состоянию поляризации на условно проукраинскую и пророссийскую части. Выиграть выборы в этих условиях можно либо на пророссийских лозунгах, но команда Зеленского этого сделать уже не сможет, либо на прозападной риторике с вкраплениями национализма. Проще говоря, почему бы не попробовать забрать себе голоса избирателей "Европейской солидарности" и похожих по идеологии политсил?

Но будет ли искренним "зеленый национализм"? Предыдущая история развития этой властной команды дает основания для сомнения. Политтехнологи "слуг" не совсем понимают, что национальная идея - не игрушка, а вещь, выстраданная поколениями. Рано или поздно они вткнутся в набор символов, которые до конца не понимают. И не станем ли мы свидетелями возвращения после возможных выборов назад, к "какая разница"?

Более органично на "зеленых плечах" будет выглядеть что-то причудливое. Например, как предполагали сегодня некоторые анонимные Телеграм-каналы, - меритократия, она же "власть достойных". На основе меритократических идей фракция сможет наконец обновлять свои ряды, ведь руководящие посты будут иметь право занимать наиболее способные, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

На самом деле меритократия на украинской почве - подмена реальной политической жизни очередным фантомом. У нас уже есть целая меритократических партия, которую в 2010 году создал Игорь Шевченко. И для рядовых избирателей это экзотика не менее, чем либертарианство. Разве что обидятся, что каждому из нас обещали, что он теперь - президент, а управлять вновь будет какая-то каста "достойных"...

В наших реалиях имеем живописный винегрет в головах как власть имущих, так и простых граждан, микс идей социальной справедливости, капиталистических принципов распределения экономических благ и "либерального" невмешательства в деятельность монополий. Это означает фактическое отсутствие идеологической основы у значительной части общества, неотъемлемой составляющей которого является политический класс. Но разговоры о смене идеологий скрывают простую истину: единственной идеологией для "слуг народа" был и пока остается рейтинг Владимира Зеленского. На сохранение и эксплуатацию которого (рейтинга) и пытаются работать политтехнологические "кулибины" с Банковой.
 

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