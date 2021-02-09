На межбанке 8 февраля наблюдалась тотальная валютная продажа

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Вторая неделя февраля началась на межбанке с нового снижения курса доллара: 8 числа он опустился на 10 копеек, и закрепился на 27,63-27,64 грн/$.

Одновременно "американец" дешевел и в кассах. На продаже средние курсы опустились на 5 копеек, а на покупке вообще на 15. В итоге к вечеру сформировались такие диапазоны:

27,80-27,95 грн/$ - на продаже;

27,50-27,65 грн/$ - на покупке.

Люди стали активнее сдавать валюту, предвкушая ее дальнейшее удешевление. Покупки поставили на паузу - ожидается новое снижение курсов.

На межбанке шла достаточно живая торговля, хотя уже в меньших объемах, чем в пятницу: сумма сделок сократилась с $212 млн до $159 млн. Шла она в основном в "в одни ворота" - на продажу валюты.

"Наблюдалась тотальная валютная продажа. И металлурги, и аграрии, и нерезиденты - все распродавали доллар. Поняли, что гривна продолжит укрепляться и хотят скорее конвертировать валюту, чтобы меньше потерять на курсе. Главный валютный покупатель - это Нацбанк, который вовсю пополняет свои золотовалютные резервы", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Главная причина - ожидание массовой продажи валюты под крупные размещение ОВГЗ, которые планируются на этой неделе.

Утром безналичная торговля стартовала на 27,71-27,74 грн/$, но рынок еще обеда свалился на 27,65-27,66 грн/$. Это притом, что Национальный банк с утра скупал валюту. Только он и сдерживал доллар от курсового провала. 27,64 грн/$ назвали неплохим финишем для "американца".

"Курс залипает к нижней границе торгового диапазона, его укрепление подключает все больше продавцов, спешащих продать пока не подешевело совсем. В условиях отсутствия покупателей, такие действия только усиливают откат. Нацбанк же все жестче и жестче защищает уровни, ожидая появления покупателей. Но их пока нет", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Казначеи уверены, что если бы не покупки Национального банка, то межбанк уже сегодня оказался на отметке 27,50 грн/$, а может и ниже. Регулятор за день приобрел порядка $70 млн, ставил два курса на протяжении дня:

27,68 грн/$ - приобрел $20 млн;

27,64 грн/$ - купил $50 млн.

Все на рынке понимают, что доллар продолжит дешеветь, потому готовы ждать пока он выйдет на минимальный курс. Раньше спроса на него не будет.

Завтра, 9 февраля, открытие межбанковских торгов ждут в рамках 27,59-27,64 грн/$, и допускают планомерное движение на 27,50 грн/$. Как обычно, все будет зависеть от того, какие курсы выкупа будет ставить Нацбанк.

"Завтра доллар продолжит сползать вниз, НБУ опять должен быть на страже. Следим за размещением облигаций внутреннего госзайма. Ближайшая сильная поддержка - 27,5 грн/$, наблюдаем за ней", - отметил Шевчишин.