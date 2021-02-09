Сюрприз на юбилей Независимости. Почему Зеленский готовится не к войне, а к выборам

Юрий Вишневский / Деловая столица

Военная опасность вынудила Зеленского издать на днях три секретных распоряжения. Но это не помешало ему начать новую пиар-кампанию против Порошенко.

В последние дни много сигналов об обострении на фронте. И о том, что дальше может быть хуже. Серьезность ситуации подтверждается и тем фактом, что в начале февраля Владимир Зеленский издал три секретных распоряжения (№12, 13, 14). О первом из них президентский сайт сообщил, что во исполнение этого распоряжения, изданного 1 февраля, Офис президента 2 февраля начал инспекционную проверку боеготовности воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. К участию в инспекционной проверке привлечены представители ОП, аппарата СНБО, Минобороны и ВСУ.

4 февраля министр внутренних дел, член СНБО Арсен Аваков, выступая на телеканале «1+1», сообщил, что «президент был вынужден немедленно отправить на восток, на линию фронта» главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. «Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война продолжается», - подчеркнул глава МВД.

А 7 февраля неожиданно резко выступил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он заявил в эфире канала «Украина 24»: «Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности... Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины». И Кравчук призвал к жесткой реакции: «Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом... Если они стреляют, отвечать должны так же. Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят... Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости».

Подчеркнем, что на дипломатическом фронте тоже обострение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Радіо Свобода», которое вышло 6 февраля: «Я получаю отчеты о каждом заседании ТКГ и вижу, кто, что и как говорит. Поэтому картинка, которая у меня есть, позволяет мне совершенно четко сказать, что идет игра. Они расшатывают ТКГ и "Нормандию", дискредитируют их различными провокациями, например, попыткой передать заключенных через Виктора Медведчука. Это ведь тоже демонстративное действие вне устоявшихся форматов, провокация. То есть они все это расшатывают, а параллельно разгоняют нарратив, что это Украина убивает "Минск" и "Нормандию". Вот это и есть суть российской игры в этом направлении».

Ремейк "Лишь бы не Порошенко"

В нынешней ситуации совершенно естественно ждать от власти публичных действий, направленных на единение нации и отпор вражеской пропаганде. Таким ожиданиям вполне соответствовало решение СНБО, принятое вечером 2 февраля, о блокировании трех прокремлевских телеканалов, связанных с Медведчуком. В поддержку этого решения выступили украинские политики прозападной направленности, в том числе и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. «Политически мы поддерживаем решение СНБО как направленное на защиту Украины», - заявил он и подчеркнул: «Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты».

С этим заявлением Порошенко выступил утром 3 февраля. Зеленский свой ответ готовил два с половиной дня. Вечером 5 февраля он выпустил видеоблог на русском языке. «Мне очень хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, ввиду разных обстоятельств, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и по-русски", то это непременно правда». В первой половине видеоблога он действительно обосновывал решение СНБО. А затем переключился на едкую критику в адрес Порошенко, зацепив даже масло «Рошен».

Если бы это была, скажем, спонтанная реплика на пресс-конференции в ответ на провокационный вопрос журналиста, то можно было бы сказать, что в Зеленском просто взыграла давняя антипатия к своему предшественнику на посту президента. Однако в видеоблоге, на подготовку и запись которого ушло более двух суток, никакой спонтанности не может быть в принципе. Все было тщательно рассчитано пиарщиками, которые прекрасно знают, что людям свойственно запоминать не начало выступления, а конец. И все фразы, которые должны были изобразить противодействие кремлевской пропаганде, затмились концовкой о Порошенко и масле «Рошен».

Видеоблог Зеленского вполне органично вписывается в его новый имидж, который он создает себе уже вторую неделю. Раньше он рассказывал, как он «увидел мир в глазах Путина». А теперь он главный борец с кремлевской пропагандой, и даже Кравчук у него призывает «на каждый выстрел отвечать выстрелом».

Всего лишь полгода назад Зеленский объяснял, почему он против военных парадов на День Независимости: «Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники». Но теперь он сменил имидж и решил, не дожидаясь победы, провести военный парад 24 августа на 30-летие Независимости Украины.

А еще к этому событию он намерен приурочить заседание Крымской платформы - и уже бросает камни в огород Порошенко: «Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти». То есть вплоть до осени мы будем слышать ремейк позапрошлогоднего слогана «Лишь бы не Порошенко» и разговоры о том, что нынешний президент гораздо успешнее, чем предыдущий, воплощает в жизнь чаяния патриотов.

Куда спешит Зеленский

Складывается впечатление, что последние публичные действия и заявления Зеленского подчинены одной цели - обеспечить себе соперником во втором туре Юрия Бойко, а не Петра Порошенко. Подобный сценарий разыграл Леонид Кучма в далеком уже 1999-м, обеспечив себе соперником во втором туре предводителя коммунистов Петра Симоненко. Кучма знал наверняка, что в Украине ни за что не наберется 50% готовых проголосовать за коммуниста. Также и Зеленский знает наверняка, что сейчас, после семи лет российской агрессии, в Украине ни за что не наберется 50% готовых проголосовать за выдвиженца откровенно пророссийской ОПЗЖ.

Если смотреть с этой точки зрения, то новая пиар-кампания Банковой против Порошенко выглядит совершенно разумной и логичной, тут вопросов нет. Но изюминка в том, что это краткосрочная кампания, то есть она рассчитана не на 2024-й, а на 2021 год. Вести такую кампанию непрерывно три с половиной года нет никакого смысла, да и невозможно - исполнители выдохнутся, а зрителям этот спектакль до тошноты надоест.

В принципе, у Зеленского есть причина спешить: через полгода его окно возможностей закроется. Если его президентский рейтинг продолжит падение, то он вообще не попадет во второй тур.

А что касается войны - Зеленский, похоже, просто надеется на то, что все обойдется. Кстати, такой вариант вполне возможен. Получилось же у Зеленского победить коронавирус методом закатывания денег ковидного фонда в асфальт. Вот и сейчас почему бы ему не победить российскую агрессию методом непрестанного рекламирования масла «Рошен».