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Нужно просто начать стрелять: Почему Кравчук вошел в роль «ястреба»

23:07 08.02.2021 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Резкие высказывания Кравчука относительно ситуации на фронте является четким сигналом того, что существующая ситуация на линии соприкосновения является неприемлимой. Причем этот сигнал в одинаковой степени подходит как Москве, так и Вашингтону.

Вчерашнее заявление главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука о том, что "на каждый выстрел нужно отвечать выстрелом", вышло несколько неожиданным. Особенно на фоне той позиции, которую Леонид Макарович занимал на заре своего председательства в украинской делегации.

Конечно, Кравчук в течение последнего месяца-двух уже позволял себе острое словцо, наподобие предложения таки отключить Россию от SWIFT "за отсутствие прогресса на минских переговорах". Но все-таки экономические санкции, тем более те, которые должна вводить не Украина, а кто-то другой - это одно. А "око за око" - это уже совсем другой тон разговора.

Можно предположить, что резкие высказывания стали реакцией на тот факт, что 6 февраля на Донбассе от подрыва на мине погибли двое украинских военных и четверо были ранены. В дополнение к трем бойцам, которых в январе убили российские снайперы. И заявление Кравчука - это просто способ сообщить "той" стороне, что дальше так продолжаться не может.

Но в целом резкая риторика относительно ситуации на фронте, которая фактически совпала с введением санкций против телеканалов Медведчука, выглядит скорее как постепенное изменение политической линии украинской власти, а не единоразовая раздражженная реакция пожилого мужчины.

Радикальные шаги Банковой в последнее время стало модно связывать с политическим влиянием Вашингтона, и, в частности, приходом к власти команды Байдена. Но, как писало Depo.ua, вероятность этого невысока- просто потому, что между Банковой и Белым домом пока фактически отсутствует даже формальный рабочий контакт, не говоря уже об уровне доверия, необходимому для реализации радикальных геополитических шагов.

Но и полностью отбросить "фактор Вашингтона" тоже было бы неуместно. Только речь идет, скорее, не о желании США вмешаться в конфликт на Донбассе или политическую ситуацию в Украине, а наоборот, о желании команды Зеленского показать неприемлемость имеющейся ситуации безопасности на линии соприкосновения на Донбассе и неспособность европейских партнеров довести эту ситуацию даже до полноценной "заморозки", не говоря уже о решении конфликта. В этом плане визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву стал мощным и наглядным аргументом в пользу такой позиции Зеленского.

Намекая на возможность восстановления масштабных боевых действий в случае фактического прекращения "одностороннего перемирия", команда Зеленского хочет, с одной стороны, предостеречь Москву от использования вероятного обострения на линии соприкосновения для влияния на внутреннюю политику Украины. Даже если та и касается кума Путина. Потому что обострение, в сухом остатке, не принесет успехов или преимуществ ни одной из сторон конфликта.

С другой стороны, заявление Кравчука является и сигналом для США о том, что конфликт на Донбассе нельзя игнорировать. Поскольку ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, и стать угрозой для безопасности как Украины, так и всей Восточной Европы.

Обратят ли внимание на этот украинский сигнал в Вашингтоне - покажут ближайшие недели. Но, надо отдать должное Леониду Макаровичу, он всё же сказал то, что следовало бы сказать в нынешней ситуации, махнув рукой на свой имидж "мягкого дипломата".
 

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