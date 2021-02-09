30 диалогов с Владимиром Зеленским, или Как президент попал в ловушку Тимошенко

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

30 диалогов с Владимиром Зеленским, или Как президент попал в ловушку Тимошенко

22:51 08.02.2021 |

Политика

 Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего / Depo.ua

24 августа нам расскажут о новой Конституции, которая ничего не изменит. А в течение трех месяцев все будут обсуждать планы реформирования страны, в которые никто не поверит.

Президент объявил, что теперь каждую неделю будут идти общественные диалоги. И таких диалогов будет 30. На удивление, конец 30-й недели совпадает с Днем Независимости (30 лет Независимости, тридцать диалогов, на днях Зеленский сказал, что в душе ему 30) - вот такая нехитрая арифметика, пиар команды Зеленского. А 24 августа как апофеоз всего этого интеллектуального проекта нам предложат изменения в Конституцию, которые должен принять не парламент (точнее, парламент их провалит), а народ на референдуме. А после этого пройдут досрочные выборы и Рады, и президента (будут внесены изменения в законы, и все выборы и референдум состоятся в один день).

Технология простая и незамысловатая. Но есть один нюанс: ее поддержат все олигархи своими каналами, ее заметят простые люди, но вероятность, что эти самые простые люди поверят, - пока весьма сомнительная.

Дело в том, что Зеленский повторяет подвиг Тимошенко двухлетней давности, которая решила: если народ хочет получить план развития страны, я им этот план дам (социология так и показывала - люди хотели четкий план развития страны). И у Тимошенко написали умный документ о квантовых скачках. Результат известен всем.

Сейчас вся социология показывает, что главная проблема Зеленского - некомпетентность команды и отсутствие плана действий. Как считают пиарщики Зеленского, для того чтобы преодолеть эти фундаментальные пробелы и не наступить на грабли Тимошенко, надо имитировать народное обсуждение, показать, как президент модерирует сложные дискуссии, и, как результат, рейтинг снова начнет расти.

И здесь мы подходим к нескольким важным вещам, которые в Офисе президента не понимают (не понимают, между прочим, в том числе и потому, что не проводят исследования народного мнения). Итак, что нужно понять пиарщикам Зеленского.

1. В массовом сознании Зеленский НИКОГДА не будет компетентным политиком. Та же самая Тимошенко в 2010 году проиграла, потому что из Жанны Д'Арк превратилась в тигрюлю. Ляшко в 2019 году перестал быть клоуном, стал играть в серьезного политика и тоже проиграл. Весь президентский срок окружение Зеленского лепит из него чужие образы (смелого, волевого, сейчас - компетентного). И продолжение натягивания чужой кожи будет бить и дальше по рейтингу Зеленского.

2. Ничего страшного в некомпетентности нет, если лидер умеет подбирать команду, которой поверят. Проблема Зеленского заключается в том, что у него нет ни такой команды, ни громоотводов (между прочим, во времена независимости только Кучма построил себе систему громоотводов). Сколько бы окружение Зеленского не говорило, что уволим правительство и сразу выпустим пар, - это миф. Если премьера знают меньше 60% населения, правительство (премьер) не могут быть громоотводом. А поиском компетентной команды никто не занимается.

3. Ядерный избиратель Зеленского не любит его, как это кажется ближайшему окружению президента. Он его жалеет. В психоанализе есть понятие проекции, и именно с этой точки зрения надо рассматривать действия самого преданного избирателя президента. Если этого не понять - это проблема не только самого Зеленского и его команды. Это проблема страны, потому что мы являемся заложниками этих людей, на которых прежде всего работает властная команда.

4. У Зеленского до сих пор не поняли, что народ от него хотел не столько посадки предшественников, сколько новых поводов для гордости. "Большое строительство" не может быть таким проявлением, поскольку такие же дороги строились и до этого. Если бы нам сказали, что мы разработали новые технологии, которые не дадут слезать асфальту десять лет, или сказали бы, что строим уникальный мост, которого не строили нигде в мире, - это бы полетело. Зато президенту втюхивают социологию, где 90% поддерживают "Большое строительство". Но было бы странно, если бы было иначе. Если вас спрашивают, хорошо ли то, что строят дороги, вы конечно же скажете, что это хорошо.

5. Диалоги в количестве 30 штук не могут не надоесть. И не могут не вызывать ощущения фальши. И для их раскрутки нужны огромные, по сути, предвыборные бюджеты. Но главное: они должны дать ответ всего на два вопроса: чем мы будем гордиться и окружил ли себя президент компетентными людьми.

Пока все выглядит так, что все это очередной пиар ради пиара.
 

ПО РУБРИКАМ

08.02 На межбанке 8 февраля наблюдалась тотальная валютная продажа

08.02 Депозитные ставки для физлиц 08.02.21

08.02 Объем выданных по программе «5-7-9%» кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

08.02 Сергей Фурса: Гривна укрепляется. Что происходит

08.02 Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин. Криптовалюта взлетела выше $44 000

08.02 Более 28% монет Dogecoin сосредоточены на одном адресе

08.02 Справочный курс гривны 8 февраля повышен на 10,66 коп до 27,6752 грн/$1

08.02 Евро 8 февраля дешевеет к доллару на фоне статданных из Германии

08.02 Биржи АТР 8 февраля закрылись в основном ростом на позитивном внешнем фоне

08.02 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.02.21

08.02 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.02.2021

08.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.02.21

08.02 Остаток средств на корсчетах банков 08.02.21

08.02 Цены на золото и серебро 8 февраля колеблются на укреплении доллара

08.02 Доллар слабо растет 8 февраля в ожидании макростатистики

• дальше…

08.02 ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

08.02 Кабмин предложил установить семь признаков наличия трудовых отношений

08.02 Фонд госимущества выставил на продажу Черкасский приборостроительный завод

08.02 Украинцы за месяц задекларировали 2,8 миллиарда доходов

08.02 Пенсионный фонд насчитал в Украине 2,7 миллиона работающих пенсионеров

08.02 За год ФОПы заработали для страны 27,6 миллиардов – Опендатабот

08.02 Дело не в «Привате»: дискаунтеры продолжают продавать топливо «в минус»

08.02 За выходные (5-8 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 19 коп./л, до 13,95 грн/л

08.02 Хедж-фонды делают ставку на «громкое возвращение» нефти

08.02 Рост украинской экономики во втором квартале превысит 10%, на низкой сравнительной базе – опрос Reuters

• дальше…

08.02 Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

08.02 Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека, из которого вышел Трамп

08.02 Китайский регулятор ужесточил антимонопольные правила

08.02 В США возражают против распространения юрисдикции МУС на Палестинские территории

08.02 Куба впустит частный бизнес в большинство отраслей экономики

08.02 Макрон поддержал завершение строительства «Северного потока-2»

08.02 Австрия поддержала позицию канцлера ФРГ по «Северному потоку - 2»

08.02 MH17: Нидерланды не будут будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство

08.02 Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС

05.02 Меркель не хочет увязывать решение по «Северному потоку - 2» с делом Навального

05.02 Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов

05.02 В Бундестаге предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока-2»

05.02 Макрон призвал к диалогу с Россией, сохраняя твердость по Украине

05.02 Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

05.02 В Великобритании отозвали лицензию у китайского телеканала

• дальше…

08.02 Нацгвардия Украины в 2021-2022 гг. получит 10 французских вертолетов H225

05.02 Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и «Рошен Плаза» вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

04.02 Где самая дорогая и где самая дешевая земля в Украине

03.02 В Украине появится собственный Нью-Йорк – решил комитет Рады

03.02 Подписание соглашения об «открытом небе» с ЕС в феврале сорвалось

01.02 КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

01.02 ОАСК отменил новое правописание. Когда Зеленский не пустит Вовка на работу

29.01 Украина не будут регистрировать российскую вакцину «Спутник V» - Степанов

29.01 Аэропорт «Жуляны» в столице решили расширить

28.01 Шмыгаль в лес, Степанов по дрова. Как власть устроила полный хаос с вакцинацией

28.01 «Слуги» назвали «цену» референдума

26.01 Альтернатива браку для гомосексуальных пар: что предлагают в Украине?

25.01 Украина перешла от локдауна к «оранжевому» режиму карантинных ограничений

21.01 ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

20.01 Кабмин поручил создать еще одно госпредприятия для закупки лекарств

• дальше…

08.02 Сюрприз на юбилей Независимости. Почему Зеленский готовится не к войне, а к выборам

08.02 Нужно просто начать стрелять: Почему Кравчук вошел в роль «ястреба»

08.02 30 диалогов с Владимиром Зеленским, или Как президент попал в ловушку Тимошенко

08.02 Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

08.02 Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО: Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих

08.02 Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов «Антонова»

08.02 Закрытие «каналов Медведчука»: На какого избирателя теперь ориентируется Зеленский

08.02 Позитив недели. СБУ помешала ФСБ выкрасть бывшего командующего Сил специальных операций

08.02 Эскалация, тарифы или вакцинация. Что первым доконает ОРДЛО

08.02 MH17: Нидерланды не будут будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство

08.02 Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС

05.02 Тревожные рейтинги власти: Кого Зеленский перезагрузит первым — правительство, Раду или себя

05.02 «Слуга народа» о работе Минэкономики: нардепы недовольны, а министр уже дважды уклонился от отчета

05.02 Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен

04.02 Неправильно давать оценку самому себе. Найем уклонился от ответа на вопрос о своей годовой зарплате в 3 млн гривен

• дальше…

08.02 Xiaomi представила «Мерседес» в мире самокатов. Встречаем Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

08.02 Бестселлер Xiaomi Mi 11 представлен для международного рынка

08.02 По подсчётам Canalys, мировые продажи электромобилей в 2020 году выросли на 39%

08.02 Группа коллекторов изготавливала порноконтент с изображением заемщиков и их родственников

08.02 Tesla выпустит 2500 электрических грузовиков до конца года

08.02 Intel создала монстра. Графический процессор Xe-HPC на самом деле содержит не 12, а 41 чиплет

08.02 Концерн Daimler разделят и переименуют в Mercedes-Benz

05.02 В лаборатории Microsoft создали криогенный контроллер кубитов, который обещает революцию в квантовых компьютерах

05.02 Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder

05.02 Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью

05.02 Google запустила в Австралии платную новостную платформу

04.02 Jaguar запустит в мелкую серию родстер 1950-х годов

04.02 Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

04.02 Искусственный интеллект поможет владельцам Porsche настроить свои автомобили

03.02 Xiaomi Mi 11 смещён с пьедестала. В рейтинге флагманов AnTuTu новый лидер

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно