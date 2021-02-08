Закрытие «каналов Медведчука»: На какого избирателя теперь ориентируется Зеленский

Юрій Васильченко / Depo.ua

После указа Зеленского о блокировке каналов Козака - Медведчука отдельные "слуги" и другие связанные с властью деятели, которые часто были гостями этих медиа, соревнуются в скорости переобувания на ходу. Как долго они будут прятаться под масками?

Реакция провластных политиков на закрытие "каналов Медведчука", "112 Украина", NewsOne и ZiK, напомнила историю, произошедшую во времена Януковича. Примерно первые два с половиной года своего президентства он отнюдь не демонстрировал намерения углублять политическое сотрудничество с Европейским Союзом, даже наоборот - по линии Киев - Брюссель частенько возникали трения. Как вот в октябре 2011 года, когда ЕС отменил визит Януковича после осуждения Юлии Тимошенко. В ответ тогдашний президент встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым. А в правительстве звучали заявления типа: раз нас не хотят видеть в Европе, отправимся в Таможенный союз с Россией.

Такое поведение Януковича и "регионалов" вполне укладывалось в их мировоззрения развития Украины. И вдруг - крутой поворот в сторону ассоциации с ЕС! Он начался где-то весной 2013-го и заметно ускорился в течение лета-осени. Говорят, среди "регионалов", особенно восточных, сначала был шок, поэтому комментировать тему евроинтеграции преимущественно доверяли определенной группе спикеров, в головах которых от резкого изменения курса страны не произошло головокружение. Со стороны смотреть на эту мимикрию было немного смешно, потому что эти же люди еще недавно рассказывали о дружбе с Россией. Не успели они войти в роль евроинтеграторов, как Янукович сделал новый геополитический кульбит, отказавшись подписывать ассоциацию с ЕС. И те же говорящие головы, которые еще вчера рассказывали о необходимости пути Украины в Европу, начали нахваливать Януковича, что он не согласился подписывать "экономически невыгодное" соглашение с европейцами, а Путина за то, что одолжил Украине $3 млрд. Мол, в Евросоюзе нам бы такую ссуду не дали.

Возвращаясь к Зеленскому - на телеканалах, заблокированных его указу, успело побывать значительное количество "слуг". Из тех, кого в эфирах этих вещателей видели чаще всего, - Давид Арахамия, Ирина Верещук, Даниил Гетманцев, Юрий Камельчук, Александр Качура, Марьяна Безуглая, Галина Янченко, Елена Шуляк, Василий Мокан, Михаил Радуцкий. Это без учета комментариев по телефону, скайпу или в кулуарах парламента. Даже знаменитая реплика Евгения Брагаря об оплате за коммуналку деньгами за проданную собаку, и та была сказана в эфире канала "112". Сейчас часть из перечисленных нардепов хвалит Зеленского за его решение, часть - в укромных местах, а некоторые, как Верещук, уже в эфире канала "НАШ" говорит, что каналы Козака - Медведчука - не пророссийские. Теперь посмотрим, поддержат ли "слуги" инициативу некоторых своих коллег по парламенту лишить подсанкционных аккредитации в Раде. Есть сомнения.

Известно, что указ Зеленского обжалован в Верховном Суде. Группа поддержки "прикрытых" вещателей апеллирует к политическим мотивам в действиях главы государства, видя в решении СНБО, на основании которого выдан указ, нарушение закона о санкциях. Согласно ему, подобные запреты не накладываются на резидентов Украины, проживающих в Украине. В то же время группа поддержки главы государства называет его решение безупречным. Здесь отметим, что секретарь Совбеза Алексей Данилов заявлял о полученной от спецслужб информации об источниках финансирования подсанкционных медиа. То есть в суде адвокаты заблокированных каналов будут апеллировать к нарушению закона о санкциях и к "притеснениям" свободы слова, сторона защиты же должна иметь неопровержимые доказательства финансирования "112 Украина", NewsOne и ZiK из России или из террористических анклавов на Донбассе. Одним словом, судебный процесс должен быть интересным.

Дополнительный интерес к нему будет подогреваться как политиками из пророссийского лагеря, так и скептиками, которые видят в указе Зеленского какие-то политические игры. Все это будет происходить на фоне митингов национал-патриотических сил, требующих от Зеленского не останавливаться и заблокировать "НАШ" и "Интер", и эскалации боевых действий на Донбассе, которую связывают именно с закрытием тройки рупоров ОПЗЖ. И если Верховный Суд примет к рассмотрению иски, а не найдет основания дать истцам отпор, у представителей Банковой в суде будет только один вариант - выигрывать. В противном случае украинцев ожидает возвращение пророссийской телепропаганды в эфир с удвоенной силой, а Зеленского - ослабление, которое может обернуться рейтинговой катастрофой.

Очевидно, это должны понимать и на Банковой и просчитывать следующие шаги. Те, кто убедил президента применить санкции к каналам Козака - Медведчука, должны были понимать последствия - от массированной критики такого решения до возвращения заблокированных вещателей в эфир по решению суда. Поэтому сейчас лучшим решением было бы не идти в оборону, а наоборот, усиливать политику защиты национальных интересов в информационной сфере. Главное - не проиграть медийно. Ведь вполне вероятно, что ближайшие соцопросы покажут существенное падение рейтинга Зеленского и "слуг" в тех регионах, где у заблокированных каналов была самая большая аудитория. Желание же позаигрывать с этим электоратом может стать соблазном смягчить санкции вместо усиления. Тогда Зеленский рискует потерять избирателей, горячо поддерживающих его действия, и тех, которые после запрета "ватных" телеканалов начали присматриваться к нему с симпатией.

В завершение вспомним еще одну историю, уже времен президентства Петра Порошенко, когда заблокировали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Крик стоял не меньший, чем сейчас, когда прикрыли телерупоры ОПЗЖ. Кто-то остался верен российским соцсетям, обходя запрет, но подавляющее большинство украинцев отказалось от них. Точно так будет и с уже заблокированными телеканалами. У государства есть все возможности, чтобы не проиграть в этой войне. Если, конечно, само решение принималось не для того, чтобы его отменить или переиграть ради рейтинга.