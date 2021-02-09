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Позитив недели. СБУ помешала ФСБ выкрасть бывшего командующего Сил специальных операций
09:24 08.02.2021 |
Кроме того: «Дозор-Б» скоро получит свою противотанковую версию, ПТРК «Барьер-В» прошел огневые испытания, а «Укроборонпром» рвется на индийский рынок.
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.
Как сообщают в пресс-службе СБУ, граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко. В частности, российские агенты готовили диверсионные операции на территории Николаевской области. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".
Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещения украинских Вооруженных Сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное. Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чинов ВСУ.
Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в $100 тыс.
В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: четыре АК-74, два пистолета, две РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.
В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.
"Укроборонпром" принял участие в военной выставке в Индии
В индийском городе Бангалор (штат Карнатака) прошла международная авиационная выставка Aero India-2021, участие в ней приняла украинская делегация. Как сообщил глава концерна Юрий Гусев, сейчас проводится целый ряд переговоров с руководством Вооруженных Сил Индии с целью продвижения авиастроительной промышленности и развития ОПК Украины.
На выставочном стенде нашей страны были представлены ГП "Спецтехноэкспорт", ГП "Антонов", ГП "ФЭД". Среди ключевых продуктов, презентованных иностранным партнерам, транспортный самолет Ан-178, многоцелевой транспортный самолет Ан-132, беспилотный летательный аппарат PD-2, ракетный комплекс "Ольха", радиолокационная станция 90K6E, авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" Р-27.
ХКБМ работает над противотанковой версией "Дозор-Б"
Государственное предприятие "ХКБМ" работает над противотанковой версией тактической боевой машины "Дозор-Б". Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".
Основное вооружение самоходного противотанкового ракетного комплекса - управляемые ракеты типа РК-2С (тандемно-кумулятивные) и РК-2ОФ (осколочно-фугасные) аналогичные ПТРК "Стугна". Возимый боекомплект противотанковых ракет, размещаемых в двух барабанах, составляет 10 единиц. Снаряжение барабанов - с бортов машины.
Поскольку машина "Дозор-Б" должна плавать для начала закупок Министерством обороны Украины, на ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению" сразу прорабатывают противотанковую версию с этой возможностью. Для этого машина дооборудуется поплавками, расположенными под боковыми дверями и за задними колесами, также там запланировано установление гребных винтов.
Издание напоминает, что базовая версия «Дозор-Б» успешно прошла государственные испытания и летом 2020 г. машину приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины.
Украинский спутник "Сич-2-1" планируют отправить в космос в этом году
1 февраля прошло совещание по созданию украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением. В мероприятии приняли участие как основные разработчики космических аппаратов, так и заказчики спутниковых услуг. По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, участники совещания обсудили широкий спектр организационных и технических вопросов, а также заслушали проекты по созданию группировки спутников от Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ "Южное".
В частности, речь шла о выводе на околоземную орбиту космического аппарата "Сич 2-30 (2-1)". При максимально эффективной работе, отметил вице-премьер, это возможно до конца нынешнего года. Кроме того, решено аккумулировать все имеющиеся ресурсы для вывода на орбиту третьего спутника PolyITAN-3, созданного Национальным техническим университетом "КПИ".
ПТРК "Барьер-В" успешно прошел очередной этап испытаний
На полигоне Минобороны под Черниговом прошел очередной этап государственных испытаний воздушного противотанкового ракетного комплекса "Барьер-В" от ГККБ "Луч". Об этом сообщил портал Defense Express.
Во время испытаний, которые проводились специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, было совершено несколько пусков ракет с вертолета Ми-8МСБ-В. Огневые испытания позволили оценить все системы, начиная от выявления и сопровождения цели, до управления ракетой в полете и работы на всех участках полета. Результат проведенного этапа испытаний положительный, - сообщили в пресс-службе ГНИИ испытаний и сертификации ВВТ.
ПТРК "Барьер-В" является воздушной версией известного комплекса "Барьер", который устанавливается на БТР-3, БТР-4, другие боевые машины и предназначен для уничтожения бронетехники, укреплений и других целей. По сравнению с наземной версией, ракета Р-2В длиннее и имеет большую на 2,5 км дальность стрельбы, составляющую 7,5 км. Принцип наведения остался без изменений - использование лазерного канала для передачи команд управления.
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