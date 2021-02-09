Эскалация, тарифы или вакцинация. Что первым доконает ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Прошедшая неделя принесла неутешительные новости с фронта - подразделения российской оккупационной армии активизировались вдоль всей линии разграничения на Донбассе, используя не только снайперский огонь, но и обстреливая позиции ВСУ из пулеметов, гранатометов, минометов и даже из переносной ракетной системы «Град-П», доказательства чему украинская миссия при ОБСЕ предоставила во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности 3 февраля. А днем ранее пулей снайпера был тяжело ранен старший стрелок 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко, жизнь которого спасти не удалось. И это стало уже четвертой смертью наших армейцев с начала года вследствие ведения врагом снайперского огня.

Поначалу реакция официального Киева на явную эскалацию была достаточно вялой. Например, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович опять стал рассказывать, мол, несмотря на нарушение режима тишины, говорить о его срыве нет оснований. Впрочем, после того как 4 февраля огнестрельное ранение на фронте получил еще один украинский военный, глава МВД Арсен Аваков вынужден был четко заявить на одном из ток-шоу: «У нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается».

Аваков связал эскалацию со стороны российских оккупантов с последним решением СНБО заблокировать информационные телеканалы из пула Медведчука, за что так мстит его кум Путин. Как бы то ни было, но в район проведения ООС спешно отправился с инспекцией начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Кстати, усиленные проверки на обеспечение и боевую готовность сейчас проводятся и по ту сторону линии фронта - прибывшие из России спецкомиссии продолжают «рыть» как в 1-м, так и во 2-м армейских корпусах ВС РФ, дислоцированных соответственно в ОРДО и ОРЛО. Другими словами, к чему-то важному "ихтамнеты" усиленно готовятся, что явно не к добру. А говорить о соблюдении перемирия ни у кого уже и язык не поворачивается.

Тарифный ажиотаж

В ожидании очередной военной эскалации внимание живущих в оккупации сейчас больше сконцентрировано на другом. А именно: как выжить после одномоментного поднятия тарифов на 30% на электроэнергию, на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов и на 16% на газ. Причем с 1 февраля были заметно повышены цены на коммуналку и в ОРДО, и в ОРЛО. Что означает лишь одно - Россия тратиться на низкие тарифы для квазиреспублик больше не намерена.

Казалось бы, сущая мелочь, хотя в условиях перманентного роста цен на продукты в оккупации тарифная дешевизна была тем, по сути, единственным, чем выхвалялись главари российских оккупационных администраций как в Донецке, так и в Луганске. Теперь и эта «опция русского мира» постепенно, но уверенно закрывается, а местным жителям остается разве что гадать, насколько галопирующим станет последующий рост тарифов на коммуналку, которые уже сейчас для многих являются неподъемными. Например, платить лишние 500 руб. й для бедных семей, имеющих доход порядка 5 тыс. руб. в месяц (а таковых превеликое множество), - непозволительная роскошь, если не сказать, что катастрофа. А тут еще в планах кремлевских гауляйтеров - отжимать жилье за коммунальные долги.

На фоне всего этого тарифного ажиотажа примечательным выглядит одно нововведение «центрального республиканского банка ДНР» - кредитование населения де-факто на еду под 30% годовых. Подобное новшество в местных соцсетях уже назвали «кредитами для рабов», ведь его смысл - возможность брать взаймы у «банка» от 3 тыс. руб. до 20 тыс. руб., особенно когда задерживают выплату зарплаты. Но такая услуга доступна не всем - заемщиком может быть только «работник государственного, казенного, муниципального, коммунального предприятия либо бюджетного учреждения». При этом стаж такой работы должен быть не менее полугода и, само собой, обязательно наличие «паспорта ДНР» с соответствующей пропиской на оккупированной территории.

Вакцинная лихорадка

От тяжких дум о насущном бытии жителей ОРДЛО должна отвлечь развернувшаяся на широкую пропагандистскую ногу мегакампания по вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Ее старт положила прививка самого главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина, которому на камеры якобы вкололи путинскую чудо-вакцину в донецкой городской больнице №6.

Дальше - больше. «Только за три дня обратилось более 6 тыс. желающих. Еще около 50 тыс. записалось на вакцинацию предварительно, согласно спискам ведомств и министерств. Это приоритетные категории граждан - работники медицины, социальной сферы, образования», - радостно отрапортовали «власти ДНР». Хотя сам Пушилин пожаловался, что не все так хорошо - во многих городах и районах оккупированной части Донетчины дефицит врачей и медсестер составляет 40-50%, а те, что есть - зачастую пенсионного возраста.

В соседних ОРЛО вакцинация «Спутником V» также стартовала с начала февраля, но не с такой помпой. Более того, как говорится в сообщении «Восточной правозащитной группы», в оккупированных Хрустальном, Антраците и Лутугино массово отказываются вакцинироваться не только медики, но и отдельные местные чинуши и даже боевики «народной милиции ЛНР». За что первым угрожают невыплатой премий и надбавок, вторым - увольнением и неоплатой больничных в случае заболевания COVID-19, а третьим - отправкой в окопы на передовую. Но, тем не менее, цифра отказников, не желающих стать подопытными кроликами для испытания на себе побочных действий «Спутника V», постоянно растет.

То есть все здорово и великолепно только в телекартинке местных пропагандистов, а реальная ситуация с жертвами коронавирусной пандемии в оккупации - тайна за семью печатями. И, как верно подметил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, подобное вакцинирование российским препаратом еще раз подтверждает наличие контроля со стороны России над оккупированными территориями. «Если российские власти на украинской территории без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакцины, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины риску и будут нести за это ответственность», - заявил он, пообещав, что Украина обязательно воспользуется этим фактом в международных судебных инстанциях.