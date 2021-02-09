MH17: Нидерланды не будут будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство

Согласно независимому расследованию, Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности, когда в июля 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание NU.

Как заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, недостаточно доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую Украина сыграла в этой катастрофе. Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

В отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что "было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта ", говорится в письме Блока депутатам.

Кроме того, похоже, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации, отметил министр.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве. "На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", - сказал Блок.

Как сообщалось, слушания по существу по делу о сбитом над Донбассом пассажирском самолете "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 назначили на 7 июня 2021 года.

Ранее судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.