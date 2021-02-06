Доллар на межбанке могут опустить до 27,5 грн/$ на крупном размещении ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

5 февраля безналичный доллар подешевел на 11 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,73-27,74 грн/$. Произошла очень серьезная просадка: за 5 дней американская валюта потеряла 41 копейку.

Обменники весь день постепенно снижали ценники. По итогам дня средний наличный курс продажи доллара опустился на 10 копеек, курс покупки - на 5. К вечеру они оказались в таких диапазонах:

* 27,87-28,0 грн/$ - на продаже;

* 27,50-27,80 грн/$ - на покупке.

Банки сильно активизировались в последний день недели, объем сделок на межбанке подскочили с $138 млн сразу до $212 млн.

Всех переполошили иностранцы, которые вовсю продавали доллар под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма в ближайший вторник, 9 февраля. Они были главными валютными продавцами.

Основным скупщиком валюты стал Национальный банк. По разным оценкам, он приобрел до $70 млн, постоянно снижая свой курс:

* 27,78 грн/$;

* 27,74 грн/$;

* 27,72 грн/$.

"Попытки регулятора остановить укрепление гривны стали более настойчивыми. Нацбанк явно давал понять, что так быстро это делать не нужно. Конечно, на таком слабом спросе только НБУ и может составить конкуренцию валютным продавцам, но и он не смог удержать напор продаж. Похоже, что все, кто сидел "в засаде", увидев нырок ниже 28 грн/$, поняли, что удешевление доллара будет сильным, потому и пошли заливать валюту", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Чем активнее межбанк затаривали долларом, тем меньше его хотели покупать.

"Как только рынок увидел на продаже валюты иностранцев, все поняли, что он серьезно идет на покупку новых выпусков ОВГЗ. А это значит, что будут новые продажи доллара и он снова подешевеет. Зачем брать его сегодня, если можно подождать пару дней, и взять по максимально низкому курсу? Потому-то спрос был небольшим. К тому же рынок ждет в начале следующей неделе положительное заявление МВФ по сотрудничеству с Украиной, что также будет играть на укрепления гривны", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Минфин заявил на 9 февраля размещение сразу 6 новых выпусков ОВГЗ. Один долларовый на год и 5 гривневых (на 6 месяцев, а также на 1,5, 2, 3 года и на 6 лет). Казначеи ждут, что иностранцы будут активнее всего раскупать гривневые гособлигации на 1,5 года: по разным оценкам, их могут взять на 7-8 млрд грн.

"Новое размещение ОВГЗ и правда может быть достаточно масштабным. Думаю, в общем где-то на 12-15 млрд грн. Но, конечно, если Минфин в окончательной заявке не поставит дополнительных ограничений", - отметил Невмержицкий.

На текущий момент ограничительный лимит установлен только на 6-месячные бумаги на - 500 млн грн. Хотя на прошлой неделе было сразу два заградительных ограничения: 500 млн грн - для 6 -месячных ОВГЗ и 1 млрд грн - для 12-месячных. Из-за чего общий объем размещение оказался самым низким в январе - 5,3 млрд грн.

На следующей неделе Минфин будет заинтересован в крупном размещении долговых бумаг. Поскольку 10-11 февраля ему предстоят две крупных выплаты по старым гособлигациям: на 3,9 млрд грн и на $483 млн, соответственно. Потому казначеи ждут, что чиновники постараются договориться с иностранцами о крупных вливаниях.

Из-за этого с понедельника все прогнозируют активное снижение курса доллара. Открытие межбанка 8 февраля ожидается в рамках 27,70-27,75 грн/$, и сразу движение на 27,68 грн/$.

"Закрытие пятницы достаточно красноречивое, похоже продажи валюты продолжаться и в начале следующей недели. Можем увидеть курс доллара еще ниже. И опять же все снова будет зависеть от Нацбанка и от его курсов на покупке валюты", - подчеркнул Андрей Шевчишин.

В принципе Нацбанк заинтересован в скупке доллара, ведь его январский отчет по состоянию золотовалютных резервов сегодня оставил желать лучшего: валютный запас страны сократился на 1,1%, и составил на 1 февраля $28,82 млрд. Но почем он будет выкупать валюту - казначеи пока не берутся предсказывать.

В тоже время на следующей неделе допускается снижение безналичного доллара до 27,50 грн/$.

"Экспортерам, чтобы минимизировать свои курсовые потери, нужно активнее пользоваться форвардными контрактами, и фиксировать на будущее курсы продажи валютной выручки", - посоветовал Василий Невмержицкий.