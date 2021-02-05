Тревожные рейтинги власти: Кого Зеленский перезагрузит первым — правительство, Раду или себя

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера были представлены сразу два соцопроса: Киевского международного института социологии (КМИС) и группы "Рейтинг". Оба подтвердили тенденцию к быстрому снижению уровня доверия к президенту Владимиру Зеленскому и пропрезидентской партии "Слуга народа".

Согласно опросу КМИС, по сравнению с декабрьским срезом общественных настроений, когда рейтинг Зеленского среди тех, кто определился с выбором, составлял 27%, в январе он просел до 22,1%. Второе и третье места с минимальной разницей занимают Петр Порошенко (за месяц рейтинг не изменился - 13,7%) и Юрий Бойко (он потерял больше процента - было 14,7%, стало 13,5%). А вот Юлия Тимошенко существенно выросла: с 7,5% в декабре до 11,2% в январе. Как и в предыдущем опросе, КМИС внес в опросник Виктора Медведчука, рейтинг которого также упал - с 8,7 до 7,9%.

Среди партий в январе, как и в декабре, лидирует ОПЗЖ: рейтинг пророссийской партии вырос с 23,1% до 24,1%. "Слуги" продолжают стремительно падать: 20,9% в декабре, 18,2% в январе. Подросли "ЕС" (сейчас у партии Порошенко 15,6%) и "Батькивщина" (10,3%). Пятипроцентный барьер, если бы выборы состоялись в январе, могла бы преодолеть и партия Игоря Смешко "Сила и Честь". А вот "радикалы" Олега Ляшко сейчас за пределами проходного барьера.

А вот в рейтинге доверия к украинским политикам неожиданно нарисовался новый лидер - мэр Киева Виталий Кличко, который оставил Зеленского на втором месте. Кроме столичного градоначальника высокий уровень роста доверия у Владимира Гройсмана и Юлии Тимошенко. Доверие к Порошенко за месяц немного выросло, однако показатель недоверия к пятому президенту до сих пор остается самым высоким. Из иностранных политиков меньше украинцы доверяют Владимиру Путину, однако нашлось 14,4%, до сих пор верящих президенту страны-агрессора. Больше всего наши сограждане верят Александру Лукашенко - 36%. То есть даже больше, чем Кличко и Зеленскому. Здесь, как говорится, без комментариев.

В опросе "Рейтинга" лидером среди возможных кандидатов в президенты остается Зеленский (21,2% от тех, кто определился с выбором), однако Юрий Бойко сокращает отрыв (17,1%). Третьим идет Петр Порошенко с 16,4%, четвертой - Юлия Тимошенко (12,3%). Согласно данным этого опроса, есть хорошая новость для Зеленского: в январе он обыграл бы во втором туре любого из своих соперников. Но есть сразу несколько очень плохих новостей для президента и его политсилы:

* ОПЗЖ первая и в этом опросе, но "слуги" отстали ненамного;

* 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении;

* 89% поддерживают антитарифные акции протеста;

* худшая новость - в течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, избрание нового Кабмина - с 60 до 62%. То есть в обществе усиливается запрос на внеочередную перегрузку власти, и "слугам" придется его удовлетворить. В противном случае будут расти протестные настроения, которыми умело воспользуются оппоненты Зеленского.

Отставка Шмыгаля, досрочные выборы президента или парламента: Кого и как может перезагрузить власть

Самый простой вариант - смена состава правительства. Однако просто поменять Дениса Шмыгаля на, например, Юрия Витренко президенту уже не удастся. Мы видели, как Верховная Рада и монобольшинство прокатывали Витренко. Представляете, сколько придется потратить сил и средств для мотивации депутатов, чтобы полностью заменить состав правительства? Либо придется отказываться от монобольшинства и создавать коалицию с "Батькивщиной", которая, судя по заявлениям ее спикеров, не против. О последствиях объединения "слуг" и" Батькивщины" мы рассказывали в одном из предыдущих обзоров.

Худший вариант - досрочные выборы парламента. Учитывая нынешние рейтинги партии власти, ничего хорошего для нее перевыборы не принесут. Более того, как только нынешние "слуги" в парламенте поймут, что на Банковой затевают досрочные выборы, они полностью выйдут из-под контроля, и тем самым рейтинг "зеленых" посыплется окончательно.

Третий вариант - досрочные президентские выборы осенью. Этот сценарий кажется нереалистичным, однако если темпы падения рейтинга Зеленского сохранятся, то до 2024 года вариант с переизбранием может быть совершенно неактуальным. Сейчас некоторые эксперты прогнозируют, что под президентские выборы могут подогнать референдум, который станет технологией для переизбрания Зеленского. Вопрос лишь в том, когда это будет и какие темы вынесут на референдум. Могут быть популистские, такие как сокращение Рады до 300 депутатов или пожизненное заключение для коррупционеров. А может быть новая Конституция, которую "напишет сам народ", или существенные изменения в уже действующей. Например, о переходе государства к президентской форме правления. И в случае положительного голосования на референдуме можно идти на перевыборы, чтобы управлять с новыми, усиленными полномочиями. Впрочем, это только прогнозы.