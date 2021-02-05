Впервые за несколько недель на межбанк с покупкой валюты вышел Нацбанк

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный доллар продолжает активно дешеветь: 4 февраля его курс ослабел на 11 копеек, и межбанк закрылся на 27,84-27,85 грн/$. В кассах средние наличные курсы опустились на 7 копеек на продаже и на 10 - на покупке:

до 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

до 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Чем сильнее снижались цены на доллар - тем активнее его скупали люди. Видно, что многие поджидали этого тренда.

На межбанке постепенно растет активность, хотя она все еще не дотягивает до средних уровней ($150-180 млн): в четверг объем торгов подрос с $124 млн до $138 млн.

Впервые за несколько недель на рынок вышел Нацбанк, который выкупал доллар. По всему видно, что он пытался остановить обвал курса доллара.

"НБУ показал, что такие темпы укрепления гривны его не устраивают, и выкупил часть валютного предложения. Но что-то не уверенно это сделал, поэтому рынок пошел дальше. То есть без жестких стопов стоял и готов пропустить котировки вниз", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нерешительность регулятора по части поддержки доллара объясняется приемами на скупке валюты. Раньше он выставлял свой публичный курс и скупал по нему все, что предлагали банки. Но сегодня он так не поступил, а сам собирал "американца" по рынку: видел заявки на продажу и персонально выходил на каждый банк, чтобы взять его доллар по его (банковскому) личному курсу. Конечно, если ему подходил ценник и объем продажи.

По разным оценкам, совокупно Нацбанк приобрел за день $20 млн.

Обычно так поступают, чтобы лишь немного затормозить укрепление гривны, но не прекращать его полностью.

"Возможно, регулятор оценивает ситуацию как временную. Хотя даже без нерезидентов скоро начнется время аграриев (будут продавать доллар под подготовку к посевной). Не исключено, что на продажи валюты также повлияли годовые выплаты премий за 2020 год. То есть деньги заводили под премии и зарплаты, это временный фактор. Иностранцев и аграриев с валютными продажами ждем позже. Однако есть и свое "но". Как только крупные продавцы доллара будут видеть снижение валютного курса, то будут доваливать валюту вдогонку, чтобы разгрузиться", - считает Шевчишин.

Казначеи уверяли, что сегодня иностранцы доллар продавали не активно. Из числа валютных продавцов все хором выделили "Укрэксимбанк". По разным оценкам, он продал от $20 млн до $30 млн.

Главная проблема рынка - очень малый спрос на валюту.

"Спрос на доллар совсем низкий из-за общего сокращения импортных поставок товаров в Украину. Наверняка это связано с падением спроса на иностранные товары, да и с общим снижением потребительского спроса в стране. Банки опасаются нового спада в развитии бизнеса и роста невозвратов по кредитам компаний", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Минфину нужно много денег

Минфин сегодня подал предварительную заявку на размещение своих облигаций внутреннего госзайма на ближайший вторник, 9 февраля. Всего он планирует разместить 6 выпусков ОВГЗ: 5 гривневых и 1 долларовый. При этом ограничительные лимиты ставит только на один выпуск - на полугодовой.

Общая заявка на размещение гособлигаций выглядит так:

* на 6 месяцев в гривне - с лимитом 500 млн грн, дополнительное размещение к старому выпуску, который в последний раз размещался под 16% годовых (16 июля 2019 года);

* на 1,5 года в гривне - безлимит, допразмещение (ранее - 11,68% годовых);

* на 2,2 года в гривне - безлимит, допразмещение (11,88% годовых);

* на 3,3 года в гривне - безлимит, допразмещение (12,15% годовых);

* на 6,2 года в гривне - безлимит, допразмещение (12,49% годовых);

* на 1,2 года в долларе - безлимит, первичное размещение.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство финансов ставило лимит на 6-месячные (500 млн грн) и на 12-месячные бумаги (1 млрд грн), стараясь простимулировать продажи долгосрочных ОВГЗ и снизить ставки. В первую очередь иностранцам.

Однако они не показали по ним крупных покупок, и общее размещение гособлигаций прошло в скромных объемах - лишь на 5,3 млрд грн (предыдущие недели января - на 7,6-12,3 млрд грн).

На следующей неделе правительству нужно выручить больше средств от продажи новых выпусков бумаг. Поскольку ему предстоит два крупных погашения по старым:

* 10 февраля на общую сумму 3,9 млрд грн: 2,5 млрд грн погашение облигаций + 1,4 млрд грн проценты;

* 11 февраля на $483 млн: $470 млн погашение + $13 млн проценты.

"Большая часть выплаченных по старым бумагам средств, скорее всего, будет перевложена в новые облигации. И банками, и нерезидентами. Выходить из ОВГЗ сейчас нем смыла. Так что может быть достаточно крупное размещение у Минфина", - спрогнозировал "Стране" финансовый эксперт Владислав Кравец.

Казначеи прогнозируют 9 февраля наибольший спрос на 1,5-годовые гривневые ОВГЗ. Считается, что они более всего заинтересуют иностранцев. Но завода доллара под них ждут не раньше понедельника, 8 февраля.

Курс доллара провалят

Завтра, 5 февраля, финансисты рассчитывают на открытие межбанка в рамках 27,82-27,86 грн/$. Если Нацбанк не активизирует выкуп доллара, то ожидается новое укрепление гривны - до 27,80-27,82 грн/$.

"Все действительно будет зависеть от Нацбанка. От того, будет ли он сдерживать укрепление гривны. Если в феврале активизируются валютные продажи иностранцев и аграриев, то межбанк вполне может скатиться до 27,50 грн/$. Все может быть", - допустил Андрей Шевчишин.