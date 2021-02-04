Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитражный трибунал в четверг отклонил требования истцов миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта", которые судились с Украиной и хотели взыскать с нее более 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, пишет "Европейская правда".

"Несколько минут назад Арбитражный Суд по делу Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092) (дело Укрнафты) единогласно отклонил требования истцов в полном объеме на основании отсутствия у него юрисдикции рассматривать это дело", - сообщил Лещина в Facebook.

Как рассказал Лещина в комментарии "Европейской правде", истцы несколько раз увеличивали сумму требований в адрес Украины, из-за чего она выросла с $4,7 млрд, которые звучали в сообщениях раньше, до $6 млрд.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, судебный процесс длился почти шесть лет.

В июне 2015 года три кипрских оффшорных компании, "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited", конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Игорь Палица, подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина, рассказал министр.

Основаниями своих требований истцы указывали неоднократный отбор из газохранилищ НАК "Нафтогаз Украины" газа, принадлежавшего ОАО "Укрнафта", для нужд населения по заниженной цене или бесплатно вообще, как утверждают истцы; невыполнение ПАО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" решений украинских судов, вступивших в силу, о возвращении части отобранного газа ПАО "Укрнафта"; резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа, принятие Верховной Радой Украины Закона Украины от 19.03.2015 № 272-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах", рассказал Малюська.

"Вынесение решения Стокгольмским арбитражем несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это случилось - арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 млрд", - отметил министр.