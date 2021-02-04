«Черти» и «зеленый фашизм». Когда Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Медведчук уже почти семь лет под санкциями США в наказание за российскую оккупацию Крыма. Но именно сейчас он стал токсичным для ОПЗЖ и для Банковой.

Закрытие трех телеканалов - далеко не единственная проблема Виктора Медведчука. У него пошла непруха по всем фронтам. Причем серьезная непруха.

Отметим прежде всего признание секретаря СНБО Алексея Данилова на вчерашнем брифинге, где он заявил, что в числе оснований для наложения санкций на телеканалы «112 Украина», Zik и NewsOne стали документы от СБУ, которые поступили в аппарат СНБО. «Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране», - отметил Данилов.

То есть он прямым текстом признал, что СБУ получила информацию из России. Причем информацию достаточно убедительную, чтобы наложить санкции на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и на телеканалы, связываемые с ним и через него с Медведчуком. Источником такой информации вряд ли были какие-то российские оппозиционеры. Скорее можно предположить, что одна из башен Кремля решила сыграть против Медведчука, чтобы ослабить его позиции и усилить позиции его конкурентов внутри пророссийского лагеря украинской политики.

Что это за информация, дал понять министр внутренних дел, член СНБО Арсен Аваков. В своем заявлении в поддержку указа Владимира Зеленского о санкциях он подчеркнул: «Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими. И хочу предостеречь: не нужно путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора». Дальше он еще раз акцентировал на происхождении денег, из которых финансировались три телеканала. «Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистской отравы за деньги агрессора».

В то же время журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в СНБО, поделился сведениями о том, что «санкции против Тараса Козака введены из-за его причастности к финансированию терроризма». По сведениям Бутусова, «дело по Козаку находится в Главном следственном управлении СБУ, они будут готовить материалы для судебного процесса». «Согласно данным следствия СБУ, структуры Козака связаны с торговлей углем с оккупированных территорий, а наличные средства от этих операций передавались в Украину для финансирования структур Козака», - утверждает журналист.

Эффект домино

В этой связи напомним, что еще 21 января нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что «Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию». А в персональных санкциях против Тараса Козака, введенных в действие указом Зеленского 2 февраля, есть и «ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины». Получается, что сейчас не могут летать в Россию ни самолеты Медведчука, ни самолеты Козака.

А частные самолеты - удобный способ доставлять наличку. В том числе и наличку от продажи угля с ОРДЛО.

В свою очередь, наличка, не учтенная ни в каких украинских органах, - удобный способ финансировать местные парторганизации. Поэтому при желании власть может вообще заблокировать работу всех партийных ячеек, которые удастся привязать к этому делу.

Не исключено, что именно этим объясняется странное поведение медведчуковского крыла ОПЗЖ. Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович 3 февраля рассмешил всех словами «о зеленом фашизме» (и даже попытался спеть «Священную войну»), но за словами не последовало никаких дел.

Некоторые Telegram-каналы уже делятся подробностями: «Говорят, что самолеты Медведчука, которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия. Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно. Им четко объяснили, что любой лишний кипиш - и будет публикация материалов экономической части расследования. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает. Они судорожно думают, как не потерять активы».

То есть получается эффект домино, когда одна проблема порождает другую. В результате может сколлапсировать вся сеть структур, связанных с Медведчуком.

Фактор американских санкций

Вполне возможно, что вся та информация, которой располагает СБУ, не побудила бы Зеленского срочно созывать СНБО и вводить санкции против каналов Козака - Медведчука. Если бы не победа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Медведчук в США на особом счету. Еще 17 марта 2014 г. США ввели персональные санкции против Медведчука как лидера «Украинского выбора» «за угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также за подрыв демократических институтов и процессов в Украине», поскольку «он материально помогал, спонсировал или предоставлял финансовую, материальную или технологическую поддержку Януковичу, а также потому, что он является лидером организации, которая или члены которой участвовали в действиях или политике, которые подрывают демократические процессы или институты в Украине и угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины».

Эти санкции были введены в ответ на российскую оккупацию Крыма. Вместе с Медведчуком в санкционный список вошли Янукович, крымские предатели Аксенов и Константинов и семь крупных российских деятелей, в т.ч. помощники Путина Сурков и Глазьев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Рогозин и др. То есть это совсем не шуточный список.

8 ноября 2020 г., вскоре после победы Байдена на выборах, влиятельный американский аналитический центр Atlantic Council обнародовал прогноз Андерса Ослунда «Почему президентство Байдена - очень хорошая новость для Украины». Там был такой пассаж: «Ближайший союзник Путина в Украине Виктор Медведчук находится под санкциями США с марта 2014 г. за российскую оккупацию Крыма. Почему же тогда ему позволено возглавить парламентскую фракцию и контролировать три основных украинских телеканала? Байден, вероятно, задаст такой вопрос».

Похоже, такой вопрос действительно прозвучал - не от самого Байдена, но от госсекретаря США Энтони Блинкена, который позвонил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе вскоре после того, как фракция «слуг народа» в Верховной Раде объявила об исключении из своих рядов Александра Дубинского, попавшего под американские санкции. Исключение Дубинского было, конечно, шагом навстречу Вашингтону, но все же мелким шагом. А вот показательные действия против Медведчука - это уже шаг более серьезный и убедительный.

То есть дело все же не в пророссийских телеканалах как таковых, а конкретно в персоне Медведчука. Именно потому решение СНБО от 2 февраля бьет не по всем телеканалам и политикам, откровенно ведущим прокремлевскую пропаганду, а только по ближайшему соратнику Медведчука Тарасу Козаку и его телеканалам.

Выигрыш Бойко и Левочкина

Все это создает совершенно новую ситуацию в ОПЗЖ. Напомним, что эта партия с длинным названием «Оппозиционная платформа - За жизнь» образовалась путем слияния двух партий: «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко и Сергея Левочкина и партии «За жизнь» Рабиновича и Медведчука. Власть в партии и ее парламентской фракции четко поделена между двумя крыльями. Бойко и Рабинович являются сопредседателями в партии и во фракции; Левочкин возглавляет исполком партии, а Медведчук - политсовет.

Известно, что два крыла сильно конкурируют друг с другом как внутри Украины, так и в борьбе за связи с Кремлем. С прошлого года КМИС включает в президентские рейтинги наряду с Бойко еще и Медведчука. И у Медведчука стали вырисовываться все более высокие рейтинги, приближающие его к Бойко. Конкуренция дошла до того, что последние полгода Бойко был вообще забанен на телеканалах Козака - Медведчука. В то же время Медведчук пиарился на российской вакцине, обмене пленными и т.д., прокачивая себя на роль лидера - кандидата от ОПЗЖ на премьерский и президентский пост.

Теперь все это сильно ослабнет. И в свете последних событий тема раскола в ОПЖЗ наливается новыми красками.

Под удар попали именно каналы Козака - Медведчука, а не «Интер», который подконтролен группе Бойко - Левочкина. Очень скромное поведение депутатов от ОПЗЖ 3-4 февраля, без блокирования трибуны, свидетельствует о том, что крылу Бойко - Левочкина проблемы телеканалов Козака - Медведчука, мягко говоря, второстепенны.

Более того, вечером 3 февраля президентский сайт сообщил, что «Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских каналов» по поводу решения СНБО. И что «топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этому решению, ведь, по их словам, телеканалы, в отношении которых были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации». Пресс-служба офиса Зеленского уточнила «Украинской правде», что на встрече были представлены телеканалы «Интер», ICTV, «1+1», «Украина». Так что проблемы Медведчука - это явно не проблемы Бойко и Левочкина.

Скорее наоборот. Проблемы Медведчука - это для Бойко и Левочкина новые возможности. Тем более что Путину сейчас не до внутриукраинских разборок - он занят Навальным. Сейчас перед Бойко открывается прекрасная возможность закрепить за собой пророссийский электорат, если Банковая и дальше будет делать из Медведчука токсичного персонажа и выталкивать его в маргиналы.

То есть тут у Банковой и Бойко с Левочкиным взаимовыгодная игра. Если Банковая максимально усложнит жизнь медведчуковскому крылу ОПЗЖ, тогда Бойко с Левочкиным спокойно смогут взять под свой полный контроль партию и фракцию.

И тогда весьма вероятным будет и вариант исключения Медведчука и Козака из фракции как фигурантов американских и украинских санкций. Ведь исключили же «слуги народа» из своей фракции Дубинского, хотя поначалу такое развитие событий представлялось нелепой фантазией.

