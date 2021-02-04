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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше

11:40 04.02.2021 |

Политика

 Автор: Милан Лелич

Введение санкций против телеканалов "112", ZIK и NewsOne - безусловно, самое громкое событие политической недели, если не всего начала 2021 года. О юридической составляющей, а также политических мотивах и последствиях президентского решения - в материале РБК-Украина.

Указ Владимира Зеленского, вводящий в силу санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов, застал украинский политикум и медиа-сообщество врасплох. Ведь каких-то очевидных поводов для такого резкого шага накануне не случилось. Примечательно и то, что власть сумела сохранить свое решение в тайне, хотя только в состав СНБО, который и принял решение о санкциях, входит без малого два десятка человек.

Вышли на след

Как сообщают источники РБК-Украина, непосредственным основанием для введения санкций против Козака стала его возможная причастность к незаконной торговле углем из ОРДЛО.

Тройка его телеканалов, по тем же данным, частично финансируется через российскую компанию "Торговый дом "Донские угли", которая работает на территории оккупированного Донбасса. Естественно, вне рамок украинского законодательства. По информации издания, в связи с этим фактом возбудили отдельное уголовное производство.

Кроме того, по открытым источникам можно проследить связь между ООО "Донские угли" и женой Виктора Медведчука, Оксаной Марченко - через цепочку связанных физлиц и компаний.

Под санкции попали различные активы Козака, в том числе и самолеты, на которых он и Медведчук регулярно летали в Россию. Но больше всего шума наделала фактическая блокировка телеканалов "112", ZIK и NewsOne, которые в обиходе называют "каналами Медведчука", по имени главы политсовета партии ОПЗЖ.

Отдельные провайдеры начали отключать эти каналы буквально сразу же после обнародования указа о санкциях. После чего они перешли на вещание на своих YouTube-страницах. Но Министерство культуры и информационной политики собирается обратиться к Youtube с призывом эти страницы заблокировать.

Сразу после появления президентского указа о санкциях в медиа начались активные дискуссии о его юридической чистоте. В частности, о том, может ли Украина в принципе вводить санкции против своего же гражданина.

Ведь по идее, санкции - это инструмент, применяемый против иностранных граждан и компаний, к которым национальному правосудию трудно или вовсе не возможно добраться.

Такую аргументацию, в частности, использовал глава Верховной рады Дмитрий Разумков. Он оказался единственным из членов СНБО, который воздержался при голосовании за введение санкций, остальные поддержали это решение. Но опрошенные РБК-Украина юристы отметили, что возможность введения санкций против своих граждан все же есть.

"Несмотря на то, что в законе четко не прописано, что санкции могут применяться к украинцам, прямого запрета это делать в нем также нет", - сказала изданию юрист Stron legal services Марина Хеленюк. По ее словам, санкции можно вводить против тех граждан страны, которые создают угрозу национальной безопасности или способствуют террористической деятельности.

И такие прецеденты уже бывали. Как и попытки оспорить введенные санкции в суде - но безуспешно. "На данный момент нет прецедентов разблокирования активов, на которые наложены санкции, в судебном порядке", - констатировала Хеленюк.

В свою очередь, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Ирина Смитюх отметила, что обжаловать указы президента можно в Верховном суде, в составе коллегии Кассационного административного суда. В то же время, по ее словам, практика обжалования гражданами Украины (и зарегистрированными в Украине юрлицами) введенных против них санкций не сформирована.

Защитники трех заблокированных каналов указывали и на то, что санкции предусматривают остановку лицензий на вещание - в обход судов и регулирующего органа, Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В самом Нацсовете уже заявили, что без судебного решения аннулировать лицензии не будут.

"Фактически, лицензии сейчас заморожены. И пока непонятно, что именно будет сейчас делать Нацсовет", - сказал РБК-Украина руководитель юридического отдела Института массовой информации Роман Головенко.

По его словам, закон о санкциях в его текущей редакции не очень стыкуется с законом о телевидении и радиовещании, и процедуры лишения лицензий должны быть прописаны гораздо детальнее.

По сути, санкции предусматривают полную заморозку хозяйственной деятельности трех каналов, вплоть до выплаты зарплат и счетов за электроэнергию. А в таких условиях - без официальных проплат - ни один телеканал существовать не может, отметил Головенко.

Достаточно проблематичным он считает и популярный в Украине метод ухода компаний от ответственности - через оперативную смену собственника и похожие манипуляции.

Мотивы и последствия

Официально озвученная причина введенных санкций - борьба против пророссийской пропаганды и дезинформации, которая угрожает украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Впрочем, по информации РБК-Украина, свою роль сыграли и другие факторы. В частности, история с тарифными протестами, активную роль в которых сыграла ОПЗЖ, прежде всего, ориентированное на Медведчука крыло партии.

Другой эпизод - это так и неудавшаяся попытка освободить нескольких украинских граждан из ОРДЛО, в обход Минской ТКГ и прочих официальных каналов, напрямую через Медведчука. Как уверяет собеседник издания, это сильно задело лично Зеленского, который всегда называл тему обмена одним из своих приоритетов.

В СМИ и соцсетях очень популярной стала версия о том, что за всей историей с санкциями стоит официальный Вашингтон. Однако собеседники РБК-Украина в различных органах власти не подтверждают того, что Белый дом был непосредственно причастен к происходящему.

"На самом деле, в случае с США повестка давным-давно известна, без всяких специальных переговоров, все же на поверхности: проводите реформы, укрепляйте антикоррупционные органы, боритесь с российским влиянием и т.д. Словом, если вы хотите, чтобы мы вам помогали, то делайте что-то и сами", - сказал собеседник в окружении Зеленского.

В то же время он отрицает версию о том, что на введение санкций серьезно повлияли последние рейтинги, которые показывают дальнейшее снижение популярности "Слуги народа" и напротив - рост поддержки ОПЗЖ. По данным источника, переток голосов от СН к ОПЗЖ уже фактически закончен. И сейчас президентская партия якобы теряет электорат уже с другой стороны - в пользу проукраинских партий.

И благодаря столь резкому шагу, как введение санкций, в СН рассчитывают удержать за собой проукраинского избирателя. И заодно "откусить" небольшой процент у "Голоса", УДАРа и партии экс-премьера Владимира Гройсмана.

В целом, санкционный указ Зеленского прямо или косвенно задел интересы многих участников политического процесса.

Так, Виктор Медведчук и ориентирующаяся на него часть ОПЗЖ потеряли значительную часть своего медиа-ресурса. Зато явно усилила свои внутрипартийные позиции группа Сергея Левочкина-Юрия Бойко, у которой нередко возникают внутренние трения с соратниками по партии.

Впрочем, собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" полагают, что в конечном счете эта история может даже консолидировать электорат ОПЗЖ, под соусом противостояния "зеленому фашизму", о котором с трибуны ВР заявил Вадим Рабинович.

Петр Порошенко и его коллеги по "Европейской солидарности" в своих комментариях не забыли напомнить о том, что указ Зеленского опирается на решение Верховной рады еще 2018 года, за которое они тогда голосовали. Но в политическом смысле позиции "ЕС" скорее пострадали.

Безусловно, ядерный электорат партии Порошенко к Зеленскому вряд ли перейдет. Однако их привычные обвинения действующего президента в заигрывании с Кремлем объективно стали менее убедительными.

Потенциально санкции могут быть своего рода "предупреждением" Игорю Коломойскому. Его отношения с центральной властью после истории с исключением из СН Александра Дубинского сложно назвать безоблачными.

А вот Ринат Ахметов оказался скорее в плюсе. Ведь часть аудитории заблокированных каналов наверняка перейдет к его "Украине 24".

Но больше всего санкционная история, конечно, повлияет на восприятие электоратом самого Зеленского. Его политическое позиционирование теперь значительно прояснилось, по крайней мере, на обозримую перспективу.

На президентскую партию это тоже повлияет, говорит собеседник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа". Атмосфера в рядах "слуг", особенно в последнее время, далека от идеальной.

"История с санкциями ускорит водораздел депутатов по идейным принципам. Пророссийская часть у нас точно в меньшинстве. И со временем они, наверное, начнут чувствовать себя изгоями и поймут, что с партией им дальше не по пути", - спрогнозировал источник. В то же время более-менее проукраински настроенная часть депутатов восприняла санкции с воодушевлением.

Депутаты от ОПЗЖ уже пообещали бороться против санкций всеми доступными методами, даже анонсировали начало процедуры импичмента Зеленского. Но во власти считают, что ситуация может обостриться только в двух сценариях.

Во-первых, если Кремль в ответ пойдет на прямую эскалацию на Донбассе. Российские пропагандисты и лично пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже успели раскритиковать решение по санкциям. В то же время особых предпосылок к обострению на фронте в СН не видят, ведь сейчас российская власть больше занята решением внутренних проблем, связанных с Алексеем Навальным и уличными протестами.

Во-вторых, атмосфера может накалиться, если ОПЗЖ сможет быстро добиться выгодных ей решений в судах, в частности, в Окружном админсуде Киева. Хотя ОАСК, по идее, вообще не должен иметь отношения к околосанкционым процессам, в СН не исключают, что иск подадут именно туда, а не в Верховный суд. И тогда под судом возможны уличные конфликты между силовым блоком ОПЗЖ и сторонниками санкций.

Впрочем, эти сценарии собеседник в руководстве СН пока считает не особо вероятными. Пока же, по его словам, нардепы от провластной партии, как и сам президент, находятся в приподнятом настроении в связи с происходящим.
 

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