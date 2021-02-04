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Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке

 Ігор Петренко / Depo.ua

Одни депутаты от "Слуги народа" собирают подписи за отставку вице-премьера Олега Уруского, другие выступают против этого. Между тем украинская оборонная сфера все глубже погружается в хаос.

За сбор подписей, предназначенных "сбить" Уруского, публично отвечает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член фракции монобольшинства Дмитрий Наталуха. На специально созванном брифинге в этот понедельник он сообщил, что уже собрано более сорока подписей "слуг", а в целом для внесения на рассмотрение парламента инициаторы отставки вице-премьера планируют собрать более ста автографов.

Свою позицию Наталуха аргументирует прежде всего неэффективностью министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а фактически - его ролью пятого колеса в телеге в системе государственных органов Украины.

Интересно, что этот вопрос стал очередным из тех, где "слуги" показывают свою разобщенность на группы по бизнес-политическим интересам "групповодов". Уже вчера с парламентской трибуны другой член фракции "Слуги народа" в Верховной Раде, Александр Качура, заявил, что инициировать отставку Олега Уруского его коллеги пока не намерены: этот вопрос будет обсуждаться внутри фракции. А сам Качура говорит, что деятельность Уруского поддерживает.

Поэтому приближается к кульминации история, вышедшая наружу с молниеносным увольнением заместителя Уруского, харьковчанина Виталия Немилостивого из-за нехорошей истории с конфликтом последнего с полицейскими, произошедшем еще перед новым годом. Уже тогда было очевидно, что роют на самом деле под шефа Немилостивого.

Напомним, вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 57-летний Олег Уруский стал 16 июля 2020-го. До этого работал в оборонном секторе: трудился в Национальном космическом агентстве Украины, Совбезе, был заместителем гендиректора "Укроборонпрома", первым заместителем министра промышленной политики (2005 год), председателем Государственного космического агентства Украины (2015). Занимался бизнесом, был владельцем компании "Авиационно-космические системы и технологии", директором инжиниринговой компании "Прогрестех-Украина".

Гусев против Уруского

По данным Телеграм-каналов (доверять которым или нет - личный выбор каждого), увольнения Уруского якобы требует назначенный 3 декабря 2020 года генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев. Те же анонимные источники сообщают, что Гусев, в отличие от Уруского, имеет доступ к президенту и возможность доносить до него ту или иную информацию. По которой могут прийти и кадровые решения.

СМИ не раз сообщали о конфликте между "Укроборонпромом" и непосредственно касающимся его деятельности министерством из-за разницы в подходах к работе отрасли. Так же в заявлениях некоторых политиков говорилось о неэффективности министерства стратегических отраслей, в котором за четыре месяца после создания работали ... семь человек, включая министра. Намекали недоброжелатели Уруского и на попытки определенных лиц "под эгидой" новосозданного министерства взять на себя контроль над рядом стратегических предприятий. Ни официальных подтверждений, ни опровержений этих заявлений так и не было.

Несмотря на это, противостояние в оборонной отрасли все-таки существует, и оно должно в конце концов разрешиться. Предыдущий руководитель государственного оборонного концерна Айварас Абромавичус декларировал реформы в "Укроборонпроме", но по факту этот процесс продвигался крайне медленно, в том числе, по данным источников в отрасли, не только из-за неумения реформаторов показывать результат, но и из-за скрытого саботажа.

А в конфликте заявлений двух членов фракции "Слуги народа" мы видим своеобразное отражение борьбы различных групп за сохранение/увольнение Олега Уруского. Между прочим, Гусев не скрывает дружеских отношений с главой фракции "слуг" в Раде Давидом Арахамией: они вместе работали в "Волонтерском десанте" Минобороны в первые годы войны на Донбассе.

Хомчак против Тарана

Но не карьера Олега Уруского на самом деле имеет значение для страны. Все хуже: оборона страны в целом у нас становится средой скандалов и пиар-акций на взаимное уничтожение должностных лиц различной высоты сиденья. Не укладывается в голове, но в воюющей стране министр обороны (Андрей Таран) и главнокомандующий Вооруженными силами (Руслан Хомчак) не общаются и даже не здороваются. Более того, конфликт между генералами вышел в судебную плоскость: Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, командующий Воздушными силами Сергей Дроздов и бывший командующий Медицинскими силами Игорь Хоменко подали пять исков против министра обороны Тарана. Говорят и о близкой отставке Тарана, на место которого уже называют кандидатов, в том числе и известного депутата от "слуг" Ирину Верещук. Все эти "пиар-маневры" точно не добавляют нашей стране моральной стойкости и не повышают способность обороняться от врага.

Здесь еще и с оборонной промышленностью власть разобраться не может. Очень специфические сообщения появляются на официальных сайтах государственных учреждений. Если ранее сообщалось гораздо больше позитивных новостей о новых разработках военной техники, о том, сколько вооружения и оборудования передали военным, то сейчас первые лица области катаются по военным предприятиям, делают напряженные и вдумчивые лица для своих пресс-служб, то есть занимаются рекламой себя любимых и таким образом пытаются защититься от атак конкурентов. А реального позитива, так нужного Украине, - все меньше.

Что касается судьбы главы министерства стратегических отраслей промышленности, то можно предположить, что кадровые новости услышим (или нет, если вице-премьера все же оставят в должности) после февральского заседания Совета нацбезопасности и обороны, на которое президент Зеленский на днях поручил вынести вопрос реформы концерна "Укроборонпром".

Возможны и решения о видоизменениях функционала этого министерства, который частично пересекается с функциями того же "Укроборонпрома", и непонятно, кто кому здесь главный. Ключевая проблема, которую нужно решить, в том, что министерство должно получить набор четких функций, а оборонная отрасль - увидеть систему субординации и прекратить взаимную войну. Иначе руководителей госконцерна и Минстратегических отраслей и дальше будут менять, как перчатки. Что касается конфликта генералов, здесь страна должна услышать слово главнокомандующего, которым, напомним, является президент. Ведь война всех против всех меняет повестку дня во всей военной тематике. И это точно не то, что сейчас нам нужно.
 

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