Курс доллара на межбанке провалился ниже 28,0 грн/$

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

3 февраля курс доллара на межбанке провалился на 10 копеек и оказался на 27,95-27,96 грн/$. Был пробит психологический минимум в 28,0 грн/$. В кассах снижение оказалось не столь существенным: средний курс на продаже людям опустился на 3-7 копеек. К вечеру средние наличные курсы оказались в таких диапазонах:

* 28,05-28,17 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,95 грн/$ - на покупке.

Банкиры сообщили о росте спроса на американскую валюту в регионах, но при этом уверяют, что он остается небольшим.

На межбанке большой активности не наблюдалось. Объем торгов на площадке Bloomberg оказался ровно таким же, как и вчера - $124 млн.

День начинался еще довольно высокими показателями - на 28,04-28,06 грн/$, но к полудню рынок пробил уровень 28,0 грн/$ и сразу вышел на 27,97-27,98 грн/$. После этого движение было более медленным - на 1-2 копейки. К финишу торгов межбанк закрепился на 27,95-27,96 грн/$.

"Штурм уровня 28,0 грн/$ удался, рынок быстро и активно пробил психологическую отметку в ожиданиях ревальвации. Покупатели были явно в меньшинстве и не смогли противостоять продавцам", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Многие ждали, что Нацбанк выйдет покупать доллар на уровне 28,0 грн/$ и остановит таким образом укрепление гривны. Однако этого не произошло.

Из продавцов доллара сегодня выделяли госбанки и экспортеров, продажи иностранцев назвали совсем небольшими.

"Импортеры подкупали доллар постепенно, но не очень активно. Ощущались валютные покупки банков, которые закрывали свои валютные позиции. Вообще банки стали активнее торговать в две стороны (на покупке/продаже), то есть зарабатывать на спекулятивных сделках", - объяснил расклад на торгах финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Были опасения, что на настроениях валютного рынка скажутся скандал с закрытием трех телеканалов, однако этого не случилось.

"Ситуация с закрытием телеканалов не оказывала влияния на рынке. Речь не идет о существенных объемах покупки/продажи валюты или гривны, связанных с указанными каналами или лицами. Вот когда российский и западный бизнес в 2014 году на растущих рисках уходил с рынка и выводили капиталы - там было движение. Сейчас оно не ощущается", - заверил Андрей Шевчишин.

Главный фактор, который обсуждают на межбанке, - завод иностранных капиталов под покупку ОВГЗ. На следующей неделе ожидают размещения сразу 6 выпусков новых гособлигаций. Эта информация предварительная и пока не подтверждена заявкой Минфина. Потому казначеи гадают, сколько валюты под них заведут нерезиденты.

"По предварительной информации, на вчерашнем размещении общим объемом 5,3 млрд грн иностранцы взяли гривневых ОВГЗ где-то на 2,5 млрд грн, то есть около половины бумаг. Думаю, они продолжат интересоваться новыми размещениями", - считает Василий Невмержицкий.

Важным моментом для нерезидентов является сотрудничество Украины с МВФ, поэтому они будут изучать новости по этой теме. Ну и, конечно, продолжат следить за изменениями условий размещений гособлигаций нашим Минфином: ставки, лимиты, сроки.

"Ситуация с МВФ все еще шаткая. Переговоры идут. Полагаю, что выйдем к общему знаменателю. Но еще рано. К марту, может быть. Возможно, после крупной выплаты 12 марта", - считает Андрей Шевчишин.

Как ранее писала "Страна", 1 февраля Украина заплатила МВФ по старым кредитам $70,9 млн, а следующий платеж будет завтра (4 февраля) - на $139,6 млн. Суммы не очень большие.

Всего наша страна должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году $1,6 млрд грн. Пики погашений приходятся на март и сентябрь:

* 12 и 16 марта - совокупно $497,3 млн;

* 13 и 16 сентября - совокупно $497,3 млн.

При этом, напомним, Нацбанк сообщил, что Украина рассчитывает получить в этом году новых кредитных траншей от МВФ на общую сумму $2,2 млрд грн. Миссия Фонда с начала января работает с нашим правительством и НБУ и продлила свою работу. Однако итоговое заключение МВФ до сих пор не прозвучало. Позитивные заявления о продуктивной работе делают исключительно украинские чиновники. Хотя известно, что иностранцы, принимающие решения о вложениях в наши ОВГЗ, ждут заключения из Вашингтона.

На завтра, 4 февраля, казначеи прогнозируют открытие межбанка снижением до 27,94-27,95 грн/$. Однако эксперты не исключают возврата котировок к старому психологическому уровню.

"По идее, котировки должны откатится обратно к 28,0 грн/$. Если удержимся ниже до конца недели, будем развивать движение ниже 28,0 грн/$, в сезонном ревальвационном цикле", - считает Шевчишин.