Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего / Depo.ua

Решение о блокировке трех телеканалов из "пула Медведчука" готовилось в режиме особой секретности. Ему предшествовал ряд других событий. Теперь главный вопрос, какими будут следующие действия власти и удастся ли опальным медиа возобновить вещание.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять мотивы людей, принимавших решение о закрытии каналов "112", NewsOne и ZiK. Вчерашнее решение готовилось в абсолютной секретности от большинства членов СНБО и даже ближайшего окружения президента. Утечки информации удалось избежать, и в этом большая заслуга СБУ и ее председателя Ивана Баканова.

Этой истории предшествовало несколько важных моментов.

1. Похоже, у Зеленского утвердили стратегию его переизбрания под условным названием "референдум по изменению Конституции". И убедили, что победить он сможет при поддержке Штатов. В то же время самой большой угрозой для президентского референдума является референдум от Медведчука, который и пиарили бы сейчас заблокированные каналы. То есть мотивация власти, скорее всего, именно в этом, а не в пророссийскости этих каналов. Промежуточной важной точкой в стратегии должен быть бенефис Зеленского 24 августа, на 30-летие Независимости. Сейчас вся наша дипломатия работает над тем, чтобы обеспечить максимальное присутствие мировых лидеров на этом событии.

2. Заявление президента относительно закона о локализации, которое ложится в русло негативных рефлексий относительно локализации от "антикоррупционеров-реформаторов".

3. Состоялась жесткая ссора с Китаем из-за "Мотор Сичи". Мало кто говорит, что руководитель китайской компании-инвестора - племянник пятого по значению человека в Китае. Его дядя - руководитель министерства госбезопасности КНР. Эта ссора будет иметь очень серьезные экономические последствия для Украины, включая квазисанкционную политику Китая.

4. Разговор главы нашего МИД Дмитрия Кулебы с новым главой Госдепа Энтони Блинкеном. Разговор условно можно разделить на две части: первая - Блинкен заявил о поддержке Украины Белым домом и о продлении помощи нашему государству, в том числе летальным оружием; вторая часть - от нас требуют завершения судебной реформы, реальных действий в антикоррупционной политике и реальных действий в экономической политике. Читай - смены правительства.

Юридический аспект запрета "каналов Медведчука"

У нас очень размытый закон о санкциях. Согласно ему, применить персональные санкции в отношении резидента Украины, который находится на территории Украины, практически невозможно. Поэтому нам, очевидно, в ближайшее время следует ждать решения Окружного суда столицы о незаконности указа президента. А при заблокированном Конституционном Суде (КСУ фактически заблокирован после другого указа Зеленского - об отстранении председателя суда Александра Тупицкого) мы получим серьезную юридическую коллизию, которая приведет к достаточно сложным последствиям. Все это будет происходить еще и вокруг турбулентности в антикоррупционных органах. Стоит вспомнить того же полулегитимного директора НАБУ Артема Сытника.

В конце концов мы окажемся в ситуации, когда в ручном режиме будут приниматься полузаконные решения по всем фронтам: от блокирования решений государственных органов власти до каких-то непонятных вещей, связанных с коррупционными действиями.

Во всей этой истории у Зеленского не проводят параллелей с Порошенко, а они в том, что "антикоррупционеры" и разного рода общественные активисты будут продолжать пинать президента за малейшие ошибки. То есть лояльными к Зеленскому все эти деятеля не будут даже после закрытия "каналов Медведчука".

Что будет делать Медведчук

Даже если ОАСК примет решение в пользу закрытых президентским указом телеканалов, некоторое время их все равно будут блокировать. Поэтому можно предположить активизацию владельцев "112", NewsOne и ZiK по получению лицензий на спутниковое вещание. Блокировка эфиров - огромный удар по покрытию и возможностям, однако если через месяц-два им удастся возобновить вещание, то к старым показателям они смогут вернуться в течение нескольких месяцев.

Следующий момент: можно ожидать активизации сливов компромата относительно "коррупционной" деятельности команды Зеленского. Через соцсети, всевозможных блогеров и т. д. Параллельно россияне через некоторое время начнут нагнетать ситуацию на востоке и блокировать ряд важных для Украины экспортных позиций в РФ. А главное - теперь можно безошибочно утверждать, что ОПЗЖ в ближайшее время инициирует свой референдум. И вокруг этого начнется много конфликтов.

Кстати, здесь стоит обратить внимание, кто выигрывает от блокировки подсанкционных медиа-ресурсов. Прежде всего - три новостных канала: "НАШ" и "Украина 24", куда перейдет значительная часть зрителей закрытых каналов, и "Прямой", который также заберет себе часть зрительской аудитории.

Почему Шмыгалю стоит бояться заблокированных каналов

Чтобы перебить тему блокировки каналов, необходима другая, еще более громкая. Например, смена правительства. В четверг снова на голосование парламента вносится кандидатура Юрия Витренко, с третьего раза за его назначение вице-премьером - министром энергетики, скорее всего, проголосуют. СМИ много пишут, что депутатов для этого будут стимулировать. А Витренко якобы рассматривают на замену нынешнему премьеру Денису Шмыгалю.

Впрочем, в долгосрочной перспективе перезапуск правительства ничего Зеленскому не даст. А вот тактически на время это сможет снять тему блокировки "каналов Медведчука" с первых позиций политической повестки дня.