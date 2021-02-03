Финансовые новости
- |
- 03.02.21
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
13:41 03.02.2021 |
Решение о блокировке трех телеканалов из "пула Медведчука" готовилось в режиме особой секретности. Ему предшествовал ряд других событий. Теперь главный вопрос, какими будут следующие действия власти и удастся ли опальным медиа возобновить вещание.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять мотивы людей, принимавших решение о закрытии каналов "112", NewsOne и ZiK. Вчерашнее решение готовилось в абсолютной секретности от большинства членов СНБО и даже ближайшего окружения президента. Утечки информации удалось избежать, и в этом большая заслуга СБУ и ее председателя Ивана Баканова.
Этой истории предшествовало несколько важных моментов.
1. Похоже, у Зеленского утвердили стратегию его переизбрания под условным названием "референдум по изменению Конституции". И убедили, что победить он сможет при поддержке Штатов. В то же время самой большой угрозой для президентского референдума является референдум от Медведчука, который и пиарили бы сейчас заблокированные каналы. То есть мотивация власти, скорее всего, именно в этом, а не в пророссийскости этих каналов. Промежуточной важной точкой в стратегии должен быть бенефис Зеленского 24 августа, на 30-летие Независимости. Сейчас вся наша дипломатия работает над тем, чтобы обеспечить максимальное присутствие мировых лидеров на этом событии.
2. Заявление президента относительно закона о локализации, которое ложится в русло негативных рефлексий относительно локализации от "антикоррупционеров-реформаторов".
3. Состоялась жесткая ссора с Китаем из-за "Мотор Сичи". Мало кто говорит, что руководитель китайской компании-инвестора - племянник пятого по значению человека в Китае. Его дядя - руководитель министерства госбезопасности КНР. Эта ссора будет иметь очень серьезные экономические последствия для Украины, включая квазисанкционную политику Китая.
4. Разговор главы нашего МИД Дмитрия Кулебы с новым главой Госдепа Энтони Блинкеном. Разговор условно можно разделить на две части: первая - Блинкен заявил о поддержке Украины Белым домом и о продлении помощи нашему государству, в том числе летальным оружием; вторая часть - от нас требуют завершения судебной реформы, реальных действий в антикоррупционной политике и реальных действий в экономической политике. Читай - смены правительства.
Юридический аспект запрета "каналов Медведчука"
У нас очень размытый закон о санкциях. Согласно ему, применить персональные санкции в отношении резидента Украины, который находится на территории Украины, практически невозможно. Поэтому нам, очевидно, в ближайшее время следует ждать решения Окружного суда столицы о незаконности указа президента. А при заблокированном Конституционном Суде (КСУ фактически заблокирован после другого указа Зеленского - об отстранении председателя суда Александра Тупицкого) мы получим серьезную юридическую коллизию, которая приведет к достаточно сложным последствиям. Все это будет происходить еще и вокруг турбулентности в антикоррупционных органах. Стоит вспомнить того же полулегитимного директора НАБУ Артема Сытника.
В конце концов мы окажемся в ситуации, когда в ручном режиме будут приниматься полузаконные решения по всем фронтам: от блокирования решений государственных органов власти до каких-то непонятных вещей, связанных с коррупционными действиями.
Во всей этой истории у Зеленского не проводят параллелей с Порошенко, а они в том, что "антикоррупционеры" и разного рода общественные активисты будут продолжать пинать президента за малейшие ошибки. То есть лояльными к Зеленскому все эти деятеля не будут даже после закрытия "каналов Медведчука".
Что будет делать Медведчук
Даже если ОАСК примет решение в пользу закрытых президентским указом телеканалов, некоторое время их все равно будут блокировать. Поэтому можно предположить активизацию владельцев "112", NewsOne и ZiK по получению лицензий на спутниковое вещание. Блокировка эфиров - огромный удар по покрытию и возможностям, однако если через месяц-два им удастся возобновить вещание, то к старым показателям они смогут вернуться в течение нескольких месяцев.
Следующий момент: можно ожидать активизации сливов компромата относительно "коррупционной" деятельности команды Зеленского. Через соцсети, всевозможных блогеров и т. д. Параллельно россияне через некоторое время начнут нагнетать ситуацию на востоке и блокировать ряд важных для Украины экспортных позиций в РФ. А главное - теперь можно безошибочно утверждать, что ОПЗЖ в ближайшее время инициирует свой референдум. И вокруг этого начнется много конфликтов.
Кстати, здесь стоит обратить внимание, кто выигрывает от блокировки подсанкционных медиа-ресурсов. Прежде всего - три новостных канала: "НАШ" и "Украина 24", куда перейдет значительная часть зрителей закрытых каналов, и "Прямой", который также заберет себе часть зрительской аудитории.
Почему Шмыгалю стоит бояться заблокированных каналов
Чтобы перебить тему блокировки каналов, необходима другая, еще более громкая. Например, смена правительства. В четверг снова на голосование парламента вносится кандидатура Юрия Витренко, с третьего раза за его назначение вице-премьером - министром энергетики, скорее всего, проголосуют. СМИ много пишут, что депутатов для этого будут стимулировать. А Витренко якобы рассматривают на замену нынешнему премьеру Денису Шмыгалю.
Впрочем, в долгосрочной перспективе перезапуск правительства ничего Зеленскому не даст. А вот тактически на время это сможет снять тему блокировки "каналов Медведчука" с первых позиций политической повестки дня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
|Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK
|Новая коалиция: Почему у Тимошенко со «слугами» все может закончиться как с «Партией регионов»
|Разочарование Запада: Почему Кулебе пришлось оправдывать Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Полтора миллиарда непонятно кому: Почему компенсация стоимости электроэнергии может оказаться пшиком
|«Слуги» выгнали Дубинского: Что это изменит в Украине, монобольшинстве и его жизни
|Опреснение воды в Крыму: как дорого оно обойдется России и крымчанам?
|«Байден, почему мы не в НАТО»: Чем обращение Зеленского к лидеру США угрожает Украине
|Доллар тянут к 28,0 грн/$, а с привлечением денег под ОВГЗ непонятная ситуация
|Странный план «Б» Зеленского. Почему Кравчук заговорил о референдуме по Донбассу и Крыму
Это интересно
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию
|General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле
|Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов
|Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster
|В Google Картах для Android появился режим разделённого экрана для удобного просмотра улиц