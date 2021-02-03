Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому

Юрий Вишневский / Деловая столица

На Банковой и под куполом Верховной Рады одна из главных тем кулуарных обсуждений - амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова уйти в самостоятельное политическое плавание. И поводы для таких разговоров появляются чуть ли не каждый день.

Сам спикер подлил масла в огонь своим видеороликом, который вызвал едкую критику в соцсетях. Записали его еще в прошлом году, когда не было снега. Но выпустил его Разумков только утром 1 февраля, украсив им свою новую публичную страницу в Facebook и приурочив все это к началу пятой сессии нынешней Верховной Рады. Название ролика «Начинаем работать!» снискало много насмешек. Типа, а что, предыдущие четыре сессии парламент бездельничал?

Впрочем, наибольшую угрозу на Банковой видят не в саморекламе спикера, а в его самостоятельном политическом позиционировании, когда он публично идет наперекор линии Владимира Зеленского. Достаточно вспомнить, как он демонстративно заявлял об отказе поддержать Юрия Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики. Причем с такими заявлениями Разумов выступал перед обеими попытками провести кандидатуру Витренко через парламент. И обе эти попытки - 17 декабря и 28 января - провалились.

Еще один показательный пример - на брифинге 1 февраля Разумков выступил против референдума по Крыму и Донбассу, о необходимости которого накануне заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. А утром 2 февраля, открывая пятую сессию нынешней Верховной Рады, спикер подчеркнул, что депутатам необходимо сконцентрировать внимание на урегулировании тарифного кризиса, чтобы защитить наименее защищенные слои населения.

Проблема 5%

Словом, Разумков свои амбиции демонстрирует самыми разными способами. Но кроме амбиций нужен еще и общественный запрос, который Разумков мог бы удовлетворить. Иными словами, проблема Разумкова в том, найдутся ли хотя бы 5% избирателей, которые захотят проголосовать за него на президентских выборах и за его партию на выборах Верховной Рады. Имеются в виду не столько очередные выборы в 2024-м, сколько гипотетические внеочередные через полгода-год. Ибо ролик Разумкова, судя по всему, рассчитан именно на это.

Вопрос стоит именно о 5% потому, что именно таков проходной барьер в парламент для партий. Пока у политика рейтинг ниже 5%, он сам ищет спонсоров. И в свою команду он может привлечь разве что каких-то маргиналов. А когда рейтинг поднимается выше 5% - уже спонсоры начинают сами приходить к политику. И в его команду просятся более-менее приличные и/или известные люди.

Реальных президентских рейтингов Разумкова еще никто не знает. Хотя вскоре, наверное, его уже будут включать в список потенциальных кандидатов. Пока же соцопросы говорят, что более четверти респондентов до сих пор даже не имеют понятия о существовании Дмитрия Разумкова ни как политика, ни как государственного деятеля.

Кто может поставить на Разумкова

У Разумкова плохие шансы попастись на электоральном поле Петра Порошенко, Виталия Кличко, Юлии Тимошенко. Как во время Оранжевой революции, так и во время Революции достоинства Разумков был на стороне Антимайдана (хотя, конечно, его роль не была особенно яркой). С другой стороны, у Разумкова мало шансов отобрать часть электората у ОПЗЖ. Уйдя в пророссийскую нишу, он наверняка больше потеряет, чем обретет.

Поэтому единственный вариант для него - это перетягивать на себя электорат Зеленского. Точнее, даже не перетягивать, а пытаться подобрать тот электорат, который от Зеленского уже отвалился и будет отваливаться дальше.

Конечно, тут очень большое значение будет иметь партийный статус Разумкова. Если он создаст собственный политпроект, за рамками партии «Слуга народа», то высока вероятность того, что все эти потуги завершатся скромными 2%. Ибо по харизматичности и другим лидерским качествам Разумков, если честно, кажется совершенно бесперспективным.

Другое дело - если он сумеет победить во внутренней конкуренции в партии «Слуга народа». Напомним, что он возглавлял эту партию с мая по ноябрь 2019 г. И именно он привел «слуг народа» к победе на парламентских выборах 21 июля 2019 г. Собственно, именно за эти заслуги он и получил кресло спикера.

Выбор между этими вариантами, понятно, зависит не только от Разумкова, но и от Зеленского. Сейчас в окружении Зеленского нет единого мнения, что делать с Разумковым. А есть борьба двух мнений.

Одна группировка - это те люди на Банковой, которые намертво связаны с Зеленским и не имеют для себя никаких политических перспектив после него. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы любым способом продвинуть Зеленского на второй срок. А на Разумкова смотрят как на помеху, которую желательно устранить или нейтрализовать, пока она не превратилась в слишком большую угрозу.

Вторая группировка - это та часть Зе-команды, которая, как и сам Разумков, планирует политически выжить после того, как электоральная звезда Зеленского закатится. И по мере падения рейтинга нынешнего президента они все больше задумываются над поиском нового лидера. Сейчас они уговаривают Зеленского просто не трогать Разумкова и не мешать ему раскручиваться - дескать, это ведь пойдет на пользу имиджу и рейтингу всей Зе-власти. А затем они начнут (не исключено, что уже начали) уговаривать Зеленского принять схему, когда Разумков становится его преемником.

В партии «Слуга народа» и ее парламентской фракции эти настроения еще не преобладают, но уже довольно сильны. Слабость кандидатуры Разумкова компенсируется тем, что никакого более сильного варианта у партии нет. Причем не только среди членов парламентской фракции «слуг народа», но и среди членов Кабмина и глав ОГА никто не тянет на роль преемника Зеленского.

Разные источники утверждают, что у Разумкова уже появился свой штаб и своя пиар-команда. И что всю эту роскошь обеспечивают структуры Рината Ахметова. Но тут важно подчеркнуть одну деталь. Пока что речь идет о финансировании только теневого офиса в Киеве с небольшим штатом. О создании разветвленной региональной сети вопрос еще не стоит. А без этого любые самостоятельные амбиции - хоть президентские, хоть парламентские - остаются пустыми.

Так что сейчас амбиции Разумкова выглядят как хорошо упакованный товар, который даже уже начал рекламироваться. Но по-прежнему сомнительно, купят ли это люди.