Новая коалиция: Почему у Тимошенко со «слугами» все может закончиться как с «Партией регионов»

Ігор Петренко / Depo.ua

Из лагеря власти звучат намеки на возможность расширения состава большинства в Верховной Раде за счет новых членов. Об этом же говорят и потенциальные участники новой коалиции. Насколько реален такой сценарий.

После исторического заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 1 февраля, на котором из рядов "зеленых" исключали Александра Дубинского, фракционный глава Давид Арахамия в комментарии журналистам, среди прочего, намекнул на возможность создания коалиции "Слуги народа" и фракции "Батькивщина" в Раде. И хотя он тут же уточнил, что конкретных разговоров на эту тему не велось, и "потенциальное коалиционное соглашение с госпожой Тимошенко, или с какой-то другой фракцией, или партией, или группой, - это открытый диалог", но такие намеки у нас с бухты-барахты не звучат.

С одной стороны, упоминание именно о Юлии Тимошенко в этом контексте удивляет. Потому что не прошло и трех дней, как президент в своем очередном видеообращении к избирателям сравнил "отдельных депутатов" с самым быстрым существом на планете - гепардом из-за "скорости, с которой те "перекрашиваются": сначала были категорически против референдума, но, бац, вуаля, и теперь уже инициируют референдум по пяти вопросам или сколько там". Зеленский имел в виду заявления лидера "Батькивщины", которая сначала критиковала законопроект о референдуме с парламентской трибуны, а после его принятия тут же придумала свои пять вопросов на такой референдум.

На резкое изменение позиции лидера "Батькивщины" обратил внимание не только Depo.ua, но и глава государства, высказавшись в том же влоге: "Думаю, мэм "фейспалм" можно сделать официальным логотипом этой политической силы и слоган: "20 лет на рынке переобуваний".

Такие публичные насмешки - не лучшее начало переговоров о создании коалиции. Причем атакует исключительно президент: из уст Юлии Владимировны за последние недели не звучит ничего негативного в адрес персонально Зеленского или его ближайшего окружения. Виновными в "тарифном геноциде" или проблемах в противостоянии коронавирусу у этого политика и ее спикеров выходят лишь отдельные министры, и еще руководитель "Нафтогаза Украины". Но не первые лица Банковой и на это стоит обратить внимание.

Вальс с Гепардом

На этом фоне внимание СМИ привлекла переписка Тимошенко с главой президентского офиса Андреем Ермаком, которую на прошлой неделе сфотографировали журналисты прямо с телефона лидера "Батькивщины".

Стало очевидным, что Юлия Тимошенко таки поддерживает тесную связь с Банковой. Напомним некоторые другие факты, которые составляют этот пазл. Так, впервые за последние годы парламентская фракция "Батькивщина" поддержала закон о госбюджете-2021 (который перед голосованием называла антинародным). А лидер запорожской организации партии Тимошенко Александр Старух в декабре 2020 года во второй раз после десятилетнего перерыва возглавил Запорожскую облгосадминистрацию. И вообще о своем желании войти в союз с нынешней властью Юлия Владимировна открыто напоминает еще с момента избрания этой власти, то есть с середины 2019 года.

Поэтому не будем исключать, что неафишируемое сотрудничество "слуг" с "бело-сердечными" таки имеет место. Это дает право на жизнь нескольким версиям. Касаются они не только поддержки-неподдержки закона о референдуме, но и возможности ведения подковерных переговоров между упомянутыми сторонами (и, возможно, кого-то еще) по расширению состава парламентской коалиции. Информация о таких гипотетических консультациях выходит наружу пока в формате процитированного заявления Арахамии, то есть "может так, а может и нет". Но показательно, что сама Юлия Владимировна возможность перехода из оппозиции во власть подчеркнуто не возражает. В этот понедельник на соответствующий вопрос журналистов она сказала: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать". Достойна подражания готовность к самопожертвованию, особенно после слов Зеленского о гепарде...

Кстати, такое прозвище было у мэра Харькова Геннадия Кернеса - Гепа - это сокращенно от "Гепард". Правда его так назвали не за манеру быстро приспосабливаться к новым политическим реалиям, а из-за умения очень быстро бегать от милиции в молодые годы.

Юлия Владимировна в очередной раз демонстрирует умение не обращать внимание на насмешки. Вспомнить хотя бы "Московскую кукушку" из уст Олега Ляшко. Прошло время и они уже мило общаются за столиком в кафе. Как оказалось, с определенными целями.

Но вернемся к сотрудничеству со "слугами". Сегодня СМИ обнародовали новые заявления лидеров ее команды. Член парламента от этой партии Сергей Соболев заявил журналистам в Раде, что "Батькивщина" предлагает "Слуге народа" утвердить общую программу и голосовать по ней. "Ситуативные голосования, которые происходят, по целому ряду даже очень принципиальных вопросов, приводят к тому, что сегодняшнего монобольшинства уже не существует. Все голосования последних месяцев происходят при очень редком исключении и только благодаря голосам других фракций или групп. Мы считаем, что это абсолютно неправильная ситуация... Поэтому наше предложение абсолютно четкое: кто готов, мы предлагаем утвердить ключевые программные моменты и согласно ним должны проходить голосования в парламенте, а не временно, учитывая те или иные интересы Украины", - говорит Соболев.

С ответной реакцией власть не спешит - по крайней мере публично. С новой порцией намеков выступил в кулуарах парламента еще один руководитель "слуг", председатель партии власти Александр Корниенко. "Весна наступает, почки распускаются, природа обновляется, кровь движется быстрее. Бывают такие весенние процессы. Я рад, что и в политике они начались", - сказал он на вопрос о коалиции в Верховной Раде между "Батькивщиной" и "Слугой народа".

Закроем глаза на то, что анонсировал весну Корниенко несколько преждевременно (синоптики обещают возвращение морозов, все кроме сурка Тимки Третьего), а обратим внимание на слова депутата о необходимости "еще на берегу" согласовать позицию по многим вопросам. "Нам надо определиться, что мы танцуем - вальс, или танго, или сальсу, или контемпорари, или вообще пробежку делаем", - сказал председатель партии "слуг", констатировав большое количество идеологических разногласий у его политсилы с "Батькивщиной": "Она предлагает продавать газ по три гривны, а мы предлагаем рынок газа, она против продажи земли - мы за".

Чем закончится для партий сотрудничество с "Батькивщиной"

Осторожность представителей власти можно объяснить знанием исторических закономерностей новейшего времени. А они таковы, что ни одна коалиция с участием политической силы красно-белых цветов не завершилась успешно для политических партнеров Юлии Владимировны. В феврале 2016-го фракция "Батькивщина" покинула тогдашнюю коалицию в Раде, в которую входили также Блок Петра Порошенко, "Народный фронт" и "Самопомощь". Ранее, в 2009 году, ЮВТ собиралась создать "широкую коалицию" с Партией регионов и разделить власть в стране на двоих, но эти планы сорвались. А реплика "Пропало все" стала мемом. Перед тем, начиная с 2005 года, Юлия Владимировна повоевала с союзниками из "Нашей Украины" Виктора Ющенко - в конце концов в 2008-м эта коалиция развалилась, а сам тогдашний президент возложил ответственность за развал на премьера Тимошенко.

"Слуги", которые хоть и испытывают большие проблемы с поиском 226 голосов даже на принципиально важные для Банковой решения, вряд ли горят желанием объединяться с опытной участницей. Поэтому их переговоры о принципах коалиции могут и провалиться. Возможно, своеобразным буфером для смягчения отношений позовут кого-то третьего. В этом контексте называют депутатскую группу "Доверие", которая вот уже как год подголосовывает "слугам" своими 20 карточками. Но есть юридический нюанс: участниками коалиции могут быть только депутатские фракции и их члены, а не депгруппы. Поэтому "Доверие" и далее может голосовать и получать за это разные бонусы, но делать это за пределами парламентского большинства.

И наконец, что потребует Юлия Тимошенко за свое участие в большинстве? Должность премьера - вряд ли, хотя об этом и ходят разговоры. Точно будет просить кресла нескольких министров, глав госслужб и ОГА. А зачем такая коалиция Зеленскому? Она может пригодиться в случае распада нынешнего большинства и выхода из нее людей Игоря Коломойского. А именно сейчас, как заявляют ведущие "слуги", это маловероятно. Поэтому переговоры о коалиции "слуг" с Тимошенко могут завершиться тем или иным результатом значительно позже, чем наступит обещанная Корниенко весна.