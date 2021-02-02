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Разочарование Запада: Почему Кулебе пришлось оправдывать Зеленского
17:41 02.02.2021 |
После масштабного полета фантазии Владимира Зеленского, озвученного перед многочисленной американской аудиторией, вчера министру иностранных дел Кулебе пришлось деликатно объяснять вашингтонским коллегам, что "президент не то имел в виду".
Вчерашний разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном формально получился непродолжительным. А информация о нем со стороны американского ведомства вообще умещается в двух абзацах.
Этот разговор вполне можно было бы рассматривать как жест политической вежливости между двумя чиновниками, один из которых неделю на должности и стремится пообщаться с иностранными коллегами, чтобы подтвердить преемственность внешнеполитической линии США.
Впрочем, тот факт, что Кулеба уже приветствовал Блинкена, а также целый ряд сопутствующих обстоятельств заставляют предположить, что вчерашний разговор не был пустой формальностью. А непродолжительность пресс-релиза является результатом нежелания сторон выносить все подробности наружу.
Ведь разговор Кулебы с Блинкеном произошел буквально через сутки после того, как вышла в эфир программа Axios, с журналистами которой президент Зеленский поговорил о своем видении украинско-американских отношений. О некоторых подробностях того причудливого разговора Depo.ua уже писал. Ключевыми тезисами украинского президента были заявления о необходимости участия США в "нормандском формате", о необходимости принять Украину в НАТО еще в период президентства Байдена, и так далее.
А второе "абсолютно случайное" совпадение заключается в том, что буквально через час после разговора с Блинкеном в эфир - правда, уже на украинскую "Свободу слова" - отправился и Кулеба.
Там он рассказывал о невозможности участия США в нормандском формате. Не потому, что "в США не беспокоятся об Украине", а из-за необходимости получить согласие на расширение круга участников от всех заинтересованных сторон. На что Россия, конечно, не согласится.
Кроме того, Кулеба напоминал всем зрителям программы, что США и без того "принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма".
Проще говоря, министру иностранных дел приходилось очень дипломатично объяснять - сначала американскому коллеге, а затем украинской публике - что заявления Зеленского с требованиями существенно увеличить влияние США на украинское геополитическое положение были частью разговорного жанра, а не какими-то там дипломатическими ультиматумами. И что воспринимать их слишком серьезно не стоит.
А другая тема, которая просочилась даже в официальный пресс-релиз разговора между Блинкеном и Кулебой, заключалась в том, что американский дипломат напомнил о необходимости сохранять прогресс в борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права и экономических реформ. Исключительно для обеспечения светлого и цветущего будущего для всех украинцев.
Опять таки, наверное из-за стечения обстоятельств, о необходимости бороться с коррупцией вчера заявил и другой дипломат, посол Франции в Украине Этьен де Понсен, в интервью украинским СМИ. Только, в отличие от Блинкена, он был еще менее дипломатичен - и говорил о глубоком разочаровании состоянием борьбы с коррупцией в Украине. Которое испытывают, по словам де Понсена, не только во Франции, но и во всех странах "большой семерки". Как-то так случилось, что эти заявления звучат именно тогда, когда в Украине работает миссия МВФ по первому пересмотру программы Stand-by. А украинские чиновники в эти дни выражают надежду на получение в этом году трех траншей от МВФ на сумму более 2 миллиардов долларов.
Все это вместе выглядит как достаточно прозрачный намек на консолидированную позицию Запада: украинской власти надо сосредоточиться не только на поисках внешней поддержки, но и на мобилизации внутренних резервов страны.
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