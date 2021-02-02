Виталий Портников: Зеленскому будет недостаточно «сделать вид»

Виталий Портников / Espreso.tv

В комментарии руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии об исключении из фракции его коллеги Александра Дубинского есть показательное признание: президент Зеленский призывал Дубинского выйти из фракции «хотя бы временно», чтобы не бросать тень на ее репутацию - и на репутацию самого Зеленского соответственно.

Это признание демонстрирует довольно очевидные вещи. Президент Владимир Зеленский не хотел исключения из фракции человека, которого американские институции считают участником вмешательства в избирательные процессы в США. Для него было бы гораздо удобнее, чтобы проблема растворилась, Дубинский на время ушел бы в тень, Коломойский бы не обиделся, а американцы убедились бы, что в окружении Зеленского нет токсичных персон. И при этом можно было бы продолжать руководить страной в тесном союзе с этими же самыми людьми и потешаться над американцами в духе российского коллеги Зеленского Михаила Задорного - они же тупые!

Но американцы - они не тупые, нет. И они будут требовать от Зеленского не имитации, а реальных действий, которые продемонстрируют, что недавний ставленник хищных олигархических кланов избавился от их опеки. Что решения Зеленского - это не попытки угодить Коломойскому или Ахметову, а стремление реформировать страну. Что в своем стремлении противостоять российской агрессии Зеленский думает не о том, как не обидеть Путина, а о том, как защитить Украину.

И это должны быть не просто слова. Зеленский больше не на сцене "95 квартала", хоть и не может понять разницу между этой верещащей сценой и кабинетом главы государства. Зеленский должен будет продемонстрировать полный и бесповоротный отказ от контактов с олигархами и их прихвостнями. Настоящий, не имитированный отказ - чтобы резиденту ЦРУ не было о чем докладывать начальству. Зеленский должен будет согласиться с кадровыми решениями, которые продемонстрируют цивилизованному миру, что он - вместе с реформаторами и борцами с коррупцией, с патриотами и защитниками страны, а не с соглашателями, приспособленцами и коллаборационистами. Отвратительное шоу, которое началось после избрания Зеленского президентом страны, должно смениться нормальной политической жизнью цивилизованного государства - а не того нищего бантустана без вакцин, в который Зеленский, его окружение и олигархи превращают Украину.

И если Зеленский этого не сделает - никто ему не поверит, не поможет и денег не даст. Даже если он уговорит Дубинского и Коломойского спрятаться.