Полтора миллиарда непонятно кому: Почему компенсация стоимости электроэнергии может оказаться пшиком

Антон Коломойцев / Depo.ua

Введенная властью система компенсаций для отдельных категорий потребителей электрической энергии обещает стать очередным механизмом непрозрачного распределения бюджетных средств в ручном режиме.

Когда власть попала в тарифный скандал, президентская вертикаль быстро придумала механизм, чтобы несколько смягчить удар по домохозяйствам, и реализовала схему "6,99", когда цена на газ на определенный период была установлена на этом уровне.

Но оказалось, что и удар, нанесенный по электрической составляющей потребления энергоносителей, для определенных категорий оказался не менее болезненным. Поэтому властям пришлось тушить пожар еще и в этой сфере. И первым очень смешным способом оказались обещанные в качестве компенсации тысяча гривен в месяц для тех, кто пользуется электрообогревом. Когда же до чиновников дошло, что такая мера не вызовет ничего, кроме раздражения, механизм компенсации решили усовершенствовать. Но получилось ли лучше? Давайте разбираться.

Как государство "кинуло" владельцев систем электроотопления

При том что основным источником добычи калорий для отопления помещений в Украине является природный газ, который мы получаем из различных источников, коммунальная сфера и частные лица прибегают к альтернативным способам теплообеспечения.

Так получили распространение системы, использующие для производства тепла электрическую энергию. Это может быть либо прямая система использования в качестве электрокотла, который нагревает теплоноситель и подает его в батареи. Это могут быть простые электроконвекторы, которые включаются в розетку и не требуют сложных инженерных решений. Получают все большее распространение так называемые тепловые насосы, использующие теплообмен, "добывая" тепло из земли, воды или воздуха и работающие, если примитизировать, по принципу холодильника - только в обратном режиме. Но и такие системы потребляют энергию из розетки в значительном количестве.

Бизнес, домохозяйства и коммунальная сфера активно отказываются от газа и переходят на электрическую энергию. И не только там, где нет доступа к газовой трубе или тянуть газ будет очень дорогим удовольствием, - некоторые переходит на электричество из соображений современности, безопасности, экологичности и удобства пользования.

Тем более что государство в последние годы применяло поощрительные меры для тех, кто устанавливает электроотопление. На фоне громоздкой системы газового потребления, где нужны разработка проекта, выполнение многих условий безопасности, капиталовложение в обустройство отопительных узлов, системы, основанные на электропотреблении, значительно доступнее. И одним из стимулирующих факторов была фиксация для потребителей, официально зарегистрировавших электроотопление, цены на киловатт-час в объеме до 3000 кВт-ч в отопительный период в размере 0,9 грн.

Когда же в январе нынешнего года, во время праздничных каникул, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла знаковое постановление, которым был отменен ряд предыдущих документов, в том числе предоставлявших возможность пользоваться электрической энергией по сниженным ценам, потребители почувствовали себя обманутыми. А владельцы электрокотлов - обманутыми, как говорится, с особым цинизмом.

Решением комиссии, напомним, были отменены льготы для религиозных организаций, для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС (они имели скидку в 30%), и для юрлиц, оперирующих жилыми комплексами для временно перемещенных лиц. Лишились возможности потреблять электричество по фиксированному тарифу в 0,9 грн за кВт-ч многодетные семьи и детские дома.

Это стало достаточно коварным шагом и для владельцев систем отопления на электричестве, ведь в предыдущие периоды власть и энергетики всячески поощряли потребителей переходить на электрокотлы. И льгота на первые 3000 кВт-ч была тем стимулом, благодаря которому домовладельцы вкладывались в перестройку своих систем отопления, покупку новых приборов и подключение дополнительных электрических мощностей. Теперь же их инвестиции оказываются тщетными, поскольку уже в январе они, вместо сэкономить, получат вдвое большую платежку от энергокомпании, поскольку каждый кВт-час будет стоить 1,68 грн вместо прежних 90 копеек.

Чтобы как-то минимизировать негатив и возмущение, которые вызовет подобное решение властей, правительство в рамках "антитарифной" кампании пообещало предоставить владельцам электрокотлов субсидию на сумму 1000 грн в месяц, по которую они могут обратиться в органы Министерства социальной политики. Но эта тысяча для многих является незначительным облегчением, учитывая сумму и недоработку механизма ее получения.

Какие льготы придумали для тех, кто "попал" с электричеством

Во властных кабинетах поняли, что оставление этой когорты потребителей с тысячей гривен и тарифом 1,68 за кВт-ч лишь добавит масла в огонь тарифных протестов, и решили применить временную меру компенсации. Которая и нашла отражение в принятом на днях законе о введении компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию.

Итак, группа нардепов под руководством депутата-"слуги" Андрея Геруса нашла 1 млрд 400 млн гривен в бюджете на 2021 год, которые предложили направить в качестве компенсации пользователям систем электроотопления, а также многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа, о которых также "случайно забыли" при внедрении повышенных тарифов. Эти деньги будут распределяться Министерством социальной политики по механизму, который правительство должно разработать в течение десяти дней после вступления в силу нового закона.

Казалось бы, хорошо, что спохватились и облегчили жизнь этой части пользователей, по крайней мере через субсидирование, если не через привычную льготу. Впрочем, это облегчение, которое депутаты умудрились подать, принять, отправить президенту и получить от него с подписью за один день, оказалось слишком "простым решением". Дело в том, что нардепы не нашли ничего лучшего, чем вытащить эти деньги (1 млрд 400 млн) из кейса бюджетной программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме". То есть, чтобы удовлетворить "электриков" и многодетных, просто забрали деньги у других категорий льготников.

При этом ни в самом законопроекте, ни в сопроводительной документации к законопроекту никоим образом не обосновывается, почему деньги забирают у других льготных категорий и субсидиантов, но не просчитываются последствия уменьшения расходов по этим статьям. То есть если при принятии бюджета на этот год каким-то образом просчитывалась достаточность суммы, которая будет направлена льготникам и субсидиантам, то лишение их почти полтора миллиарда гривен может создать существенную дыру в бюджете этой программы.

Ни слова в законопроекте и о том, на каком основании законодатели вышли именно на сумму 1,4 млрд грн: каким будет размер компенсации, кто и на каком основании ее получит, это будет разово или системно, полностью или частично, как эта компенсация будет коррелироваться с уже установленными льготами и субсидиями и будет ли влиять на нее уровень доходов, площадь квартиры и другие условия.

Из проекта также понятно, что он во времени ограничен лишь 2021 годом. То есть пользователи смогут получить помощь в ограниченный период времени. А что делать потребителям в 2022 году?

И это уже не говоря об абсолютной компрометации программы негазового отопления, на которую после подобных сюрпризов от государства вряд ли согласятся.

На этом фоне неопределенности относительно того, будут ли компенсировать стоимость электричества тем многодетным семьям и детским домам, которые имеют электроотопление, или всем, уже даже не стоит и вспоминать.Таким образом, на основании изложенного вся эта компенсация действительно выглядит по большей части как механизм непрозрачного распределения бюджетных средств.