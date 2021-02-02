«Слуги» выгнали Дубинского: Что это изменит в Украине, монобольшинстве и его жизни

Юрій Васильченко / Depo.ua

Эпопея с изгнанием Александра Дубинского из фракции "Слуги народа" наконец завершилась. Но закончились ли после этого проблемы у президентской политсилы?

За исключение Александра Дубинского из фракции проголосовали 198 "слуг народа", поддержали коллегу 29 депутатов, еще 19 не откликнулись. Сам подсанкционный в США нардеп пришел на заседание фракции с адвокатом (интересное ноу-хау в нашей политике) и заявил, что и для него, и для фракции это "рубикон, который мы сейчас с вами либо перейдем, либо не перейдем". Перешли. После этого Дубинский грозит врагам, что они будут "отвечать за это решение", а своих сторонников попросил остаться во фракции, чтобы "до последнего пытаться защитить президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение".

Почему Дубинского исключили из фракции

Как известно, формальным основанием для исключения Дубинского из фракции стали санкции, примененные к нему и еще шести лицам за "вмешательство в американские выборы". Впрочем, судя по комментарию председателя фракции "слуг" Давида Арахамии, к исключению Дубинского дело шло давно, а санкции стали последней каплей. Глава фракции "СН" в ВР рассказал, почему сам проголосовал за: "Во-первых, потому что он (Дубинский) не отреагировал на прямой посыл президента выйти из фракции хотя бы до того момента, чтобы решить все свои вопросы, а затем вернуться, если он не виноват, как он утверждает. Во-вторых, я - глава фракции и должен защищать своих коллег. А господин Дубинский известен по своим атаками на коллег по фракции, по парламенту, по Кабмину".

Чем будет заниматься Дубинский после исключения из фракции и что будет с монобольшинством

Прекратятся ли эти атаки после вчерашнего решения фракции? Скорее они усилятся, поскольку у изгнанника будут полностью развязаны руки. И не только у него, но и минимум у 29 "слуг", которые его поддержали. Они останутся во фракции, но вряд ли будут действовать так, как захочет Банковая. Фактически это 29 бомб замедленного действия, каждая из которых может взорваться или отдельно, спровоцировав предварительно громкий скандал, или вместе - групповым выходом из состава монобольшинства. Последний вариант вполне вероятен. Недаром Юлия Тимошенко заговорила о возможности коалиции со "слугами", а Арахамия не исключает коалицию с "Батькивщиной". Не будем здесь оценивать политические последствия такого союза для Зеленского и его команды, ведь пока это только разговоры.

Не следует забывать, что среди друзей Дубинского - преимущественно депутаты из группы влияния Игоря Коломойского. На днях экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниэл Фрид в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что американцы планируют передать нашим следственным органам данные своих расследований в отношении отдельных украинских бизнесменов. Напомним, у США больше всего претензий именно к Коломойскому. Нетрудно предсказать реакцию на такие расследования со стороны олигархических групп влияния - они будут раскалывать "слуг" как в парламенте, так и в местных советах, вызывая громкие скандалы, которые болезненно будут бить по рейтингу Зеленского и его команды.

На местах расколы могут начаться с Киевщины. Дубинский как председатель партячейки "Слуги народа" в Киевской области имел отношение к формированию местных предвыборных списков президентской политсилы. Поэтому здесь нельзя исключать демаршей местных депутатов. Но это будет не сегодня и не завтра, а только в том случае, когда эти люди увидят, что Дубинский и дальше будет атаковать бывших коллег по партии и отдельных деятелей с Банковой, и ему за это ничего не будет. Арахамия заявил: должность заместителя председателя парламентского комитета за Дубинским останется. А членство и должность в партии? Ведь как-то странно выглядит, когда депутата выгнали из парламентской фракции, но не отобрали у него руль в партийной ячейке целой области. Еще отберут? Интрига...

Открытым остается и вопрос, выгонят ли Дубинского вообще из партии "Слуга народа". С большой долей вероятности можем предположить, что это вопрос времени, если скандальный нардеп не заляжет на дно.

Что касается дальнейшей политической карьеры и даже собственного политпроекта Дубинского, о котором сейчас массово пишут Телеграм-каналы, - это также выглядит пока сомнительно. Авторы этих сообщений, видимо, не учитывают, что в судьбу политиков могут вмешаться СБУ, ГБР, НАБУ и другие заинтересованные органы.

Какой будет реакция США на изгнание Дубинского

Так же интригой остается, как воспримут исключение Дубинского заинтересованные круги в США. Сейчас друзья этого нардепа и "ватный" сегмент соцсетей акцентируют на "руке Вашингтона" в истории с исключением подсанкционного уже экс-"слуги". Мол, американцы надавили на Зеленского. Это правда, но не вся. Действительно, теперь у президента есть аргумент, который может понравиться за океаном. Но хватит ли этого, чтобы американцы забыли слова Зеленского после обнародования так называемых пленок Деркача или не требовали установить виновных в сливе этих пленок и наказания лиц, которые, по мнению США, вмешивались в их выборы? Очевидно, заклания Дубинского будет мало.

Еще один момент: и Дубинский, и масса политиков и экспертов в эфирах отечественных телеканалов рассказывают о "внешнем управлении" и критикуют власть за тесное сотрудничество с Западом. А исключение из фракции подсанкционного "слуги" только ободрило эту армию "антизападников" и "америкофобов". Наблюдая за этой антизападной вакханалией в Украине, Штаты и Евросоюз будут держать Зеленского на расстоянии.

Кого следующим выгонят из монобольшинства

И последнее, не об американцах, а о внутривидовой борьбе. Исключение Дубинского усилило позиции главы президентского офиса Андрея Ермака. Он продемонстрировал шефу, что способен влиять на фракцию "слуг", члены которой долго ерепенились, но все же согласились выгнать Дубинского. Следующим испытанием для Зе-фракции станет вопрос Николая Сольского, которого связывают с предшественником Ермака Андреем Богданом. Правда, в случае с Сольским речь идет не об исключении из фракции, а, скорее, о лишении должности председателя аграрного комитета. И если Дубинский сумел накопить много негатива к себе со стороны коллег и без американских санкций, то наказание Сольского может и не состояться. Поэтому остается интрига, настолько усилился Ермак, чтобы дважды подряд "нагнуть" монобольшинство.