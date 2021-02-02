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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар тянут к 28,0 грн/$, а с привлечением денег под ОВГЗ непонятная ситуация

23:50 01.02.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новый месяц начался на валютном межбанке с удешевления американской валюты: 1 февраля курс доллара упал на 9 копеек, и достиг 28,05-28,06 грн/$. В кассах курсы валют также уменьшились: на продаже - на 10 копеек, а на покупке - на 5. Средние курсы оказались на следующих уровнях:

* 28,11-28,25 грн/$ - на продаже;
* 27,80-28,0 грн/$ - на покупке.

Люди в основном сдают доллар, банкиры говорят о незначительных валютных покупках со стороны населения.

В начале февраля на межбанке было мало сделок: объем торгов сократился с пятничных $86 млн до $83 млн на Bloomberg. Был мизерным, и стал еще меньше.

Безналичная торговля стартовала с 28,10-28,14 грн/$, после чего быстро скатилась на 28,05-28,07 грн/$, а после и на 28,05-28,06 грн/$.

"Иностранцы понемногу продавали валюту под сделки с облигациями внутреннего госзайма, но совсем немного. Большинство сегодняшних безналичных сделок - это спекуляции. Реальных клиентов (экспортеров/импортеров) было очень мало, что неудивительно для начала месяца. Тем более после трехнедельного локдауна. Бизнес тяжело приходит в себя", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Со стороны нерезидентов небольшими валютными продажами отличились Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк. Покупателей доллара было крайне мало.

"Даже при скромном валютном предложении покупатели смогли продавить вниз курс доллара", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он также выделил фактор жесткого карантина в начале января.

"Розница после карантина только начинает активные распродажи, чтобы хоть как-то расшевелить рынок. Т.е. импортеры все-таки еще слабые и занимаются распродажей складов, а не закупкой новых товаров", - уточнил Шевчишин.

Оценивая скромные валютные продажи иностранных банков, финансисты заговорили о сокращении объемов размещений ОВГЗ. Завтра, 2 февраля, не исключается вариант с провалом продаж до 3-4 млрд грн.

"В этом году Минфин привлекал в неделю от 7,6 млрд грн до 12,3 млрд грн - это позволяло ему платить по госдолгу и финансировать текущие потребности бюджета. А на этой неделе решил ограничить размещение по 3-месячным и 12-месячным ОВГЗ на 0,5-1 млрд грн, соответственно. Чтобы удешевить новые долги и подтолкнуть иностранцев к покупкам бумаг на 2-3 года, которые не пользовались большим спросом. Чиновники решили рискнуть, и могут прогадать. Им могут просто не дать денег, ведь лимиты на размещение облигаций в начале года - это лотерея, можно остаться без денег. Но это их выбор, и пока сложно предсказать, чем закончится эта авантюра", - сказал "директор казначейства крупного банка.

Министерство финансов сегодня сообщило, что январь 2021 года Украина закончила с дефицитом бюджета 4,9 млрд грн, общего фонда - 10,3 млрд грн. В тоже время оно отчиталось об аккумуляции на едином казначейском счете в Госказначействе на 1 февраля 27,5 млрд грн. Это лучше прошлогоднего результата, когда на ту же дату на ЕКР было лишь 12,1 млрд грн.

Приведут ли долговые эксперименты правительства к сокращению денег в госбюджете - станет ясно достаточно скоро.

Завтра финансисты ждут удешевления доллара. Старт межбанка прогнозируют в рамках 28,04-28,07 грн/$, и допускают движение вниз.

"Можем прощупать на прочность 28 грн/$, даже на маленьких объемах. Покупателей нет, остается только Нацбанк. Все будут следить за его действиями, какие курсовые уровни он покажет", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
 

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