Странный план «Б» Зеленского. Почему Кравчук заговорил о референдуме по Донбассу и Крыму

Юрий Вишневский / Деловая столица

Предложение о референдуме - это вовсе не повышение ставок Украиной. Это, наоборот, подарок оккупанту, создание ему дополнительных козырей.

Словам Леонида Кравчука о референдуме можно было бы и не придавать особого значения. Если бы не тот факт, что за последние пару недель серьезно изменилась ситуация в украинско-российских переговорах по Донбассу. Кремль сейчас демонстративно повышает ставки.

Референдум Кравчука

Подчеркнем, что с формальной точки зрения в заявлении Кравчука нет какой-то явной зрады. Вечером в воскресенье, 31 января, в эфире телеканала «Украина 24» Кравчуку задали вопрос о тематике, которую следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас. И Кравчук, не раздумывая, ответил, что на всеукраинский референдум в первую очередь необходимо вынести вопрос территориальной принадлежности Донбасса и Крыма.

«На референдуме должно быть сказано, что народ за то, чтобы Украина была целостной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно предоставить уже государство, власть, Верховная Рада. Народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является целостной и независимой и она должна принадлежать Украине"», - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Тут стоит смотреть не только на сами слова, а глубже - на причины их появления. Откуда вдруг у Кравчука вообще взялась эта идея, что срочно необходимо проводить какой-то референдум по Донбассу и Крыму. Тут два варианта: или Кравчук утратил ощущение реальности, или, что более вероятно, случилось нечто весьма серьезное, подтолкнувшее его к такому заявлению.

Как Кремль повысил ставки

Заявление о референдуме Кравчук, повторимся, сделал вечером 31 января. А за полдня до этого, утром 31 января, в эфире того же самого телеканала «Украина 24» Кравчук рассказал об обострении ситуации на Донбассе из-за форума «Русский Донбасс», который был проведен 28 января в оккупированном Россией Донецке. Кравчук уточнил, что если оккупанты подтвердят свою новую концептуальную позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка дня по ОРДЛО больше не актуальна. «Потому что та повестка основывалась на том, что эти районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус русского государственного образования», - подчеркнул Кравчук.

Действительно, форум «Русский Донбасс», прошедший при участии «глав» фейковых «республик», принял концептуальный документ - так называемую доктрину «Русский Донбасс». Она фактически повторяет старую концепцию Суркова о «независимых республиках» на Донбассе, но с важной новацией: теперь акцент делается на том, что это «русские государства русской нации».

Стоит отметить еще ряд моментов в этой доктрине. В числе семи шагов, которые фейковые «республики» планируют выполнить в «ближней перспективе», записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей». Более того, в доктрине реанимированы планы (похороненные еще весной 2014 г.) учреждения «Новороссии», то есть расширения зоны оккупации на Харьковщину и южные области вплоть до Одессы.

Таким образом, речь идет о расширении «русского мира» и создании своеобразного «пояса безопасности» вокруг России. В этот пояс могут войти не только Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, но и новые крупные территории. «Новороссии» отводится роль такого себе форпоста «русского мира», в полном соответствии с колонизаторской концепцией России. Это посыл всем пророссийским силам в странах, граничащих с Россией, в том числе в Беларуси и Казахстане: мол, мы своих не бросаем, наоборот, мы будем их поддерживать и защищать.

А вот Украины в этой доктрине не существует в принципе, и украинцев как нации тоже не существует, есть только малоросы, которых начали называть украинцами. В этом ключе показательно, что в доктрине сделаны два выпада - в сторону Кравчука и в сторону Рината Ахметова. В частности, заявлено, что все подписанты соглашения в Беловежской пуще о развале СССР (то есть Кравчук, Ельцин, Шушкевич) являются иностранными агентами. Это явный выпад в адрес Кравчука как нынешнего главы украинской делегации в ТКГ. Также заявлено, что Янукович в свое время стал премьером и затем президентом при поддержке олигархов и иностранных агентов. Это явный выпад в адрес Ахметова как нынешнего активного игрока украинской политики.

Подытоживая, можно сказать, что форум проводился ради трех задач. Первая, самая мелкая, это отмыть деньги, выделенные на это мероприятие. Вторая, более крупная задача, - пропагандистская. Не секрет, что сейчас на Донбассе царит деморализация даже среди тех, кто в 2014-м активно поддерживал оккупантов. Форум был нужен, чтобы мобилизовать и активизировать местные пророссийские силы, возбудить в них новые надежды. И заодно взбодрить пророссийские силы в других регионах Украины и в других бывших республиках СССР.

А третья задача, самая крупная, - поднять ставки на переговорах с Украиной во всех форматах. Как раз в последние недели российская сторона стала особенно настойчиво требовать от украинской стороны «прямого диалога с Донецком и Луганском». И вот получается, что Кремль требует от Киева разговаривать с теми, кто официально взял курс на создание «русских государств русской нации» и категорически отказывается от выполнения Минских соглашений.

Как нам повысить ставки

Конечно, на Банковой не могли не заметить этого форума. Можно было бы предположить, что заявления, которые сделал Кравчук, - это какие-то ответные меры. Однако при ближайшем рассмотрении приходится признать, что эти меры совершенно не адекватны возникшей угрозе.

Референдум по Донбассу и Крыму ничем не поможет Украине. Понятно, что большинство украинцев скажут, что Донбасс украинский. Но это нисколько не приблизит деоккупацию и реинтеграцию ОРДЛО.

В то же время референдум очень поможет России. Во-первых, российская пропаганда и прокремлевские телеканалы в Украине в течение всей процедуры референдума (а это несколько месяцев) будут иметь великолепный повод для агитации украинцев против территориальной целостности Украины, то есть за отказ от Крыма и ОРДЛО. Причем наказать прокремлевские телеканалы за такую агитацию будет нельзя, ибо они якобы всего лишь дадут слово сторонникам одного из возможных ответов на референдуме.

Во-вторых, для Кремля это будет великолепный повод поставить на паузу любые переговоры по Донбассу. Дескать, Украина сама признала, что для нее это вопрос спорный, она сама не знает ответа и собирается определиться на референдуме.

То есть предложение о референдуме - это вовсе не повышение ставок Украиной. Это, наоборот, подарок оккупанту, создание ему дополнительных козырей.

Нам действительно нужно повышать ставки в ответ на действия России. Но для этого нет необходимости прибегать к сомнительным референдумам. Украина имеет возможность повышать ставки в рамках имеющихся переговорных форматов, в том числе в рамках ТКГ.

О возможном варианте рассказал директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. «На позапрошлой неделе было объявлено, что Медведчуку могут отдать четырех тяжелобольных женщин, которые удерживаются в застенках в Донецке и Луганске. Эти женщины до сих пор не освобождены. По сути они являются заложницами террористов. Мы должны потребовать немедленного освобождения этих женщин и передачи их украинской стороне. В то же время мы должны потребовать незамедлительного выполнения того, что записано во всех минских договоренностях: освобождение и обмен всех заложников и удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Следует и на переговорах в рамках ТКГ, и в нормандском формате публично отказаться от решения любых вопросов в политической плоскости, пока это требование не выполнено. Ибо Россия применяет излюбленный прием террористов и шантажирует нас пленными. А когда имеешь дело с террористами - ни в коем случае нельзя поддаваться шантажу».

Кстати, с пропагандистской точки зрения такое повышение ставок полностью оправданно: мы ставим во главу угла гуманитарный вопрос, людские жизни. И мы ведь со своей стороны готовы пройти свою часть пути, поэтому, если Россия будет отказываться, то вся вина за торможение переговоров будет на ней.

Что изменилось у Зеленского

23 января Владимир Зеленский дал интервью программе Axios, которая выходит на платформе HBO. Расшифровка обнародована 1 февраля. Вопросы и ответы были рассчитаны прежде всего на американскую телеаудиторию. Отметим то, что еще тогда, 23 января, Зеленский уже совсем не излучал оптимизма, оценивая ситуацию в украинско-российских переговорах.

«Сегодня, к сожалению, происходит момент стагнации. Я считаю, что он происходит из-за нежелания Российской Федерации шагать вперед... Прошел год и один месяц от нормандской встречи, и я не вижу серьезных шагов вперед... Они играют, потому что не хотят продвижения этого процесса по украинским требованиям. Да, они хотят только по-своему. Они видят дальше федерализацию Украины, и это правда. Ослабление украинской центральной власти, сохранение так или иначе сепаратистов - я понимаю, что они делают. Мы видели это в Приднестровье - тот же эффект».

Подчеркнем, что эти оценки Зеленский сделал еще до форума «Русский Донбасс» в Донецке. Перелом ситуации в переговорах произошел раньше. Еще 22 января стало очевидно, что Путин создал новый кризис в отношениях с Украиной. И вот в интервью программе Axios Зеленский признался, что у него есть некий план.

Ему был задан вопрос: «Но что нужно делать для достижения мира? Как понять Путина, как с ним работать?» И Зеленский ответил: «Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен».

И если через неделю после этого Кравчук вдруг стал рассказывать о референдуме по Донбассу и Крыму - конечно, напрашивается предположение, что этот референдум и есть часть того самого плана «Б» Зеленского.

В таком случае приходится подозревать, что это очень странный план. Который скорее подыгрывает, чем препятствует врагу.