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Достаточно исключения из фракции: Арахамия заявил, что Дубинского не лишат должности в финкомитете
23:33 01.02.2021 |
Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос лишенияя народного депутата Александра Дубинского, которого исключили из фракции, должности заместителя председателя финансового комитета на заседании не стоял.
Об этом он рассказал после заседания фракции, сообщает Depo.ua.
"Это парламентская должность. Я не слышал, чтобы кто-то поднимал этот вопрос. У нас был этот вариант на голосовании, но все поддержали исключение, поэтому я не думаю, что будут какие-то другие действия", - ответил он на вопрос, останется ли Дубинский заместителем председателя финансового комитета.
Также Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из фракции.
"Во-первых потому, что он не отреагировал на прямой посыл президента выйти из фракции хотя бы до того момента, решить все свои вопросы, а потом вернуться, если он не виноват, как он утверждает. Во-вторых, я глава фракции, и должен защищать своих коллег. А господин Дубинский известен своими атаками на коллег по фракции, по парламенту, по Кабмину", - сказал нардеп.
По мнению Арахамии, исключение Дубинского из фракции никак не повлияет на саму фракцию.
Сам Дубинский заявил, что продолжит работу в парламенте, приобщаться к какой-либо фракции он сейчас планов не имеет.
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