Владимир Фесенко: У президента начали неформальный кастинг сменщика Шмыгаля, и Витренко был номером один

Денис Сарбей / Деловая столица

О причинах провала голосования за Юрия Витренко, возможных кандидатурах на смену Денису Шмыгалю, а также условиях, при которых могут произойти замены в Кабмине, "ДС" поговорила с политологом Владимиром Фесенко.

"ДС" Почему за Витренко не голосовали депутаты, которых принято называть близкими к Коломойскому, ведь многие называли Витренко кандидатом в вице-премьеры, устраивающим этого олигарха?

В.Ф. И в первый раз, и сейчас Витренко был кандидатом не Коломойского, а Офиса президента - вот кто его продвигал. Это как раз объясняет ситуацию с первой и второй неудачей: он оказался жертвой противоречия бизнес-интересов Ахметова и Коломойского.

В первый раз стереотип о "человеке Коломойского" сыграл против него, когда не проголосовали депутаты, близкие к Ахметову. В первом голосовании люди Коломойского поддержали Витренко потому что видели в нем некий" таран" против Ахметова, который может вывести Министерство энергетики из-под его контроля, и в этом плане и.о. министра их устраивал. А оказалось, что Витренко попытался найти некий баланс интересов, равноудаленность. Он не стал человеком Ахметова, но он рассеял его страхи и стал искать компромисс, что хочет снять проблемы, которые накопились в Минэнерго, поэтому "ахметовцы" успокоились.

А вот с Коломойским ситуация сложнее. Голосование против было не потому, что Витренко перестал их устраивать как лоббист, он и не был им. Тут другая проблема - сработала ситуации, связанная с Дубинским. И он, и люди, близкие к Коломойскому, решили показать этим голосованием, что с ними надо считаться и договариваться. Голосование по референдуму было слишком принципиальным для президента, и для Коломойского было рискованно усугублять конфликт с Зеленским. В итоге нашли такую смешанную модель: поддержали референдум и провалили Витренко, показав, что с ними надо договариваться.

Кстати, не поддержали Витренко и люди Разумкова, и те, кто категорически не понимал Витренко в этой истории с премией. То есть даже среди "слуг" было много критиков, которые не воспринимали его как своего кандидата.

"ДС" Поскольку энергетику в Кабмине все равно нужно закрывать, после провала кандидатуры Витренко, какими могут быть дальнейшие действия Офиса президента в этом направлении?

В.Ф. На будущее, когда будут искать кандидатуру министра энергетики, вообще любую значимую должность в Кабмине - надо будет искать нейтральную кандидатуру, которая бы не ассоциировалось с конфликтующими группами влияния, с кем-то из олигархов, и не имела имиджевых изъянов.

Скандал с премией Витренко, который тоже помешал утверждению его кандидатуры - это урок на будущее для молодых администраторов о том. что на каком-то этапе вам надо выбирать - либо деньги, либо репутация. Если вы хотите делать карьеру в государственных структурах, значит, надо ограничить свои аппетиты, Витренко и Коболев об этом не думали.

"ДС" Имеют ли под собой основание разговоры о скорой замене самого Шмыгаля? Например, версия о министре Лещенко как о сменщике - насколько фантастична?

В.Ф. Что касается темы замены премьера, то она не первый день на слуху, это уже общий тренд в дискуссиях, поэтому вопрос только в том, когда это произойдет и кто будет вместо Шмыгаля. Похоже, что у президента уже начали неформальный кастинг его сменщика, и Витренко был кандидатом номер один, сначала же его продвигали даже на первого вице-премьера. И абсолютно понятно, что первый вице-премьер - это дублер главы правительства и потенциальный сменщик: Шмыгаль перед назначением тоже был вице-премьером.

Сейчас действительно много слухов по поводу министра аграрной политики, есть какие-то симпатии со стороны президента, как пишут некоторые СМИ. Даже если так, то у него еще опыта нет, назначили в декабре, да и министерство толком не создано. Словом, не сказал бы, что он скоро станет премьером. В чем парадокс, так это в том, что многие депутаты не только из "слуг" боятся слишком сильного кандидата в премьеры, который может быть самостоятельным центром власти, как Аваков или Тимошенко. Но Аваков - стабилизатор ситуации, двигать его в премьеры рискованно, с Тимошенко есть ценностные и эмоциональные противоречия, как мы увидели в свежем видеообращение Зеленского.

"ДС" Также гуляют слухи о возможном возвращении в исполнительную власть Гройсмана - при каких условиях это возможно?

В.Ф. В целом существуют опасения по поводу слишком сильного премьера, но за слишком слабого не проголосуют: Шмыгаля поддержали год назад, но сейчас бы этого не произошло. Нужна равновесная фигура, президент будет искать лояльного исполнителя, кто возглавил бы процесс восстановления экономического роста, но вряд ли такого найдут в ближайшие пару месяцев.

Что касается Гройсмана, то он чужой для власти. Довольно компетентная фигура, хороший управленец, а на фоне Шмыгаля вообще "титаном" кажется. Но он будет работать на усиление собственного авторитета. К тому же у Зеленского помнят, что Гройсман стал руководить Кабмином как человек Порошенко, а в итоге стал самостоятельной фигурой - такой человек Банковой не нужен. Интересно, что претендентом на повышение может быть Алексей Чернышов, хоть его фигуру и не называют, как и Юрия Гусева, главу "Укроборонпрома".

"ДС" Что может стать окончательным поводом для того, чтобы распрощаться с такими уже скандальными министрами, как Степанов и Криклий?

В.Ф. На самом деле в зоне риска находится не менее трети членов правительства. Просто кто-то в эпицентре конфликтов и борьбы интересов, как Степанов. Сейчас идет борьба за финансовые потоки, связанные с ковидом и вакцинацией, и есть потенциальный конкурент, Ляшко. Уже несколько месяцев, говорят, идет борьба "партии Степанова" и "партии Ляшко". "Последней каплей", которая послужит поводом к увольнению, может стать провал с началом вакцинации в феврале.

Что касается Криклия, то там тоже идет борьба интересов, конфликты, скандалы, есть целенаправленная кампания против него. Но главная борьба идет вокруг "Большого строительства", потому что это проект, который нравится Зеленскому, им занимаются люди из ОП, а Криклий непосредственного отношения не имеет. Сложно сказать, чем все закончится.

Кстати, шатается кресло и под министром стратегических отраслей промышленности Уруским, к нему накопилось очень много претензий.

В целом, точно можно сказать только одно: если в ближайшие полгода не пойдут на смену премьера, то велика вероятность смены отдельных министров. Произойдет это тогда, когда будет на кого заменить, причем это должен быть управленец, который не будет вызывать отторжение.

"ДС" Найдутся ли в Раде голоса для кадровых рокировок в Кабмине? Кто может помочь «слугам» и на каких условиях?

В.Ф. Придется искать нейтральные кандидатуры, которые бы воспринимало в первую очередь абсолютное большинством депутатов от "слуги народа", я сразу могу сказать даже количественные параметры. Для того, чтобы кандидатура была проходной, нужно, чтобы за нее было минимум 190, а еще лучше 200 "слуг", тогда она пройдет через парламент. Если двухсот голосов нет, тогда надо искать поддержку не только у традиционных союзников вроде группы "Довіра" и десятка внефракционных, надо еще искать поддержку других фракций.

Как пример приведу назначение Шкарлета, за которого голосов не хватало - его назначили за счет поддержки части депутатов ОПЗЖ. Если не хватает своих голосов, то нужно искать у "Батькивщины" либо у "Голоса", либо у группы "За майбутнє" - в ней есть некоторое количество депутатов, которые не под Коломойским и периодически поддерживают инициативы Зеленского.

