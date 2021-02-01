ОАСК отменил новое правописание. Когда Зеленский не пустит Вовка на работу

Столичный окружной админсуд зачастил с решениями, которые должны были бы вызвать интерес у спецслужб. Но не вызвали. Почему?

Если Кабмину не удастся обжаловать вердикт ОАСК, то уже в конце февраля незаконными станут все языковые нормы, принятые в 2019 г. Стоит вспомнить, что они вызвали активное обсуждение, но не столько среди языковедов, сколько всезнаек из соцсетей. Причем громче всего о "ломке" языка кричали те, кто и без новых правил правописания украинским пользовался не часто. Но постановление Кабмина вступило в силу и понемногу изменения в правописание начали приживаться. Способствует этому и постепенное внедрение норм закона о государственном языке. Именно в таком контексте и стоит рассматривать решение ОАСК.

С момента вступления в действие данного закона было несколько попыток внести в него изменения. Причем инициативы, как ни странно, исходили не от депутатов из "ОПЗЖ", а от "слуг". В частности от спикера Рады Дмитрия Разумкова. Но парламент отказался воевать с языковым законом. И поскольку остановить его действие не удается (по крайней мере, пока), то, похоже, был избран иной путь - через судебные решения отменять отдельные нормы закона или сопутствующие ему наборы правил. Как новое правописание. И можно предположить, что ревизией правил украинского языка дело не ограничится.

При этом не удивляет, что избран был Окружной админсуд столицы, прославившийся множеством, мягко говоря, странных решений. Только в январе по искам бывшего юриста Януковича Андрея Портнова эта судебная инстанция запретила проводить мероприятия в честь ряда украинских деятелей и обязала МОН пересмотреть учебники по истории. В первом случае истец сослался на закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики - якобы названные им исторические деятели сотрудничали с нацистами. Во втором доказывал, что в учебниках содержатся "признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода". Оба раза ОАСК встал на сторону истца, взяв на себя неестественную для суда функцию толкователя исторических событий.

В свете этих и подобных решений Окружного админсуда столицы стоит сделать отсылку к недавно презентованной "Белой книге", подготовленной Службой внешней разведки. Издание вышло с портретом и вступительным словом президента Владимира Зеленского. "ДС" ранее анализировала изложенные в книге угрозы национальной безопасности, которые, впрочем, мало чем отличаются от угроз, стоявших перед нашей страной и до президентства Зеленского. Среди главных целей страны-агрессора в отношении Украины разведчики первой отмечают институционную слабость и подрыв основ украинской государственности. Они указывают, что для достижения своих целей Россия будет использовать широкий спектр инструментов гибридного влияния на Украину, в том числе пятую колонну и отечественное медиа-пространство. "С целью внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства", читаем на 19-й странице "Белой книги". Остается надеяться, что президент тоже дочитал до этой страницы и сделал выводы. В том числе относительно целого ряда "слуг", время от времени выступающих с идеями пересмотра законов о языке и об образовании, или пытающихся ревизовать события Революции достоинства. Ведь "Белая книга" СВР - не чтиво на ночь глядя, а руководство к действию.

В "Белой книге" среди целей Москвы названо получение пророссийскими силами в Украине контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти, а также усиление их влияния в регионах. Но, к сожалению, упущен очень важный момент: влияние на судебную власть. Примеры последних решений ОАСК, о которых говорилось выше, могут служить подтверждением не только политической ангажированности этой судебной инстанции, но и ее очевидной идеологической направленности. В то же время и действующая власть, и высшие судебные органы, и хваленые антикоррупционные структуры, в частности ВАКС, продолжают демонстрировать лояльность к судьям Окружного суда и к его главе Павлу Вовку. Что напоминает двойные стандарты, ведь, как показала история с отстранением главы Конституционного суда Александра Тупицкого, президент, если захочет, может действовать без оглядки на юридическую чистоту своих решений. Но на ОАСК гнев Банковой почему-то не распространяется.