«Путин, помоги!» 2.0. Что показало донецкое шоу «Русский Донбасс»

Олег Полищук / Деловая столица

Отправленный в оккупированный Донецк пропагандистский десант подогрел надежды всего ватничества на присоединение ОРДЛО к России, но Кремль тут же официально дезавуировал подобные перспективы.

Прошедшая неделя принесла два важных события, которые характеризируют те актуальные процессы, что происходят вокруг подвергшихся российской оккупации украинских территорий Донетчины и Луганщины. Первое касалось встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки», переносившейся уже дважды, которая состоялась-таки 27 января, хоть и в режиме видеоконференции. Однако результат этого раута вновь был нулевым. Или, как говорилось в официальном, но очень коротком сообщении Офиса президента, чей руководитель Андрей Ермак был ее участником, «в ходе встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе, стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников». То есть текущая тенденция по продолжению безостановочного толчения воды в ступе вполне очевидна.

А вот второе событие прошло в оккупированном Донецке на следующий день, 28 января, в ярком формате реалити-шоу с привлечением топовых звезд российской пропаганды (правда, почему-то исключительно нерусской национальности, что сценаристы действа явно сделали неспроста). И должно было, как максимум, вдохновить все мировое ватничество на свершения во имя торжества «русского мира», а, как минимум, хотя бы его немного приободрить. Речь идет, конечно же, о широко разрекламированном форуме «Русский Донбасс», на котором среди прочего была принята настоящая доктрина-страшилка. В ней черным по белому поставлены следующие задачи: «конституционно-правовое и политическое оформление ДНР и ЛНР как русской национальной государственности; углубленная экономическая интеграция с Россией; укрепление социокультурных, научно-образовательных и других связей с РФ; установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями Донецкой и Луганской областей; гуманитарная, социальная, правозащитная, политическая поддержка русских в Украине».

Впрочем, в доктрину так и не вошел прямой призыв к Москве принять ОРДЛО в состав России, как это уже два месяца кряду не уставал анонсировать донецкий гауляйтер Кремля Пушилин. Ограничились только фразой «единственным приемлемым для ее народа будущим Новороссии может быть ее возвращение в орбиту «русского мира». Границы же этой самой «орбитальной Новороссии», в понимании нынешних составителей доктрины «Русский Донбасс», остались, как и в 2014-м - это не только Донетчина и Луганщина целиком, но и Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Хоть про поход на Киев и Львов забыли, и то радует.

Апофеоз "русского духа"

«Донбасс внес свой вклад в наследие русской цивилизации», - с пафосом трубил на форуме хозяин сцены, наполовину узбек по национальности Пушилин. Ему в том же духе подпевал с надрывом луганский топ-коллаборант с исконно украинской фамилией Пасечник: «На самом деле сегодняшним мероприятием мы доказали, что мы - русские люди, мы заявили об этом на весь мир. Что делает нас русскими? Мы по духу русские, говорим по-русски, Россия - это наш большой дом, у нас единая история, вера, единые подвиги дедов и прадедов, мы едины, нас не разорвать, и душа у нас тоже русская».

Приступами лубочного русского шовинизма развлекали публику как в зале, так и следящую за представлением в телетрансляции, еще один этнический украинец, крымский предатель и нынешний обладатель корочки депутата Госдумы РФ Андрей Козенко, а также другой российский парламентарий, коммунист из Северной Осетии Казбек Тайсаев. Но все ждали появления на подмостках легендарного трио российских армян-пропагандистов: главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, ее мужа и по совместительству телеведущего НТВ Тиграна Кеосаяна и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. И дождались настоящего апофеоза.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой и нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!», - чуть не расплакалась на сцене Симоньян. А ее супружник Кеосаян таки проронил суровую мужскую слезу: «Огромное спасибо вам за то, что у меня появилась возможность оказаться на Родине! Я, этнический армянин, родившийся в Москве, и давал присягу Советскому Союзу в 1985 году, оставляю за собой право считать землю Донбасса своей Родиной».

С кремлевским приветом

И что же в итоге всего этого шоу артистов разговорного жанра? А ровным счетом ничего - дорогостоящий цирк из оккупированного Донецка уехал, и высоко оплаченные клоуны на «новой Родине» отнюдь не остались. Вдогонку российский МИД устами Марии Захаровой прокомментировал федеральным российским СМИ призыв Симоньян к России-матушке нижеследующим сообщением: мнение главного редактора телеканала Russia Today о необходимости присоединить Донбасс к России является ее личной точкой зрения.

Но этого кому-то показалось мало, поэтому пришлось озвучить официальную кремлевскую позицию по поводу «забери Донбасс домой» главному рупору Путина Дмитрию Пескову. «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такой вопрос на повестке дня не стоит», - отчеканил он. А для особо непонятливых, жаждущих ответа на вопрос, при каких условиях Россия готова включить Донбасс в свой состав, Песков повторил: «Ни прямо, ни косвенно этот вопрос на повестке дня не стоит».

Таким образом, Кремль де-факто сыграл в банальную игру «хороший и плохой полицейский»: с одной стороны отправленный им в Донецк пропагандистский десант подогрел надежды всего ватничества на присоединение ОРДЛО к России, а с другой - официально дезавуировал подобные перспективы в любимом стиле «нас там нет» и «мы тут не при чем». А также чтобы лишний раз не будить в новом президенте США Джо Байдене того, кого потом утихомирить Путину будет себе дороже.