Позитив недели. Модернизированный ЗРК «Куб» сможет выявлять и сбивать стелс-цели

Кроме того: в Украине испытан ионно-плазменный двигатель для космоса, КБ «Луч» разрабатывает новый ЗРК, а «Маяк» презентовал мультикалиберный «КалашНаш».

Научно-производственное предприятие "Аэротехника-МЛТ" представила свою модернизацию ЗРК "Куб" ("Квадрат") до версии 2K12M1-2Д "Квадрат-2Д". Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". На модернизированном зенитном ракетном комплексе заменили 99% аналоговой элементной базы на новую цифровую.

За счет использования мощных вычислительных средств удалось повысить боевые возможности комплекса по всем классам воздушных целей в сложных условиях помеховой обстановки. Автоматизация некоторых процессов позволила уменьшить количество обслуживающего персонала комплекса.





Эта модернизация позволяет улучшить технические характеристики и расширить функциональные возможности ЗРК за счет реализации новых алгоритмов обработки и отображения информации устройствами, использование цифровой обработки сигналов на современной элементной базе, с цифровой (программной) селекцией движущихся целей и автоматическим съемом и обработкой информации.

В частности обновления комплекса дадут возможность самостоятельно выявлять малоразмерные цели, крылатые ракеты, включая цели, выполненные по технологии "СТЕЛС", а также увеличить размеры зон пуска по малоразмерным целям типа БПЛА или крылатым ракетам, и целям, летящим под прикрытием помех.

В Харькове испытали ионно-плазменный двигатель для космоса

В течение двух лет АО "ФЭД" совместно с учеными аэрокосмического университета проводит работы по изготовлению двигателя для космоса. Итогом этой работы стал первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель. Кроме того, как сообщает "Укринформ", специалисты создали новую уникальную систему охлаждения спутников. Над ее созданием по заказу Международного космического агентства работали пять лет.





В течение этого времени были отработаны не только конструкция, но и технологии, и уже осуществлено комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании. По словам председателя правления АО "ФЭД" Виктора Попова, система охлаждения" принципиально новая. Она будет распространена и на охлаждение Лунных модулей и т.д., поэтому у нее есть большая перспектива.

КБ "Луч" разрабатывает новый ЗРК

Государственное КБ "Луч" ​​разрабатывает ЗРК ближнего действия для иностранного заказчика. Об этом в интервью "Украинскому милитарному порталу" рассказал генеральный конструктор Олег Коростелев. Кроме того, предприятие уже выполняет для иностранных заказчиков ряд других проектов. Среди них - поставка противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" отечественного производства.





По словам Коростелева, заказчик хочет получить комплекс ближней зоны. "Это является первой ступенью нашей работы. Но мы считаем, что Украина способна сделать комплекс средней дальности на дистанцию ​​до 100 километров", - подчеркнул генеральный конструктор КБ "ЛуЧ".

Кроме закупок противотанковых ракетных комплексов и работ по зенитному ракетному комплексу также известно о заинтересованности Индонезией в ракетном комплексе наземного базирования РК-360 "Нептун".

"КалашНаш" и сигнальные мины помогут нашей армии бить врага

Завод "Маяк" представил мультикалиберную платформу "КалашНаш". Об этом сообщает пресс-центр предприятия. Мультикалибернисть платформы АК обеспечило решение о плавающем стволе, по принципу подобной пулеметной анатомии, переменного затвора и магазина.

Платформа рассчитана для стрельбы патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр осуществляется в течение двух минут, в любых условиях, путем замены ствола, затвора и магазина. Кроме того, расширены классические функции платформы АК - реализован режим "болтовик" для ведения точной стрельбы. МП "КалашНаш" вскоре появится и на рынке охотничьего и спортивного оружия, соответственно в своей гражданской версии.

Новость о технологическом усовершенствовании "калаша" вызвала нервную реакцию в российских СМИ. Хотя сам автомат никто особо не трогал, фактически в нем меняется только ствол и затвор, чем и достигается возможность перехода на другой калибр.

Кроме разработки платформы "КалашНаш" на "Маяке" начинают процедуру постановки на вооружение украинской армии сигнальных мин "Вспышка". Это боеприпасы нелетального действия, которые не дадут врагу возможности незаметно шастать по нашей земле, отмечает "Ukrainian military pages".

Сигнальная мина "Вспышка" - полимерный модернизированный аналог советской СМ-320. Она приводится в действие взрывателем и сообщает военнослужащим о приближении врага характерным звуком, имитирующим падения минометной мины, дымом и вспышкой пятнадцати сигнальных ракет белого или зеленого цвета.

Будущий катер типа Island ВМС Украины вышел в море

Будущий патрульный катер типа Island ВМС ВС Украины вышел в море на ходовые испытания после проведения ремонта. Об этом сообщила пресс-служба национального флота. Контрольный выход на ходовые испытания состоялись в Соединенных Штатах Америки, в городе Балтимор, штат Мэриленд.

В США уже прибыли будущие экипажи катеров Island для проведения 10-недельного курса подготовки на базе учебного центра Береговой охраны. Это уже вторая партия катеров, которые США передадут Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.

Также напомним, что патрульные катера типа Island "Славянск" и "Старобельск" ВМС ВС Украины, полученные ранее, оснастят американским вооружением. Как сообщает "Украинский милитарный портал", в командовании признали нецелесообразным проводить модернизацию американских патрульных катеров под советское вооружение, модернизированное отечественными предприятиями.

