Иностранцы остановили продажу доллара под ОВГЗ. Что будет с курсом в феврале

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

29 января валютная торговля на межбанке завершилась возвратом к старому курсовому коридору: он остался на вчерашнем уровне - 28,13-28,15 грн/$. Средние наличные курсы на продаже валюты людям не изменились, а на выкупе опустились на 5 копеек. Перед выходными обменники торгуют в таких диапазонах:

* 28,20-28,35 грн/$ - на продаже;

* 27,90-28,05 грн/$ - на покупке.

Банкиры отмечали увеличение продаж доллара со стороны населения по мере снижения его курса.

Иностранцы выжидают

Попытки раскрутить торговлю на межбанке провалились. Объем сделок на Bloomberg поднялся с $75 млн до $86 млн. Однако понятно, что это ничто в сравнении с привычными средними уровнями в $150-180 млн.

"Активности на безналичном рынке не было, совсем вялая торговля вышла. Межбанк продолжает переваривать выплаты по НДС, которые произошли на этой неделе - то есть валютных продаж мало. Спроса, кстати, тоже нет. Видимо, бизнесу не нужен был доллар под проплаты в конце месяца, он мог и подождать. Ведь он дешевеет. Стоит подождать и взять его по минимальному курсу", - объяснил происходящее финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Торговля на межбанке начиналась с небольшого подорожания доллара - до 28,13-28,17, однако раскупали его не очень активно. Поэтому котировки довольно быстро скатились на 28,13-28,15 грн/$, и торговля находилась возле этих уровней до полудня. Но затем появилось сообщение от Госказначейства о выплате еще одной порции возмещения по НДС - на 2,7 млрд грн. После чего рынок просел вообще на 28,10-28,1150 грн/$. Стало ясно, что активности на торгах не будет. Лишь под самое закрытие межбанк на отдельных небольших сделках смог вернуться в диапазон 28,13-28,15 грн/$.

"В целом валютный рынок закрыл месяц на позитивной ноте. С 18 января колебания проходили в относительно спокойном торговом горизонте - 28,1-28,3 грн/$. Это значительно лучше, чем предыдущие месяцы, когда колебания устойчиво превышали 1,5% в месяц. Во второй половине января курсовые колебания были вдвое меньше - на 0,7%", - озвучил итоги руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Крупных игроков на продаже доллара 29 января не было. Многие ждали валютных вбросов от "Ситибанка", однако их не произошло. Это объяснили несколькими причинами.

* Негативной реакцией иностранцев на заявку Минфина по размещению новых выпусков ОВГЗ во вторник, 2 февраля. Им не понравились ограничения объемов на краткосрочные (3 месяца) и среднесрочные (12 месяцев) гособлигации - 0,5-1 млрд грн соответственно. Понятно, что таким образом наши чиновники подталкивают кредиторов покупать более долгосрочные бумаги - на 2-3 года, к чему не все готовы.

* Сообщением министра финансов Сергея Марченко о продлении миссии МВФ на 7-10 дней. Вопрос дальнейшего кредитования Украины повис в воздухе.

* Свежими инфляционными отчетами Минэкономики и Нацбанка, в которых говорится о возможном подорожании ресурса и о том, что правительство сделает ставку на внутренний долговой рынок, если затянутся переговоры с МВФ. Оно будет еще больше размещать ОВГЗ.

"Сказались ожидания повышения учетной ставки, рост инфляции и нестабильность мировых рынков на тему будет/не будет стимулирования. Вообще же, если на страну открываются лимиты и принято решение о входе, то входить будут. Но сейчас все вяло как-то. Это скорее отдельные спекулятивные покупки, чем поток", - заметил Шевчишин.

Факторы и риски февраля

Ожидается, что иностранцы останутся одной из ключевых сил на межбанке и в феврале. Продолжат заводить доллар под покупку гривневых ОВГЗ.

"Европейский Центробанк сохранил нулевую ставку, американский Федрезерв также держит свои 0-0,25%. То есть понятно, что регуляторы продолжат политику низких кредитных ставок и будут стараться за счет кредитования стимулировать возрождение своих экономик после коронакризиса. На фоне вакцинации на рынках есть оптимизм, который будут поддерживать. То есть на развитых рынках западные инвестфонды/банки не смогут много заработать, поэтому продолжат смотреть в сторону развивающихся экономик - и Украины в том числе. Интерес к нашим ОВГЗ точно будет. Другое дело - когда мы увидим его пик. Ведь иностранцы могут подождать до повышения нашей учетной ставки, которое допускает регулятор", - объяснил ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Если обобщить ключевые факторы, которые будут влиять на валютный рынок и курс гривны в феврале, то их выйдет шесть.

* Завод иностранцами валюты под покупку ОВГЗ.

* Подготовка агросектора к посевной: продажа доллара под закупку семян, удобрений, топлива и пр.

* Ценовая динамика по ключевых товарным группам экспорта (сталь, агропродукция), которая в январе была положительной.

* Политическая стабильность в Украине и переговоры с МВФ и прочими международными кредиторами.

* Темпы вакцинации и результативность борьбы с распространением коронавируса в Украине и в мире.

* Скорость роста инфляции и стимулирование ее рефинансированием Нацбанка. Банки пускают его в основном на покупку новых ОВГЗ Минфина. Объемы размещений новых гособлигаций будут зависеть от графика погашения старых выпусков и потребностей правительства в покрытии текущего дефицита бюджета.

1 февраля правительство платит по кредитам МВФ $149,1 млн. А после этого ему предстоит несколько погашений ОВГЗ на протяжении месяца:

* 10 февраля - на 2,5 млрд грн;

* 11 февраля - $91,2 млн + $378,3 млн;

* 24 февраля - 10,6 млрд грн.

"Сезонно февраль исторически имеет тенденцию к ревальвации гривны: в среднем на 1% (если не брать в расчет 2014 и 2015 годы, когда был обвал). Заканчивается активная закупка энергоносителей, начинается подготовка аграриев. Это все в пользу гривны. Да и нерезы остаются на повестке месяца. Но вот масштабы укрепления нацвалюты будут зависеть от Нацбанка и Минфина. Последнему надо много погасить будет по коротким ОВГЗ", - отметил Андрей Шевчишин.

Банкиры допускают в феврале достаточно широкие курсовые колебания на межбанке - в рамках 27,80-28,30 грн/$.

Что будет с курсом на следующей неделе

В понедельник, 1 февраля, казначеи ждут открытие межбанка на 28,12-28,16 грн/$. После чего все будут смотреть на валютные продажи "Ситибанка". Если он начнет насыщать рынок долларом накануне размещения ОВГЗ, ожидается движение на 28,1 грн/$ и даже на 28,03-28,05 грн/$, если Нацбанк не станет скупать валюту.

Но если иностранцы не будут распродавать доллар, то допускают два варианта: сохранение диапазона 28,13-28,18 грн/$ либо движение на 28,20 грн/$, если начнет проявляться валютный спрос. Правда, в начале нового месяца банкиры не ждут от клиентов крупных валютных покупок.

Ожидается, что экспортеры продолжат переваривать крупные выплаты по НДС, как минимум, до будущего вторника-среды. До этого времени от них не ждут крупных валютных продаж.